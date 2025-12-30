Τουρισμός: Σε Μακεδονία, Θράκη και Κεντρική Ελλάδα οι μεγάλοι χαμένοι προορισμοί λόγω μπλόκων των αγροτών
«Ο,τι ζημιά ήταν να γίνει έχει γίνει με ακυρώσεις για την Πρωτοχρονιά», δηλώνουν οι ξενοδόχοι που ελπίζουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προχωρώντας και σε προσφορές στο …παρά πέντε.
Μακεδονία, Θράκη και Κεντρική Ελλάδα είναι οι μεγάλοι χαμένοι προορισμοί μέχρι στιγμής μέσα στις γιορτές από ακυρώσεις σε συνέχεια των δυσκολιών πρόσβασης κυρίως από ταξιδιώτες που θα έρχονταν από πιο μακριά, ενώ σε Πελοπόννησο και Ήπειρο η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη.
Κι ενώ η εφετινή εορταστική περίοδος προμηνύονταν πολύ καλή με βάση τις κρατήσεις, προ αγροτικών κινητοποιήσεων ακόμη και για τετραήμερα, τώρα, οι απώλειες, ως μία πρώτη εικόνα που έχουν οι ξενοδόχοι συνολικά στους προορισμούς ανά την Ελλάδα συνεπεία των αγροτικών μπλόκων και της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί οι ταξιδιώτες στους δρόμους υπολογίζονται κατά μέσο όρο πανελλαδικά κοντά στο 15%- 20% μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανάλογα με τους προορισμούς και τις …αποστάσεις από τα μπλόκα.
«Μία πληρέστερη αποτύπωση», όπως δηλώνει ο κ. Αγγελος Καλλίας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), «θα έχουμε μετά την περίοδο των Φώτων δεδομένου ότι υπάρχουν προορισμοί που έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Οι πιο χαμένοι προορισμοί εντοπίζονται δυστυχώς στις φτωχότερες τουριστικά Περιφέρειες (σ.σ. οι οποίες έχουν παραδοσιακά αυτές τις ημέρες τη μεγαλύτερη κίνηση από όλη τη χρονιά ως ορεινοί προορισμοί) και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και στην Κεντρική Ελλάδα, στη Μαγνησία. Αρα η μεγάλη ζημιά δημιουργήθηκε στις περιοχές που περιμένουν ακριβώς αυτές τις ημέρες για να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό επί του συνολικού τους τζίρου, ενώ άλλοι προορισμοί π.χ. σε Πελοπόννησο και Ηπειρο είχαν ικανοποιητικές πληρότητες και ακόμη κι αν έχασαν επισκέπτες λόγω του θορύβου και της εκτεταμένης ανησυχίας για τυχόν κλειστούς δρόμους, αναπλήρωσαν τις απώλειες με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αυτό που διαπιστώνουμε επίσης είναι ότι πέραν των ακυρώσεων που έγιναν για τις ημέρες των αργιών -Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά- χάθηκαν αρκετές από τις ενδιάμεσες κρατήσεις αυτής της εβδομάδας ειδικά από επισκέπτες που θα έρχονταν από πιο μακριά».
Σε αυτή τη φάση, όπως δηλώνει ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ και για τις επερχόμενες ημέρες της Πρωτοχρονιάς «ό,τι ζημιά ήταν να γίνει με ακυρώσεις έχει γίνει και ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες και μέχρι και τα Φώτα να αναπληρωθούν διανυκτερεύσεις από επισκέπτες που έρχονται από πιο κοντά, όπως έγινε σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων μέσα στα Χριστούγεννα».
Οι ξενοδόχοι παρακολουθούν αυτή μέρα με τη μέρα τις κρατήσεις και συνεχίζουν να ελπίζουν σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες ούτως ή άλλως προτιμούν παραδοσιακά οι Ελληνες. Αυτές μάλιστα, όπως αποδείχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ήταν που έσωσαν και την …παρτίδα μέσα στα Χριστούγεννα από ταξιδιώτες που αποφάσισαν να εκδράμουν κυριολεκτικά στο παρά πέντε εκμεταλλευόμενοι και τυχόν προσφορές των ξενοδόχων. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στο Πήλιο όπου για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και την αργία των Χριστουγέννων οι πληρότητες τελικά κυμάνθηκαν σε σαφώς πιο ικανοποιητικά επίπεδα του αναμενομένου, φτάνοντας ακόμη και το 90%.
Ωστόσο, πέραν των γιορτών είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά των απωλειών για το διάστημα πρίν από τα Χριστούγεννα μέσα στο Δεκέμβριο από γκρουπ, σχολικές εκδρομές και συνέδρια που ακυρώθηκαν π.χ. σε προορισμούς της Μαγνησίας όπως δηλώνει ο πρόεδρος της τοπικής Ενωσης Ξενοδόχων κ. Γιώργος Ζαφείρης. Εκεί το ποσοστό των απωλειών μέσα στο Δεκέμβριο, προ Χριστουγέννων, έφτασε το 50% ενώ τώρα και εν όψει των επόμενων αργιών της Πρωτοχρονιάς, με το φόβο της ταλαιπωρίας των εκδρομέων, υπάρχει διαθεσιμότητα, η οποία, υπό άλλες συνθήκες δε θα υπήρχε.
Στην Ευρυτανία οι κρατήσεις πήγαν τελικά καλύτερα του αναμενομένου με πληρότητες κοντά στο 80%- 85%, με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής από τη στιγμή που άνοιξαν οι δρόμοι για τις αργίες των Χριστουγέννων και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο τώρα τα νούμερα είναι χαμηλότερα εν όψει των επόμενων αργιών: Οι ξενοδόχοι βλέπουν επί του παρόντος στασιμότητα για τις επόμενες ημέρες με πληρότητες σαφώς χαμηλότερες κοντά στο 60%- 65% μέχρι στιγμής, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή υπάρχει η …ελπίδα για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
