Πωλήθηκε το «Γεράκι της Μάλτας» για 50.000.000 δολάρια

Το εντυπωσιακό εσωτερικό του σκάφους, πριν από τη ριζική ανακαίνιση που υπέστη πρόσφατα

Ο νέος ιδιοκτήτης: O Τζιοβάνι Κοσταντίνο, ιδρυτής του ιταλικού ομίλου The Italian Sea Group

Ο καπετάνιος του «Maltese Falcon» Πιερ Φραντσέσκο Καφάρο

Η Ελενα Αμβροσιάδου έχει πανηγυρίσει 18 διακρίσεις με το διασημότερο ιστιοφόρο

Η Ελενα Αμβροσιάδου πάνω στα ιστία, που φτάνουν ένα 20ώροφο κτίριο

Με τίμημα που ξεπερνά τα 50 εκατ. δολάρια, το σκάφος με τα τρία κατάρτια που αγγίζουν το ύψος ενός 20ώροφου κτιρίου και το εμβληματικό μαύρο γεράκι πάνω στα πανιά του, το περίφημο «», πουλήθηκε. Η, η «βασίλισσα των hedge funds» και μία από τις 50 ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο, αποφάσισε να δώσει το «Γεράκι της Μάλτας» αναζητώντας κάποιο άλλο εξίσου πολυτελές και μοναδικό σκαρί.Οι συνεργάτες της στην εταιρεία Pleon Ltd, που διαχειριζόταν το 88 μέτρων σκάφος, υπέγραψαν εδώ και μερικούς μήνες τα συμφωνητικά πώλησης και το «Γεράκι της Μάλτας» άλλαξε ιδιοκτησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιταλικό όμιλο The Italian Sea Group, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ανακαίνιση θαλαμηγών άνω των 50 μέτρων. Iδρυτής και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Τζιοβάνι Κοσταντίνο.Ο 59χρονος επιχειρηματίας του yachting αγόρασε το εμπορικό σήμα των διάσημων ναυπηγείων Perini Navi SpA και πλέον εκμεταλλεύεται επιχειρηματικά τις ιστορικές μάρκες Perini και Picchiotti.Το «Maltese Falcon» είχε κατασκευαστεί στα ναυπηγεία Perini Navi το 2006 από τον αείμνηστο Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο Τόμας Πέρκινς της Hewlett-Packard, προτού καταλήξει τον Ιούλιο του 2009 στα χέρια της κυρίας Αμβροσιάδου αντί του ποσού των 90 εκατ. δολαρίων. Σε παλαιότερες δηλώσεις της στο «ΘΕΜΑ» η κυρία Αμβροσιάδου είχε πει σχετικά με το ιστιοφόρο: «Η λειτουργικότητα και η ομορφιά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα πολύ εύκολο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον, όπου τα παιδιά και οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τα θαλάσσια σπορ.Να γνωρίσουν πολιτισμούς και να ζήσουν από κοντά την πιο εξελιγμένη μορφή της ναυσιπλοΐας. Το “Falcon” είναι ένα ιστιοφόρο με μεγάλο μέγεθος, και γι’ αυτό πολύ ασφαλές, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικό και φιλόξενο. Το εξαιρετικό πλήρωμα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του σκάφους, παρέχει μια εμπειρία ζωής στους φιλοξενούμενους κάθε ηλικίας». Μάλιστα, το ιστιοφόρο όταν ανοίγει τα πανιά του θυμίζει έντονα τα πλεούμενα που διέσχιζαν τους ωκεανούς στα τέλη του 19ου αιώνα.Εχοντας, λοιπόν, στα χέρια του το σήμα από το ιστορικό Perini Navi, ο Ιταλός εκατομμυριούχος κατέθεσε πρόταση αγοράς του «Γερακιού της Μάλτας», με την κάτοχό του να την αποδέχεται. Ετσι από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι και πριν από λίγο καιρό το σκάφος βρισκόταν για πλήρη ανακαίνιση και επισκευή στο ναυπηγείο Lusben στην Ιταλία.«Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το ναυπηγείο Lusben για το έργο αυτό καθώς είναι ένα από τα καλύτερα ναυπηγεία ανακατασκευής στην Ιταλία», δήλωσε στο διαδικτυακό Super Yacht Times ο Πιερ Φραντσέσκο Καφάρο, project manager και καπετάνιος του «Maltese Falcon» από τον Απρίλιο του 2022.Ο κ. Κοσταντίνο σε συνέντευξή του μετά την εξαγορά του σήματος Perini είχε παραδεχτεί: «Δημιουργήσαμε μια εξαιρετικά εξειδικευμένη τεχνική ομάδα στον σχεδιασμό των ιστιοπλοϊκών γιοτ που εργάζεται σε όλη την παραγωγή Perini.Θα αποκαλύψουμε και το νέο “Maltese Falcon”, το οποίο θα είναι τόσο εμβληματικό και καινοτόμο στην αισθητική και την τεχνολογία όσο το πρώτο πριν από περίπου 15 χρόνια, αλλά σε μια εξαιρετικά περιβαλλοντικά βιώσιμη έκδοση». Ο Ιταλός καπετάνιος του σκάφους, από την πλευρά του, εξήγησε: «Με την ανανέωση προσπαθούμε να είμαστε πιο βιώσιμοι, να ρυπαίνουμε λιγότερο και να κάνουμε λιγότερο θόρυβο».Το 2012 το «ΘΕΜΑ» είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο «Γεράκι της Μάλτας» που διαθέτει τεχνολογία DynaRig. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός απ’ όλα τα άλλα, προσφέρει στα ιστία ανθεκτικότητα, ανταποκρίνεται γρήγορα στις εναλλαγές του ανέμου, ο χειρισμός τους γίνεται ηλεκτρονικά και όχι χειροκίνητα και γι’ αυτό χρειάζεται μόνο τον καπετάνιο.Εξίσου εντυπωσιακό είναι φυσικά και το εσωτερικό του, με το αίθριο που κόβει την ανάσα. Σε αυτό ενώνονται τα τρία καταστρώματα του πλοίου με τη βοήθεια μιας κυκλικής σκάλας που περιβάλλει το κεντρικό κατάρτι. Διαθέτει έξι καμπίνες guest -μεταξύ των οποίων μια master bedroom και μία VIP καμπίνα με ιδιωτικό κατάστρωμα- στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση 12 καλεσμένοι.Το γεγονός ότι έχει πλήρωμα 19 ατόμων καθιστά αυτομάτως ποιοτική την παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Ιταλό καπετάνιο, οι νέοι ιδιοκτήτες θέλησαν να δώσουν μια νέα όψη εξωτερικά και εσωτερικά και γι’ αυτό τον λόγο ανέθεσαν στον Ιταλό αρχιτέκτονα Εμάνουελ Εσπόζιτο να κάνει τις αλλαγές.Τροποποιήσεις έγιναν στο σαλόνι και την κουζίνα, ενώ αλλαγές έγιναν στις καμπίνες των φιλοξενούμενων, του πληρώματος και στα καταστρώματα. «Ηταν μια προκλητική δουλειά και μια προσπάθεια που αφορούσε όλους, λόγω των υψηλών προσδοκιών, της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού και της εκτέλεσής του. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό χάρη στην υποστήριξη της ομάδας των 80 ατόμων του Lusben», ανέφερε ο κ. Καφάρο.Το 2020 στο «Γεράκι της Μάλτας» είχε πραγματοποιηθεί σειρά επισκευών, αλλά όχι όπως τώρα που έγινε ριζική ανακαίνιση.Οι νέοι ιδιοκτήτες, όπως έκανε και η κυρία Αμβροσιάδου, θα παραχωρούν προς ενοικίαση το σκάφος, με το κόστος ναύλωσης να κυμαίνεται από 490.000 έως 580.000 ευρώ την εβδομάδα, ανάλογα με τη σεζόν. Μάλιστα η μεσιτική εταιρεία Burgess έχει αναλάβει τη ναύλωσή του.Αξιοσημείωτο είναι ότι το «Maltese Falcon» έχει κερδίσει πάνω από 18 διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου «Finest Superyacht Ever» από το περιοδικό «Superyacht World», με τους λάτρεις των υπερπολυτελών γιοτ να το έχουν ξεχωρίσει όχι μόνο για την υψηλού επιπέδου τεχνολογία του, αλλά και για τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του. Επίσης, έχει κερδίσει την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για το Baccarat Superyacht World Trophy που έγινε επίσης για λογαριασμό του περιοδικού «Superyacht World», ενώ το 2016 τοποθετήθηκε από το ίδιο έντυπο στο Top 10 του Hall of Fame για την τεχνολογία του και το μοναδικό του design.Σύμφωνα με τον Ιταλό καπετάνιο, οι νέοι ιδιοκτήτες όταν αγόρασαν και προχώρησαν στη ριζική ανακαίνιση του σκάφους είχαν στο μυαλό τους ότι δεν αγοράζουν απλώς ένα σούπερ γιοτ, αλλά «μια φιλοσοφία γύρω από τη θάλασσα».«Η αλόγιστη χρήση των πλαστικών που ρυπαίνουν τις θάλασσες, σε συνδυασμό με την υπεραλίευση, μειώνει την αξία ολόκληρου του οικοσυστήματος στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό μέσα από το Maltese Falcon Foundation θα προωθήσουμε ενέργειες για την προστασία των θαλασσών, αλλά και για την πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα ιστιοφόρο όπως το “Falcon”», ανέφερε ο κ. Καφάρο που αποκάλυψε επίσης ότι στα σχέδια των ιδιοκτητών είναι να φιλοξενήσουν για κάποιες ημέρες άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είχε γίνει πέρυσι, όταν είχαν προσκαλέσει αθλητές τωννα ταξίδεψαν με το «Falcon» στη Μάλτα. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το Ιδρυμα «Maltese Falcon», του οποίου οι σκοποί και οι δράσεις θα γνωστοποιηθούν.