«Κόκκινα» δάνεια: Δικαίωμα επαναγοράς αποκτούν οι δανειολήπτες – Ποιες οι προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω το «κόκκινο» δάνειό τους που μεταβιβάστηκε σε κάποιο fund, στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων και πλέον βρίσκεται υπό τη διαχείριση των servicers θα έχουν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας «κούρεμα» της οφειλής , αλλά και νέο δάνειο από εξειδικευμένους «παίκτες» της αγοράς, με πιο ευνοϊκούς όρους, προκειμένου σταδιακά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.Ειδικότερα, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Έστω ότι ένας δανειολήπτης χρωστάει 120.000 ευρώ και η κατοικία του αξίζει 100.000 ευρώ. Ο servicer που είναι επιβαρυμένος με τις ανακτήσεις, συμφωνεί σε μία ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει:α) την καταβολή από τον ίδιο τον δανειολήπτη ενός μικρού ποσού, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ καιβ) το «κούρεμα» της οφειλής, εν προκειμένω 40.000 ευρώ.Κατόπιν αυτού, το νέο χρέος έχει μειωθεί στα 70.000 ευρώ (120.000 ευρώ αρχικά – 10.000 ευρώ η προκαταβολή – 40.000 ευρώ το haircut), για τα οποία ο δανειολήπτης μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από εταιρείες DPOs (Discount Pay Off). «Πρόκειται για ένα σχήμα που θα είναι win win για όλους αφού η μεν, εταιρεία που δίνει τη χρηματοδότηση θα βγάλει την απόδοσή της, ο δε, servicer που διαχειρίζεται σήμερα το δάνειο θα λάβει ένα ικανοποιητικό ποσό ανακτήσεων που θα είναι νόμιμο και πρέπον για την τιτλοποίηση και τέλος, ο δανειολήπτης θα έχει μία οφειλή, η οποία θα είναι χαμηλότερη από αυτή που έχει σήμερα, με καλύτερο επιτόκιο και μικρότερη μηνιαία δόση, ενώ το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη από το δάνειο (και μάλιστα, χωρίς να υπολογίζεται η προσδοκία για περαιτέρω αύξηση των τιμών των ακινήτων) του δίνει κίνητρο να είναι συνεπής στην αποπληρωμή», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.«Το δικαίωμα της επαναγοράς θα δοθεί κυρίως σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, ξεκαθαρίζοντας πως για να λάβει κάποιος χρηματοδότηση θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να πληροί τα τραπεζικά κριτήρια. «Καμία εταιρεία δεν θα δεχθεί να χρηματοδοτήσει κάποιον που θα ξέρει ότι σε λίγο καιρό το δάνειό του θα ‘ξανασκάσει’», προσθέτουν.Στα προαπαιτούμενα για την αναχρηματοδότηση είναι, επίσης, η καλή σχέση του δείκτη loan to value, η αξία του ακινήτου, δηλαδή, σε σχέση με την αξία της οφειλής, αλλά και του δείκτη χρέους προς εισόδημα (debt to income). Επισημαίνεται πως από το 2020 μέχρι σήμερα οι τράπεζες, αξιοποιώντας το εργαλείο των τιτλοποιήσεων και εφαρμόζοντας το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» (1 και 2), έβγαλαν από τους ισολογισμούς τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους άνω των 70 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 30% των επίμαχων δανείων θα μπορούσε να «πρασινίσει».