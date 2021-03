Γιάννης Αγγελικούσης: Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε καταστολή νοσηλεύεται από χθες το πρωί σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών ο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewmoney, το βράδυ της Παρασκευής ένιωσε μία πρώτη αδιαθεσία. Όταν ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου, είχε λιποθυμικό επεισόδιο.Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και αμέσως μπήκε σε καταστολή. Όπως επισημαίνουν ιατρικοί κύκλοι οι ώρες αυτές είναι κρίσιμες για τον κορυφαίο παγκοσμίως Έλληνα πλοιοκτήτη ο οποίος διανύει τοείναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους διεθνώς ναυτιλιακούς ομίλους μεO Γιάννης Αγγελικούσης, συνεχίζει να είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής σημαίας. Από τασυνολικά πλοία που έχει ο Όμιλος τα 126 ποσοστό 89,3% είναι υπό ελληνική σημαία. Το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί 636 πλοία άνω των 1.000 τόνων. Που σημαίνει ότι τα πλοία του Ομίλου Αγγελικούση αποτελούν το 20% του ελληνικού νηολογίου.είναι η απάντηση που παίρνει όποιος ρωτήσει για το διεθνές επιχειρηματικό του μέγεθος. Μέσα στον Δεκέμβριο ο Γιάννης Αγγελικούσης είδε το ναυτιλιακό του οικοδόμημα να διακρίνεται για δύο ακόμη φορές.Η μία έγινε στο πρόσωπό του αφού το όνομά του, για μία ακόμη χρονιά, φιγουράρει στην κορυφή της Lloyd’s List, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τις 100 προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία για το 2020. Τόσα χρόνια συναγωνίζεται με έναν άλλον μεγάλο πρωταγωνιστή της ναυτιλίας, τον Νορβηγό Τζον Φρέντρικσεν. Όσοι προηγούνται στον κατάλογο των δύο δεν έχουν αυτή την ίδια ιδιότητα. Είναι πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών ή διεθνών οργανισμών.Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 τoδόθηκε στο Excelerate Sequoia της Maran Gas του Ομίλου Αγγελικούση. Είναι η πρώτη ελληνικών συμφερόντων πλωτή τερματική μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης, γνωστής στην αγορά αυτή ως Floating Storage & Regasification Unit, ή. Το κόστος ναυπήγησης του πλοίου υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια και κατασκευάστηκε στις νοτιοκορεατικές γιάρδες τηςΤο βραβείο παρέλαβε η κόρη του,η οποία δήλωσε μεταξύ άλλων πως «πρόκειται για ένα πλοίο State of Art-κορυφαίας κατασκευής. Παραδόθηκε στις 10 του περασμένου Ιουνίου παρά τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι λόγω του κορωνοϊού. Eίναι χρονοναυλωμένο για πέντε χρόνια. Ναυπηγήθηκε με σχέδια που του δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως πλοίο μεταφοράς LNG και όχι μόνο ως αποθηκευτικός χώρος και το κάνει μοναδικό».Η Maran Gas σε συνεργασία με τα ναυπηγεία DSME πέτυχε να ενσωματώσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο πλοίο αυτό δίνοντας βαρύτητα στην ασφάλεια και στη μέγιστη αποδοτικότητά του».Τα FSRU ανοίγουν νέες αγορές LNG-Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος Αγγελικούση έγινε ο πρώτος ελληνικών συμφερόντων όμιλος που υπέγραψε συμβόλαιο για τη ναυπήγηση FSRU, 173.400 κυβικών μέτρων για λογαριασμό της Maran Tankers Management. Επίσης, έχει option για την κατασκευή δύο ακόμη τέτοιου είδους πλοίων. Παράλληλατο μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα και αφορά τη συνολική κατασκευή 22 πλοίων.Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δώσει στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου –LNG. Στα τέλη Οκτωβρίου η Μaran Gas Maritime Inc. παρέλαβε το νεότευκτο LNG Carrierμε μήκος 296 μέτρα και χωρητικότητα 173.400 κυβικά μέτρα. Παραλαβή που έγινε υπό συνθήκες υγειονομικής κρίσης και αυτό δίνει τα εύσημα στους ναυτικούς.Τοείναι αδελφό με το αμέσως προηγούμενο νεότευκτο LNG Carrier, το οποίο παρέλαβε η εταιρεία στις αρχές Μαΐου, το. Και τα δύο πλοία είναι υπό ελληνική σημαία.Το ναυπηγικό πρόγραμμα της Maran Gas περιλαμβάνει άλλα εννέα LNG εκ των οποίων τα έξι είναι στο ελληνικό νηολόγιο. Η επόμενη παραλαβή είναι προγραμματισμένη μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Μέσα στο 2021 θα παραδοθούν έξι ακόμα και το 2021 τρία LNG.Την ίδια περίοδο η άλλη εταιρεία του Ομίλου η Maran Tankers Management παρέλαβε το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο το suezmax, χωρητικότητας 157.000 τόνων dw, με ελληνική σημαία. Είναι το τρίτο δεξαμενόπλοιο που παραλαμβάνει από τα συνολικά πέντε που περιλαμβάνει το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας σε κορεατικές γιάρδες.Τον Μάιο του 2021 και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου είναι προγραμματισμένη η παραλαβή δύο δεξαμενόπλοιων VLCC χωρητικότητας 318.000 τόνων το καθένα.Με την παραλαβή των πέντε πλοίων ο στόλος της Maran Tankers θα ενισχυθεί με 837.446 σύγχρονο τονάζ.Η διαδοχήΟ Γιάννης Αγγελικούσης έχει δώσει το δακτυλίδι της διαδοχής στην κόρη του Μαρία, παραμένοντας όμως ενεργός στα ναυτιλιακά δρώμενα. Η επόμενη ημέρα στον Όμιλο Αγγελικούση άρχισε να ανατέλλει με ισχυρότατες διοικητικές δονήσεις.Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Μαρία Αγγελικούση, αναλάμβανε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στην επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε τον δικό της διοικητικό κύκλο και αποφάσισε να απομακρυνθούν κορυφαία διεθνώς στελέχη που συνέβαλαν ως συνεργάτες του πατέρα της, Γιάννη, στην γιγάντωση του Ομίλου τα τελευταία 40 χρόνια.ΡεκόρΤα στατιστικά του Γιάννη Αγγελικούση είναι για το Hall of Fame της παγκόσμιας ναυτιλίας.Είναι μακράν ο Έλληνας πλοιοκτήτης με τα περισσότερα πλοία του στην ελληνική σημαία με το εκπληκτικό ποσοστό 88,5%. Συνολικά 116 από τα 131. Το 1/7 του ελληνικού νηολογίου αποτελείται από πλοία του Ομίλου Αγγελικούση. Αυτό συνεπάγεται ότι στηρίζει και τους Έλληνες αξιωματικούς μηχανής και γέφυρας από την περίοδο που βρίσκονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και μετέπειτα. Είναι από τους λίγους Έλληνες εφοπλιστές που δίνει αγώνα συστηματικό για να μην χαθεί ο Έλληνας αξιωματικός και μαζί του η τεχνογνωσία που έκανε τη ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη.Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σε μία από τις λιγοστές ομιλίες του, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει την επέκταση της ναυτιλιακής του αυτοκρατορίας και υπογράμμισε ότι δεν του αρέσει η στασιμότητα. Στρατηγική του είναι η ανανέωση και επέκταση του στόλου με νεότευκτα πλοία και όχι με μεταχειρισμένα, αφού με αυτόν τον τρόπο τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές που βάζει ο όμιλος Αγγελικούση.Πάντοτε αναφέρεται στον πατέρα του, τον αείμνηστο Αντώνη Αγγελικούση, από τον οποίο, όπως ο ίδιος τονίζει, έμαθε όλα τα μυστικά της δουλειάς:«Ξεκίνησα με τη γνώση και τις εμπειρίες του πατέρα μου. Κάθε ημέρα που περνούσε στη δουλειά ένιωθα ότι μάθαινα όλο και περισσότερα» έλεγε πριν από χρόνια όταν βραβεύτηκε με τα Lloyd’s Awards, ως η προσωπικότητα της χρονιάς για την ναυτιλία. Η πίστη του Γιάννη Αγγελικούση στις αξίες της οικογένειας είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν ξεχνά την στήριξη που είχε στις δύσκολες στιγμές, στα "up and down", όπως συνηθίζει να λέει , από την σύζυγό του Λίζα, η οποία κατάγεται από το Χιούστον του Τέξας.«Το σημερινό επιχειρηματικό μου δημιούργημα δεν είναι μόνο δικό μου αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα αφοσιωμένων στελεχών και των ναυτικών που ταξιδεύουν με τα πλοία των εταιρειών μας» συμπληρώνει για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πλευρό του.