Υπουργείο Οικονομικών: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη

Πρωταθλήτρια στην αύξηση του πραγματικούσε όλη τηναναδείχθηκε ησύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ηγια το 2023.Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του τοτα στοιχεία αναφέρονται α. στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Real GDP per capita) και β΄. στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP per capita in PPS).Σε ότι αφορά το πρώτο μέγεθος (πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ), αυτό λαμβάνει υπόψη τονκαι για το 2023 εμφανίζει την Ελλάδαστηνμε επίδοση 2,5% (από 18690 ευρώ το 2022 σε 19150 ευρώ το 2023 σε σταθερές τιμές 2010). Την ίδια χρονιά, το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα στη Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στάσιμο (κατ’ ακρίβεια σημείωση οριακή μείωση).Συνολικά, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμοστην Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,1% έναντι 1%), την δε περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας (2021-2023) η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη (5,9% μέση αύξηση στην Ελλάδα έναντι 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση).Σε όρους συνολικής (σωρευτικής) αύξησης, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό ελληνικό κατά κεφαλήνέχει αυξηθεί κατά 9,9%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της(4,8%). Σε ότι δε αφορά τα τελευταία τρία χρόνια (20211-2023), που ακολούθησαν την χρονιά που ξέσπασε η πανδημία (2020), η σωρευτική αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στηνβρίσκεται στο εντυπωσιακό 18,6% (τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ποσοστό και πάλι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,4%).