Έπειτα από πολλές αναβολές λόγω του Covid-19, η Lana Del Rey ανακοινώνει την 19η Μαρτίου του 2021 ως ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της album «Chemtrails Over The Country Club». Η προπαραγγελία του άλμπουμ έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11 Ιανουαρίου, όταν και κυκλοφόρησε το ομότιτλο single και μαζί το music video.











Ενώ, όμως, αρχικά το album επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2020, η κατάσταση που επικρατεί λόγω του Covid-19 ματαίωσε τα σχέδια της γνωστής τραγουδίστριας, με αποτέλεσμα το album να κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου, αν και το έχει ολοκληρώσει, όπως λέει, εδώ και καιρό.Η ίδια μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram μάς γνωστοποιεί με μία εικόνα το tracklist του album. Μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram, κάνει λόγο για ένα album folk, όμορφο και πολύ διαφορετικό από το “ Norman Fucking Rockwell! ”, που αποτελεί την προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά.







Από το album της δε θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει το single «Let Me Love You Like A Woman», το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και έχει ήδη συγκεντρώσει 5 εκ. views στο YouTube.









Η 35χρονη τραγουδίστρια, καθώς προσπαθεί να μην δυσαρεστεί το κοινό της, πριν λίγες ημέρες μοιράστηκε μαζί του ένα νέο βίντεο. Πρόκειται για ένα post, που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αφορά το teaser του νέου της video clip για το τραγούδι "White Dress".