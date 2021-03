Όμιλος Τσάκου: Παγκόσμια πρωτιά με καινοτόμο τεχνολογία τηλεϊατρικής στα πλοία του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ρόλος και τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής (telemedicine) σε ένα περιβάλλον, όπου η επιπρόσθετη εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια ποικίλει και ο χρόνος τακτικής διακομιδής (tactical evacuation) είναι αβέβαιος, αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τη ναυτιλία, η οποία έχει εισέλθει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή. Η καινοτόμος εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, εξειδικευμένων σύγχρονων τακτικών εξοπλισμών τηλεϊατρικής, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του Ναυτικού Περιβάλλοντος, είναι απαιτητή και συνεχής.Με την ευκαιρία του κατάπλου στην Ελλάδα του δεξαμενόπλοιου MT “OSLO TS”, τύπου Aframax, πλοιοκτησίας της εισηγμένης εταιρείας Tsakos Energy Navigation LTD, με επικεφαλής τον Νίκο Τσάκο, χρονοναυλωμένο από την εταιρεία των νορβηγικών πετρελαίων Equinor, πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης καρδιολογικού επείγοντος περιστατικού, με την εφαρμογή καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίαςΓια πρώτη φορά διεθνώς, έγινε πάνω σε πλοίο του εμπορικού ναυτικού, η εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης ζωτικών σημείων Vitalpatch, το οποίο μεταξύ άλλων, έχει ήδη εφαρμοστεί σε Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.Πρόκειται, για μία φορητή συσκευή, με μορφή επιθέματος, η οποία απλά επικολλάται στην περιοχή του θώρακος του ασθενούς και μεταδίδει συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο, τους καρδιακούς παλμούς, το ρυθμό αναπνοής, τη θερμοκρασία, τη στάση του σώματος, καθώς και στοιχεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος.Όλα αυτά, πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εφαρμογής σε ηλεκτρονική ταμπλέτα, μέσω της οποίας στέλνονται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σε προστατευμένο χώρο του διαδικτύου ( Cloud), δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των ζωτικών πληροφοριών με ασφάλεια, από πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, U.S. Food and Drug Administration ( FDA ).Ο Όμιλος Τσάκος, πιστός στη θεμελιώδη αρχή του και προτεραιότητα, για την προστασία των ναυτικών, μετεξελίσσοντας συνεχώς το έργο της Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, η οποία πρώτη, ήδη από τη δεκαετία του 1970, θεμελίωσε την απομακρυσμένη ιατρική βοήθεια και υποστήριξη εν πλω, παρακολουθεί κάθε εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ιατρική.Η συμβολή της Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, στον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη της Ιατρικής στη Ναυτιλία, έχει υπάρξει πολύ σημαντική. Αξίζει να αναφερθεί εκτός από το σπουδαίο συγγραφικό της έργο, η πειραματική εφαρμογή του 2003, ιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως, σε συνέργεια με το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», καθώς και η εγκατάσταση τον Αύγουστο του 1995, για πρώτη φορά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, απινιδιστών στα ποντοπόρα πλοία του Στόλου της εταιρείας.Μετά το τέλος της άσκησης, παραδόθηκε εκ μέρους της Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου στον Καπετάνιο του πλοίου OSLO TS, Πλοίαρχο Ε.Ν Παναγιώτη Γραμματικό, η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Επτάσπαθης, με τις ευχές όλων, για Καλά Ταξίδια και Καλές Θάλασσες «Υπό την Σκέπη Της».