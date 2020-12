ΒΕΑΤ: Μέχρι τα τέλη του 2021 θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα ηλεκτρικά ταξί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Oλοκληρωμένο πακέτο για τους συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί μέσω του οποίου θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά, ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις αρχές του 2021 η Beat με στόχο να κυκλοφορήσουν τα πρώτα ηλεκτρικά ταξί έως το τέλος της χρονιάς.Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη στη διαδικτυακή εκδήλωση "Shaping the Mobility of Tomorrow" για την ηλεκτροκίνηση ο επικεφαλής της εταιρείας κ. Βασίλης Ντάνιας, στόχος είναι μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια να αντικατασταθεί όλος ο στόλος με ηλεκτρικά ταξί. Ο ίδιος επισήμανε ότι η ΕλλάδαΩστόσο ζήτησε να υπάρξει βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και τολμηρές αλλαγές ώστε να δοθούν περισσότερα κίνητρα που θα διευκολύνουν το άνοιγμα της αγοράς όπως με μέτρα όπως η διεύρυνση των δυνατοτήτων leasing και η ειδική σήμανση των ηλεκτρικών οχημάτων.Ο κ. Ντάνιας πρότεινε τη θεσμοθέτηση ενός "Mobility Allowance", δηλαδήαπό τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους, ώστε να μην παίρνουν καθημερινά το αυτοκίνητο τους από και προς την δουλειά, αλλά να επιλέγουν οι ίδιοι έναν τρόπο μετακίνησης, με στόχο τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη μεγαλύτερη ευελιξία. «Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία σταδιακά.Επίσης κατά την συζήτηση αναφέρθηκε και το μέτρο των πράσινων πινακίδων που εφαρμόζεται ήδη στο εξωτερικό, δίνοντας κάποια προνόμια στα οχήματα αυτής της κατηγορίας στις μετακινήσεις τους μέσα στις πόλεις.Η Γενική Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε ότι η ίδια βρίσκει πολύ ελκυστικό το συγκεκριμένο μέτρο, που όπως είπε το έχει επικοινωνήσει στο αρμόδιο υπουργείο καθώςΤο ΥΠΕΝ εμφανίζεται θετικό και όπως σημείωσε η κ. Σδούκου, είναι πρόθυμο να προχωρήσει και σε πρόσθετα μέτρα.Η πλατφόρμα του μέλλοντος θα είναι ένας συνδυασμός -ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες του κάθε επιβάτη- επιλογών μετακίνησης, μέσα από το ride-hailing, το car-sharing, τα e-bikes ή τα e-scooters, επισήμανε από την πλευρά του ο επικεφαλή της FREE NOW, μητρικής εταιρείας της BEAT. «μετακίνησης και περιλαμβάνει όλους τους παίκτες της αγοράς -από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέχρι τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών μετακίνησης. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε ήδη ενσωματώσει πολλαπλές επιλογές στην πλατφόρμα μας μέσα από συνεργασίες, όπως με τη VOI (e-scooters), τη BOND (e-bikes), τη Miles (car sharing) ή την EMMY (mopeds). Επίσης, σε επιλεγμένες πόλεις θα ενσωματώσουμε στην εφαρμογή μας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιλοτικά, ήση από αυτόν το μήνα», συμπλήρωσε.Ως η μεγαλύτερη εταιρία ψηφιακών μετακινήσεων στην Ευρώπη, με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές και 150 πόλεις, η FREE NOW πιστεύει ότι το μέλλον της αστικής μετακίνησης βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και θα είναι πολυτροπικό (multimodal), δηλαδή θα περιλαμβάνειΌπως σχολίασε, ωστόσο, κανένας πάροχος από μόνος του δεν μπορεί να έχει όλες αυτές τις επιλογές και μόνο μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο υπηρεσιών, πουΣχετικά με την προοπτική του Mobility as a Service και στην Ελλάδα, ο κ. Berg σημείωσε ότι δεν είναι πολύ μακριά, ωστόσο το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό για να μπορεί η Beat μέσα από την τεχνολογία της FREE NOW να προσφέρει δυνατότητες στους πολίτες, αντίστοιχες με αυτές που σήμερα απολαμβάνουν οι χρήστες των εφαρμογών του ομίλου στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Πορτογαλία: Ταξί, e-scooters, e-bikes, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Ο CEO της FREE NOWκαι στο ταλέντο της, όμως επισήμανε ότι «είναι δύσκολο να ενθαρρύνεις τους μηχανικούς, τους αναλυτές δεδομένων ή όλα τα άλλα στελέχη του Beat να αναπτύσσουν προϊόντα που είναι εξαιρετικά επιτυχημένα στη Λατινική Αμερική, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να τα απολαύσουν στην Αθήνα όπου και δημιουργούνται, επειδή η νομοθεσία δεν το επιτρέπει».«Εάν θέλουμε να προσελκύσουμε ταλέντο ή να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας χαρούμενους με τη δουλειά τους, θα πρέπει να μπορούν και οι ίδιοι να απολαύσουν τις επιτυχίες τους.» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι η ελληνική αγορά ανέκαμψε γρηγορότερα από κάθε άλλη στην Ευρώπη μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, διότι «η Beat είναι ένα αγαπημένο brand, κομβικό μέρος της μετακίνησης στην πόλη και ταυτισμένη με ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες».