ΔΕΗ: Εισέρχεται στις τηλεπικοινωνίες με δικό της δίκτυο οπτικών ινών

Την είσοδο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών με το δικό της δίκτυο οπτικών ινών «Fiber to the Home» σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε η ΔΕΗ κατά τη 2η ημέρα του 5ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2022.«Ένα από τα καινούργια εγχειρήματα που δουλεύουμε, μελετώντας το 2 συναπτά έτη, είναι η δυνατότητα να εισέλθουμε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ως πάροχος χονδρικής και αυτό που ονομάζουμε "fiber to the home"» αποκάλυψε ο, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ.Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένα εγχείρημα που θα καλύψει περίπουαπό σήμερα, ενώ αποτελεί μια επένδυση που δεν έχει πρόσημο και η οποία θα καλύψει όλη την επικράτεια.Όπως είπε ο κ. Πατεράκης, «κατά κύριο λόγο θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πόλεις και μετά θα επεκταθούμε προς την περιφέρεια».Εκτιμάται ότι, από το προσεχές φθινόπωρο, η ΔΕΗ σε συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχουςΤο έργο κοστολογείται περίπου σταεκ των οποίων τα 530 εκατ. θα καλυφθούν μέσω ομολόγου και τα υπόλοιπα με ίδια κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του εν λόγω έργου, ο κ. Πατεράκης τόνισε ότι η ΔΕΗ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο να διαχειρίζεται την υποδομή ενέργειας (στύλους, κολώνες, υπόγειες υποδομές κ.ά.). Αυτό λοιπόν το δίκτυο θα το εκμεταλλευτεί ώστε το δίκτυο οπτικών ινών να «περάσει» στην υπάρχουσα υποδομή, ενώ όπου δεν υπάρχει εναέριο δίκτυο θα βασιστεί στο υπόγειο δίκτυο.Συνεπώς, «με ίδια μέσα και ίδιες τεχνικές υπηρεσίες θα καλυφθεί και το δίκτυο των οπτικών ινών. Στην ουσία, την τελική υπηρεσία δεν θα παρέχει η ΔΕΗ, αλλά την υποδομή. Θα αναλάβει τηλεπικοινωνιακός πάροχος να το προσφέρει στον τελικό καταναλωτή» είπε.Επί του παρόντος, η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη, ενώ εκτιμάται ότι μόλις ολοκληρωθούν οι πιλοτικές δοκιμές θα ξεκινήσει η διάθεση της υπηρεσίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δικτύου ανοικτής πρόσβασης που θα προσφέρει η ΔΕΗ είναι η ταχύτητα κατασκευής (έως και 3 φορές πιο γρήγορο το εναέριο δίκτυο έναντι του υπογείου) και το χαμηλότερο κόστος.Σύμφωνα με τον κ. Πατεράκη, οεπιλέχθη ως ο πρώτος Δήμος που πιλοτικά η ΔΕΗ θα αναπτύξει το δίκτυο οπτικών ινών της, ενώ έχουν ήδη έχει αναπτυχθεί 25 χλμ. οπτικής ίνας καλύπτοντας περίπου 5.000 νοικοκυριά.Εκτιμάται ότι από τέλη Ιουνίου θα μπορούν αυτά τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Όπως είπε, «το πιλοτικό μας πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός του καλοκαιριού καλύπτοντας 15.000 κατοικίες, ενώ έως τα τέλη του 2022 θα καλυφθεί στο σύνολό του ο Δήμος. Μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει την εκπόνηση του σχεδίου για να καλύψουμε 10 Δήμους και 450.000 νοικοκυριά εντός των επόμενων 6-8 μηνών».Στην ειδική συνεδρία για τις Υποδομές Υψηλών Ταχυτήτων συμμετείχε επίσης ο, Technical Chief Operations Officer NOVA-WIND.