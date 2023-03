Silicon Valley Bank: Ο οίκος Moody's υποβαθμίζει τις προοπτικές του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος

Σε υποβάθμιση του outlook του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μετά την κατάρρευση των, Signature Bank και Silvergate Bank, επικαλούμενη «ταχεία επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος».Η Moody’s Investors Service φαίνεται έτοιμη να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της First Republic Bank και πέντε άλλων αμερικανικών τραπεζών, δεδομένης της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank. Οι Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp και Comerica Inc. είναι οι υπόλοιπες πέντε τράπεζες εκτός της First Republic Bank., η εταιρεία τόνισε πως η ενδεχόμενη υποβάθμισή τους οφείλεται σε πιθανή έλλειψη εγγύησης των καταθέσεων στις τράπεζες αυτές, αλλά και πιθανές μη πραγματοποιηθείσες απώλειες στα χαρτοφυλάκιά τους.Η απόφαση της Moody’s λαμβάνει χώρα, λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της SVB και της παρέμβασης των αμερικανικών αρχών για τη διευθέτηση του προβλήματος και την αποφυγή ενός γενικότερου bank run. Σημειωτέον πως η Μοοdy’s υποβάθμισε και απέσυρε την πιστοληπτική ικανότητα της Signature Bank.Η μετοχή της First Republic κατέγραψε πτώση της τάξης του 62% τη Δευτέρα, ενώ η μετοχή της Western Alliance κατέγραψε αντίστοιχη μείωση της τάξης του 47%. Η αξία της μετοχής της Comerica μειώθηκε κατά 28%.Στην περίπτωση της First Republic, η Moody’s τόνισε πως το μερίδιο των καταθέσεων της τράπεζας το οποίο υπερβαίνει το όριο της ομοσπονδιακής ασφάλισης κάνει το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας ευάλωτο σε απότομες και μαζικές αναλήψεις.«Εάν η τράπεζα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εκροές κεφαλαίων και το δίχτυ ασφαλείας της ρευστότητάς της αποδειχθεί ανεπαρκές, η τράπεζα θα αναγκαστεί σε πώληση των assets της, κάνοντας τις μη πραγματοποιηθείσες απώλειες γεγονός» τόνισε η Moody’s.H First Republic, από την πλευρά της, τόνισε πως ενίσχυσε και διαφοροποίησε τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω παροχής ρευστότητας από τη Fed και τη JPMorgan Chase & Co.