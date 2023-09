Γιατί οι μετοχές πέφτουν… παντού – Το «μάρμαρο» των υψηλών επιτοκίων και οι εκροές ρεκόρ

Κλείσιμο

Το «μάρμαρο» των σταθερά υψηλών επιτοκίων φαίνεται ότι πληρώνουν οι μετοχές διεθνώς, καθώς οι εκροές κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια έχουν προσλάβει μορφή χιονοστιβάδας.Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America , ο ρυθμός εξόδου των επενδυτών από τις μετοχές είναι ο υψηλότερος από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το δόγμα των «υψηλών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα» αυξάνει τον κίνδυνο για ύφεση στην οικονομίαΤην εβδομάδα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου, με βάση την ανάλυση της BofA, οι εκροές από τις μετοχές παγκοσμίως έφθασαν στα 16,9 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο για το 2023.«Πρωταθλήτριες» αναδείχθηκαν οι αμερικανικές μετοχές, ενώ από την πλευρά της, η Ευρώπη κατέγραψε αρνητικές ροές για 28η συνεχόμενη εβδομάδα.Σύμφωνα με την ανάλυση του, τα επίμονα υψηλά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ανώμαλη οικονομική «προσγείωση» το 2024, πυροδοτώντας αλλεπάλληλα σοκ στις χρηματοπιστωτικές αγορές Το συγκεκριμένο αφήγημα έχει ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται, όπως σημειώνει η Bank of America, κάτι που αποτυπώνεται ιδίως στην εκτόξευση του κόστους δανεισμού και στην εκτίναξη των αποδόσεων σταΜην ξεχνάμε ότι η απόδοση των 10ετών ομολόγων στις ΗΠΑ αναρριχάται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, προσεγγίζοντας το 4,5%.Την ίδια στιγμή, τα πρώτα αρνητικά σημάδια στην πραγματική οικονομία είναι ήδη ορατά, με τον δείκτηνα βρίσκεται σε άνοδο, ενώ οι αθετήσεις πληρωμών και οι χρεωκοπίες επίσης σημειώνουν αύξηση.Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η Bank of America παραμένει «αρκούδα» για τις αμερικανικές μετοχές, ακόμη κι αν ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 μετράει άνοδο 13% μέσα στο 2023.Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr