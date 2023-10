Public Group: Tο κορυφαίο Omni-Retail οικοσύστημα αυξάνει τα μεγέθη του και διπλασσιάζει τη λειτουργική κερδοφορία του 

Sponsored contentΠροηγμένες και καινοτόμες υπηρεσίες, σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, λειτουργίες και συστήματα, υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, ανεξάντλητη γκάμα προϊόντων και ανεπανάληπτη εμπειρία πελάτη. Αυτή είναι η εικόνα του σύγχρονου λιανεμπορίου, πολυδιάστατη και απαιτητική, αλλά και η πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών και να διαμορφώσουν ισχυρή οικονομική βάση, ικανή να υποστηρίξει την εξέλιξη και ανάπτυξή τους



Οι ψηφιακές εξελίξεις από τη μία, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο νέες δυνατότητες για τις αγορές, τις πληρωμές και την εξυπηρέτηση online, και η ανάγκη για φυσικά καταστήματα από την άλλη, που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στον πελάτη, με φροντισμένους και καλαίσθητους χώρους, με εκθεσιακούς χώρους για να δει από κοντά τα προϊόντα που θα επιλέξει, η ταχύτητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία, συνθέτουν το παζλ της πολυκαναλικής εποχής του λιανεμπορίου.



Το Public Group έχει συνδέσει τα κομμάτια αυτά, σηκώνοντας το γάντι της μεγάλης πρόκλησης, αποτελώντας και με την πιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών του, το κορυφαίο Omni-Retail οικοσύστημα και σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, στον κλάδο των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών και της ψυχαγωγίας.



Ο Όμιλος Public διπλασίασε τη λειτουργική κερδοφορία του, στα €4,6 εκατ. ευρώ το 2022 σε σύγκριση με το 2021, και πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10%, που ανήλθε στα €481 εκατ. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα μεγέθη του 2023, με την εταιρεία να καταγράφει +21% ανάπτυξη πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο εφέτος και τον κύκλο εργασιών να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, παρά τις αντιξοότητες που επικρατούν στη αγορά τα τελευταία δύο χρόνια. Μάλιστα, ο κ. Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Public Group, εκτίμησε ότι το Public Group θα ξεπεράσει τα €15 εκατ. σε λειτουργικό EBITDA το 2023, ενώ η εταιρεία προσδοκά την επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία από το 2024.





Ηγετική θέση στο omnichannel λιανεμπόριο

Σε αυτή την ιδιαίτερα θετική εικόνα έρχεται να προστεθεί και η επιτυχημένη απορρόφηση της MediaMarkt κάτω από το νέο concept store «Public+home», σε συνδυασμό με το δυναμικό πλάνο επενδύσεων ύψους €20 εκατ. ετησίως που έχει εκπονήσει ο Όμιλος. Επιπλέον, έχοντας την τεχνολογία στην καρδιά της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του, αναπτύσσει και προσφέρει συνεχώς νέες καινοτόμες υπηρεσίες, σε συνεργασία με κορυφαίες scale-up εταιρείες. Αυτή η στρατηγική επιλογή του Public Group έχει διαμορφώσει μια ισχυρή βάση για το brand Public, τοποθετώντας το σε ηγετική θέση στο omnichannel λιανεμπόριο.



Τα Public αριθμούν πλέον περισσότερα από 60 φυσικά καταστήματα, το public.gr δέχεται πάνω από 70 εκατ. διαδικτυακές επισκέψεις ετησίως και οι online πωλήσεις του ξεπερνούν το 25% του συνολικού τζίρου.



Η νέα πρόταση καταστημάτων «Public+home», με 13 νέα μεγάλα concept stores ανά την Ελλάδα, εξελίσσει τα Public σε σημείο αναφοράς στην κατηγορία των ειδών σπιτιού, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κτλ., καθώς αριθμούν πλέον συνολικά 30 καταστήματα με μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ήδη, οι πωλήσεις στις οικιακές συσκευές ξεπερνούν το 20% του συνολικού τζίρου του Public Group, γεγονός που αντανακλά την αφοσίωση του brand για μια πιο εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα του home living.





Το οικοσύστημα καινοτομίας του Public Group

To Public δεν αντιμετωπίζει την αγορά και τους καταναλωτές μονοδιάστατα, αλλά χτίζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την εξυπηρέτηση πελατών, για να προσφέρει πάντα κάτι καινούριο και καινοτόμο σε όλη την αλυσίδα επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Αξιοποιώντας συνέργειες και έχοντας ανοικτά τα ραντάρ του για νέες υπηρεσίες και συμμαχίες, ο επενδυτικός βραχίονας Public Capital Partners έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ σε εταιρίες στον τομέα των logistics και του last mile (Box Now, Svuum), στο fintech (Klarna, αποκλειστική συνεργασία με Revolut), στο after sales (iRepair, Douleutaras), καθώς και στο κομμάτι της ψηφιακής ψυχαγωγίας με τα audiobooks (Bookvoice.gr).



O σχεδιασμός του Oμίλου περιλαμβάνει επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογία και σε τομείς που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τις προτάσεις των Public στους καταναλωτές, οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά στους ευέλικτους τρόπους πληρωμής και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που τους παρέχει η αλυσίδα.



Είναι ενδεικτικό ότι οι αγορές με έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, με την υπηρεσία «Public Now, Pay Later» με Klarna, προτιμώνται από το 35% των καταναλωτών σε διαδικτυακά και φυσικά καταστήματα. Αντίστοιχα, το «Public Locker Pickup 24/7» μέσω Box Now έχει πετύχει 25% διείσδυση στα προϊόντα που παραδίδονται σε ειδικές θυρίδες, ενώ η υπηρεσία Next Day Delivery για 100.000 προϊόντα μέσω Public.gr σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα συγκέντρωσε πάνω από 200.000 παραγγελίες. Ο αριθμός των επισκευών στα iRepair σημεία που βρίσκονται μέσα σε περισσότερα από 30 καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο ανέρχεται σε 40.000, με 92 Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών.