POS – Ταμειακές: Τέλος χρόνου για την διασύνδεση - Πέφτουν «καμπάνες» έως 20.000 ευρώ!

Ακόμα και με τηνστο χέρι «τρέχουν» στα ραντεβού με τους τεχνικούς οι επαγγελματίες, προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία για την διασύνδεση με τα PΟS που λήγει σήμερα το βράδυ. Και όπως λένε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «δεν πρόκειται να δοθεί ούτε μια μέρα παράταση»!Υπολογίζεται ότι εννιά στους 10 υπόχρεους έχουν κλείσει τις εκκρεμότητες τους. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, το «κοντέρ» της εφορία έγραφε 5.500 – 6.000 διασυνδέσεις ημερησίως. Πέραν από τους εξαφανισμένους που έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 25.000 επιχειρήσεων- επαγγελματιών. Μένει μια ουρά 30.000 εποχικών επιχειρήσεων που που απλά, όταν ανοίξουν, θα πρέπει να έχουν από την πρώτη μέρα κάνει την διασύνδεση των ταμειακών τους με ταΤην ίδια ώρα το ΥΠΕΘΟ επιχειρεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση να λύσει το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πάρουν POS λόγω του τι βρίσκονται στην λίστα του Τειρεσία.Έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν περιθώριο διασύνδεσης:- Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.- Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης, παρά την πραγματοποίηση συναλλαγών.: Όσοι έχουν προμηθευτεί κάποια λύση all in one αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»! Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί επτά πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.- Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου 2024 έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.- Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας.