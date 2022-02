Πρόγραμμα Sure: Νέου τύπου επιδοτήσεις στην εργασία φέρνει η επέκτασή του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μέσα στο προσεχές διάστημα θα ανακοινώνουν από τηνοι αλλαγές και η χρονική επέκταση στοτο οποίο λειτούργησε ως μια σημαντική γραμμή «άμυνας» για την προστασία των θέσεων εργασίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.Όπως εχει δηλώσει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του συγκεκριμένου προγράμματος με πιθανές αλλαγές στην στόχευση του.Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος συζητήσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη για τους νέους ορούς και τα κριτήρια του προγράμματος που επιδοτεί τις εθνικές δράσης για στήριξη των. Προφανώς και το πρόγραμμα αυτό θα προσαρμοστεί στα σημεία των καιρών και θα υλοποιείται με στοχευμένους όρους και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.Για τη χρηματοδότηση του προγραμματος SURE η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα. Έως τις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσεισε έξι γύρους στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. Η έκδοση αποτελούταν από ομόλογα διάρκειας 5, 10 και 15 ετών.Τοτων επενδυτών γι’ αυτά τα μέσα υψηλής διαβάθμισης ήταν πολύ έντονο και η υπερκάλυψη είχε ως αποτέλεσμα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης για τα ομόλογα. Τα κεφάλαια που αντλούνται διοχετεύονται στα δικαιούχα κράτη μέλη με τη μορφή δανείων που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν άμεσα δαπάνες συνδεόμενες με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.Συγκεκριμένα, μέσω των χρημάτων του προγράμματος SURE, οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μπορουν να καλύψουν:-τιςπου χορηγούνται στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας των οποίων οι συμβάσεις έχουν ανασταλεί-τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων των οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί-την αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγείται στους ελεύθερους επαγγελματίες-τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα- την υλοποίηση τουΑναλυτικά μέσω του προγράμματος SURE παρέχεται η εξής χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται σεΒέλγιο: 8,2 δισ. €Βουλγαρία: 511 εκατ. €Κροατία: 1 δισ. €Κύπρος: 603 εκατ. €Τσεχία: 2 δισ. €Εσθονία: 230 εκατ. €Ελλάδα: 5,3 δισ. €Ουγγαρία: 504 εκατ. €Ιταλία: 27,4 δισ. €Ιρλανδία: 2,5 δισ. €Λετονία: 305 εκατ. €Λιθουανία: 957 εκατ. €Μάλτα: 420 εκατ. €Πολωνία: 11,2 δισ. €Πορτογαλία: 5,9 δισ. €Ρουμανία: 4,1 δισ. €Σλοβακία: 630 εκατ. €Σλοβενία: 1,1 δισ. €Ισπανία: 21,3 δισ. €Η συνολική χρηματοδοτική στήριξη από το SURE ανέρχεται σε 94,3 δισ. € για 19 κράτη μέλη.Είναι ακόμη δυνατή η υποβολή αιτήματος χρηματοδοτικής συνδρομής και από άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτού του μέσου της ΕΕ μπορούν να διατεθούν έως τα τέλη του 2022 έως και 100 δισ. €.Από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει 5,3 δισ. ευρώ.Αυτό το(που εξασφαλίστηκε μέσω της έκδοσης των περίφημων κοινωνικών ομολόγων από την Ε.Ε.) πρέπει να αποπληρωθεί ως δάνειο από την Ελλάδα με μέσο χρόνο ωρίμανσης τα 14,5 έτη.