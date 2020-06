Νέες δράσεις στήριξης του ελληνικού τουρισμού από τη Mastercard

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δύο νέες συνεργασίες της Mastercard με το υπουργείο Τουρισμού και τον Δήμο Αθηναίων για τη στήριξη του κλάδου παρουσίασε η Country Manager της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Άσπα Παλημέρη, στο πλαίσιο συζήτησης στο Delphi Economic Forum, με τη συμμετοχή του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Βαγγέλη Βλάχου και της Country Marketing Manager της Google για την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.Συγκεκριμένα, συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα “Technology and Data: Helping Tourism Make Headway After The Standstill”, η κυρία Παλημέρη ανακοίνωσε τη στήριξη της Mastercard στη νέα mobile εφαρμογή “Visit Greece” του υπουργείου Τουρισμού.Πέρα από τη χορηγική υποστήριξη, για την οποία ο υπουργός Τουρισμού ευχαρίστησε την εταιρεία, η Mastercard συμβάλλει στην πρωτοβουλία, εμπλουτίζοντας τη με μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες, ανεκτίμητες ταξιδιωτικές εμπειρίες, που θα προσφέρονται στους χρήστες του app.Έχοντας ήδη πριν από 2,5 δεκαετίες διαβλέψει την τάση των ανθρώπων να δίνουν μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες από ό,τι στα υλικά αγαθά, η Mastercard έχει αναπτύξει την πλατφόρμα “Priceless Cities”, η οποία ανοίγει στους ταξιδιώτες ένα «παράθυρο» εμπειριών που τους φέρνουν πιο κοντά στον προορισμό που επισκέπτονται.Στο πλαίσιο αυτό από την 1η Ιουλίου, και μέσα από τη νέα mobile εφαρμογή του “Visit Greece”, η Ελλάδα γίνεται ο νέος προορισμός στη λίστα των “Priceless Cities”, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ζήσει εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας στη χώρα μας.Και καθώς ο τουρισμός πόλεων αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στην επανεκκίνηση του κλάδου, η κα. Παλημέρη και ο κ. Βλάχος ανακοίνωσαν το πρόγραμμα “Stay in Athens”, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων κατόπιν πρωτοβουλίας της Mastercard και έχει στόχο την προώθηση της Αθήνας ως city break προορισμού για όλον τον χρόνο. Το νέο αυτό πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες της πόλης να εκμεταλλευτούν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις για διαμονή σε μερικά από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της, δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη, σε επίπεδο κρατήσεων αλλά και προβολής, για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.Από το βήμα του φετινού Delphi Economic Forum, η κυρία Παλημέρη αναφέρθηκε και στη σύμπραξη της Mastercard με τον ΕΟΤ σε μια καμπάνια επικοινωνίας που είχε στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού μεταξύ των εύπορων ταξιδιωτών.Για τον σχεδιασμό της καμπάνιας, και συγκεκριμένα για την αναγνώριση, καλύτερη κατανόηση, στόχευση και, εν τέλει, προσέλκυση των κοινών-στόχος, αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα “Tourism Insights” της Mastercard, που συγκεντρώνει και οργανώνει δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών για τον τρόπο που λειτουργούν οι τουρίστες τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, όσο και πριν και μετά από αυτό.Εάν αξιοποιηθούν σωστά, αυτά τα δεδομένα μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, βοηθώντας έτσι τους φορείς του τουρισμού να χαράξουν απολεσματικότερες στρατηγικές και να ενισχύσουν την ευελιξία και ανθεκτικότητα του κλάδου. Με τα πρώτα αποτελέσματα της καμπάνιας να είναι κάτι περισσότερο από θετικά, η Mastercard και ο ΕΟΤ είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στα νέα κοινά-στόχος που θα επιλέξουν με βάση τις ανατροπές που έφερε ο κορονοϊός στη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδέψουν.