Διαμαρτυρίες έξω από τα γραφεία της Spotify

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες έξω από τα γραφεία του Spotify σε πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας με αφορμή τις 28.000 υπογραφές που κατάφερε να συγκεντρώσει η Ενωση Μουσικών και Συναφών Εργαζομένων (Union of Musicians and Allied Workers). Σκοπός ήταν να πάψει η εκμετάλλευση των καλλιτεχνών και να απονέμονται σωστά τα πνευματικά τους δικαιώματα. Η δυσαρέσκεια των καλλιτεχνών μετράει ήδη ένα χρόνο, καθώς την περυσινή χρονιά είχαν οργανώσει ξανά πορείες διαμαρτυρίας, τις οποίες όμως δεν έλαβε κανένας υπ' όψιν του. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία το θέμα έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο.Την ίδια χρονιά, ιδρύθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η Ενωση Μουσικών και Συναφών Εργαζομένων (Union of Musicians and Allied Workers). Από εκεί, μάλιστα, ξεκίνησε η καμπάνια «Justice at Spotify». Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης αποκαλύφθηκε μία βασική αδικία, που ισχύει στον τρόπο λειτουργίας του Spotify. Για να λαμβάνει ένας μουσικός ένα μηνιαίο εισόδημα αντίστοιχο μιας εργασίας που θα του απέφερε 15 δολάρια την ώρα, έπρεπε να καταφέρει να ακουστούν τα τραγούδια του 657.895 φορές κάθε μήνα.Η εκπρόσωπός της Ε.Μ.Σ.Ε, Μέρι Ρεγκαλάδο, συνόψισε με δήλωσή της το ζήτημα ως εξής: «Το Spotify αδικεί τους μουσικούς καιρό τώρα, όμως η πανδημία κατέστησε αυτή την εκμετάλλευση εντονότερη από ποτέ. Η εταιρεία έχει τριπλασιάσει την αξία της, αλλά δεν αυξάνει τις πληρωμές της στους καλλιτέχνες ούτε κατά ένα σεντ. Η μουσική είναι εργασία, ζητάμε λοιπόν να πληρωθούμε γι’ αυτήν δίκαια».Όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Spotify το 2008, κανείς δεν περίμενε να γνωρίσει τη φήμη, που έχει σήμερα. Μέσα, όμως, σε επτά χρόνια το Spotify έχει αποκτήσει 75εκ. ενεργούς χρήστες, ενώ από το Δεκέμβριο -και με την πανδημία να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό- απαριθμεί 155 εκ. συνδρομητές. Παρ' όλο, λοιπόν, που ένα τέτοιο νούμερο θα μπορούσε να στηρίξει τους καλλιτέχνες και να τους αποφέρει ένα σεβαστό εισόδημα ισάξιο με αυτό, που τους στερεί η πανδημία, το μοντέλο πληρωμών της Spotify, δε δείχνει να τους ωφελεί ιδιαίτερα.Η Ένωση δεν απαιτεί να λαμβάνει ο κάθε καλλιτέχνης ένα σταθερό μηνιάτικο εισόδημα, αλλά να αυξηθούν τα πνευματικά δικαιώματα κάθε ακρόασης από 0.0038 του δολαρίου σε ένα σεντ, προκειμένου να αναγνωρίζεται η δουλειά τους και η αξία της. Μία άλλη εναλλακτική λύση, που προτείνει, είναι να πληρώνονται οι καλλιτέχνες με βάση τους ακροατές τους και όχι τις ακροάσεις, οι οποίες συγκεντώνονται συνήθως σε μεγάλα μόνο ονόματα, αφήνοντας αδικημένους τους λιγότερο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.