Τουρισμός: Σε Μακεδονία, Θράκη και Κεντρική Ελλάδα οι μεγάλοι χαμένοι προορισμοί λόγω μπλόκων των αγροτών

«Ο,τι ζημιά ήταν να γίνει έχει γίνει με ακυρώσεις για την Πρωτοχρονιά», δηλώνουν οι ξενοδόχοι που ελπίζουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προχωρώντας και σε προσφορές στο …παρά πέντε.