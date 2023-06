Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Διεθνές Συνέδριο για το management, την ηγεσία και την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

----------------

: Πώς ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

- Fintech: Αλγόριθμοι, Καινοτομία και Πολιτικές στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,- Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή, κ.ά.με συνεδρίες όπως:- Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Καινοτομία,- Θέτοντας τις Βάσεις για Οργανισμούς Υψηλής Απόδοσης,- Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτομία και Πανεπιστημιακή Έρευνα, με συνεδρίες όπως:- Διατηρήσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση,- Η Εκπαίδευση Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή,- Το Μέλλον της Έρευνας στις Σχολές Διοίκησης,- Καινοτομίες Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων για την Ψηφιακή Εποχή, κ.ά.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκτός από τις ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες που θα παρουσιαστούν, στόχος είναι η διασύνδεση των ακαδημαϊκών με στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών για γόνιμο διάλογο (μέσω Panel Discussions) και η συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχήςΣτο συνέδριο, εκτός της παρουσίασης των ακαδημαϊκών ερευνητικών εργασιών, οι συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας αποτελούν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προγράμματος του Συνεδρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια ευρωπαϊκά (University of Oxford, London School of Economics, Copenhagen Business School, INSEAD, Stockholm School of Economics, ETH, Technical University of Munich, Technical University of Denmark, IESE, IE Business School, ESSEC, University of Leeds, Bayes, κ.ά.) και μη (University of Pennsylvania/ Wharton, Columbia University, Stanford University, Northwestern University/Kellogg, Case Western Reserve, Purdue University, Boston University, Carnegie Mellon University, Rutgers University, George Washington University, University of California Davis, University of Miami, Ozyegin University, Keio University, University of Sao Paolo, κ.ά.) συμμετέχουν στο συνέδριο. Παράλληλα, συμμετέχουν και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων (OTE, PeopleCert, Astra Zeneca, BCG,Bain, Deloitte, Grant Thornton, Roche, NatCap, Eurobank, Convert Group, e-Fresh, Δαναός, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Uni.fund, κ.ά.) καθώς και στελέχη διεθνών οργανισμών (UNESCO, OECD, Association of Information Systems, German Research center for Artificial Intelligence, Center to Advance Research in Financial Technologies, κ.ά).Από την Ελλάδα, εκτός τουσυμμετέχουν ερευνητές από το ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κ.ά. Χορηγοί του συνεδρίου είναι ο ΟΤΕ, η PeopleCert, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η Eurobank, η Deloitte και η AI Investments.Για περισσότερες πληροφορίες: