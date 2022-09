Εγκαίνια του Greek House Davos στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κλείσιμο

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα δύσκολο φθινόπωρο και έναν ακόμα δυσκολότερο χειμώνα, όμως οι «σωστές», μπορεί να κλείσουν την πόρτα στην κρίση. Όμως ποιες είναι οι σωστές επενδύσεις; Ο σκοπός που σιγοτραγουδούν οι αναλυτές, έχει αλλάξει το τελευταίο τρίμηνο. Τώρα, εκτός από ένα «θαύμα» όπως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, το μόνο που μπορεί να κρατήσει την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ορθή πορεία, είναι οι επενδύσεις στιςτηνκαι τους τομείς. Αυτό ήταν και ένα από τα κυρίαρχα θέματα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας, τον Μάιο. Στα σαλέ, ακόμα και αν δεν υπήρχε φέτος χιόνι, οι ισχυροί της παγκόσμιας οικονομίας, αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων έδωσαν το στίγμα για τα επόμενα χρόνια. Ενδιαφέρον, ότι φέτος υπήρχε και ισχυρή ελληνική παρουσία, τόσο με τη μεγάλη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και το Greek House Davos. To “ελληνικό σπίτι” που είχε το συντονισμό μίας μεγάλης αποστολής ελληνικών επιχειρήσεων, άνοιξε το παιχνίδι για την ελληνική αγορά και τα αποτελέσματα έχουν ήδη φανεί.Τώρα, το Greek House Davos με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες επενδύσεις, ανοίγει την αυλαία για την νέα ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2023. Μετά την πρώτη επιτυχία, δίνει το σύνθημα για την επόμενη χρονιά με τα επίσημα εγκαίνια του(GHD 2023) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η εκδήλωση με θέμα την «Προώθηση βαθύτερης περιφερειακής συνεργασίας σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων» θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων από την πολιτική και τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από διεθνείς οργανισμούς.Μεταξύ άλλων διακεκριμένων διεθνών ομιλητών θα δώσει το παρόν και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Ουκρανίας κ. Rustem Umerov. Ο έμπειρος Ουκρανός διαπραγματευτής, είναι ο Ειδικός Διαμεσολαβητής του Προέδρου της Ουκρανίας, μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου και αναπληρωτής επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Παράλληλα, ανάμεσα στους ομιλητές ξεχωρίζει η Πρέσβυς Georgette Mosbacher, Co-Chair of the Three Seas Initiative, Atlantic Council, πρώην Πρέσβειρα ΗΠΑ στην Πολωνία. Το “Ελληνικό Σπίτι” θέτει την ατζέντα του διεθνούς διαλόγου ενόψει της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ τον Ιανουάριο του 2023 στο Νταβός της Ελβετίας. Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων και σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία, την ενέργεια και τα τρόφιμα, είναι πιο εμφανές από ποτέ ότι η πολυμερής συνεργασία και οι περιφερειακές και παγκόσμιες συνέργειες είναι το κλειδί για την ειρήνη και την ασφάλεια.