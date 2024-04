Μπορεί το συναυλιακό καλοκαίρι του 2024 να κινδύνεψε να τιναχτεί στον αέρα εξαιτίας των σοβαρών στατικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο στέγαστρο Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου, τελικά, όμως, οι απαραίτητες επισκευές ολοκληρώθηκαν και όλα είναι έτοιμα για να... αρχίσουν τα όργανα . Από το Μαρούσι και το ΟΑΚΑ μέχρι την Πλατεία Νερού και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κι από το πλήρως ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μέχρι την Τεχνόπολη στο Γκάζι και το Ηρώδειο , ολόκληρη η Αθήνα θα μεταμορφωθεί για τέσσερις ολόκληρους μήνες, από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, σε μια τεράστια σκηνή από την οποία θα παρελάσουν διάσημα ξένα συγκροτήματα και καλλιτέχνες-σταρ πρώτης γραμμής.Οταν το περασμένο Ιούλιο έσκασε η είδηση πως οι Coldplay θα έρθουν για πρώτη φορά στην Αθήνα για συναυλία το 2024, στο πλαίσιο της περιοδείας μαμούθ «Music of the Spheres», συνέβη κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Εκατοντάδες χιλιάδες φαν του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος περίμεναν για ώρες ολόκληρες μπροστά στις οθόνες προκειμένου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι που θα τους επιτρέψει να απολαύσουν ζωντανά την πιο περιζήτητη και επιτυχημένη μπάντα της εποχής. Η φρενίτιδα αυτή οδήγησε, μοιραία, στην πρόσθεση μιας δεύτερης ημερομηνίας και έτσι ο Κρις Μάρτιν και η παρέα του θα βάλουν φωτιά στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου. Οι Έλληνες θαυμαστές του συγκροτήματος δεν δίστασαν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη καθώς οι τιμές των εισιτηρίων, τα οποία εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ , κυμαίνονταν από 53 έως 995 ευρώ. Μετά την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων ακολούθησε το γνωστό πλέον, διεθνώς, φαινόμενο της χρυσής μεταπώλησης από διάφορες ιστοσελίδες, σε τιμές που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 4.000 ευρώ! Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, πάντως, στην ιστοσελίδα viagogo.gr μπορούσε κανείς να βρει κάποια, ελάχιστα εισιτήρια, τα περισσότερα στα ψηλά του ΟΑΚΑ, σε τιμές από 249 έως 372 ευρώ.Αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, ωστόσο, δεν είναι πρωτοφανές, τουλάχιστον για τουs Coldplay, οι οποίοι εδώ και χρόνια γεμίζουν ασφυκτικά τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι έχουν κερδίσει τον τίτλο του πιο επιτυχημένου και επιδραστικού συγκροτήματος του 21ου αιώνα, με τις πωλήσεις των δίσκων τους να έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, τις επιτυχίες τους να γίνονται ανάρπαστες στις μουσικές πλατφόρμες και στα social media, την πλούσια συλλογή των βραβείων τους να περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, επτά Γκράμι, και την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία, η οποία ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται, να τούς έχει αποφέρει κέρδη ρεκόρ ύψους σχεδόν 1. δισ. δολαρίων.Τις δύο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα επιλέχτηκαν να ανοίξουν δύο καλλιτέχνιδες: μία ξένη και μια Ελληνίδα. Η πρώτη είναι η Βρετανή τραγουδοποιός Maisie Peters, η οποία, από το 2018 που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή της μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις με τη φρέσκια παρουσία και τις υψίφωνες ερμηνείες της.Η Ελληνίδα ακούει στο όνομα Αντωνία Καούρη , είναι 26 ετών και συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό τάλεντ σόου «The Voice» από το οποίο όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα, ενώ ήταν φαβορί για τη νίκη, όταν νόσησε με COVID 19. Η πολύ καλή παρουσία της, ωστόσο, της εξασφάλισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο και κάπως έτσι ξεκίνησε, επισήμως, η μουσική της διαδρομή η οποία περιλαμβάνει μέχρι στιγμής διασκευές παλαιότερων ελληνικών κομματιών.Ενας από τους πιο δημοφιλείς και διαχρονικούς ροκ καλλιτέχνες των τελευταίων 50 χρόνων, ο αειθαλής Lenny Kravitz , θα επισκεφθεί την Αθήνα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να δώσει μια συναυλία στις 2 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «AthensRocks». Τραγουδιστής, μουσικός, κιθαρίστας, fashion icon, ηθοποιός, παραγωγός, συνθέτης και ακτιβιστής, ο πολυτάλαντος αυτός καλλιτέχνης πορεύεται, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, στους μουσικούς δρόμους της ροκ την οποία παντρεύει ενίοτε με τη σόουλ και τη φανκ, δημιουργώντας δυνατά τραγούδια τα οποία ο ίδιος μεταφέρει μοναδικά στο κοινό με την εξαιρετική φωνή του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία. Στην Αθήνα μάλιστα θα καταφθάσει έχοντας στις αποσκευές του τα τραγούδια από το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Blue Electric Light», που μόλις κυκλοφόρησε.Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ, επιστρέφει στην Ελλάδα, 19 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση, και η δημοφιλής ροκ μπάντα από την Καλιφόρνια Queens Of The Stone Age για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου, επίσης στο ΟΑΚΑ.Οταν τη βραδιά του τελικού της Eurovision του 2021 εμφανίστηκε ο νεαρός Ιταλός Damiano David, μαζί με την μπάντα του, τους Maneskin , ερμηνεύοντας εκρηκτικά ένα ροκ κομμάτι αλά ιταλικά, πολλοί ήταν εκείνοι που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του έναν νέο παγκόσμιο ροκ σταρ. Και δεν είχαν άδικο. Οι Ιταλοί σήκωσαν την κούπα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού και σε χρόνο ρεκόρ κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνή φήμη, τα τραγούδια τους έγιναν viral και οι ίδιοι βρέθηκαν να δίνουν συναυλίες σε ασφυκτικά γεμάτα στάδια σε όλο τον κόσμο και μάλιστα στο πλευρό θρυλικών ονομάτων, όπως οι Rolling Stones. Ηρθε η στιγμή λοιπόν να δούμε κι εμείς από κοντά το νέο αυτό μουσικό φαινόμενο , καθώς θα είναι οι πρωταγωνιστές του φετινού Ejekt Festival . Ο χαρισματικός Damiano David και η μουσική συντροφιά του θα βρίσκονται στις 23 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να δώσουν την πρώτη συναυλία τους σε ελληνικό έδαφος.Μια μέρα νωρίτερα, στις 22 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ, θα επικρατήσει ο σκληρός ροκ ήχος καθώς «γητευτές» της σκηνής, εκείνη τη βραδιά, θα είναι οι Korn. Διαχρονικοί εκφραστές του Nu metal, του μουσικού εκείνου είδους που παντρεύει το heavy metal με στοιχεία hip hop, industrial, grunge κ.ά., η αμερικανική μπάντα που σχηματίστηκε το 1993 έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μεγάλο και πιστό κοινό, έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δίσκους και έχει τιμηθεί με δύο μουσικά βραβεία Γκράμι.

Πλούσιο και με αρκετά μεγάλη ποικιλία θα είναι το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ Release Athens που θα φιλοξενηθεί, για μία ακόμη χρονιά, στην Πλατεία Νερού. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Duran Duran θα βρεθούν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας, στις 18 Ιουλίου, για να μοιραστούν με το κοινό τις διαχρονικές επιτυχίες τους, αλλά και καινούρια κομμάτια τους.Στο μεταξύ, οι Massive Attack, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την περσινή προγραμματισμένη συναυλία τους στην Αθήνα εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας του κιθαρίστα τους Angelo Bruschini, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, σε ηλικία μόλις 62 ετών, θέλουν να αποζημιώσουν φέτος το ελληνικό κοινό με τη ζωντανή εμφάνιση που θα πραγματοποιήσουν στις 17 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.Το φετινό Release Athens θα φιλοξενήσει επίσης δύο σημαντικούς εκπροσώπους της heavy metal σκηνής, τους Megadeth και τους Judas Priest, στις 14 και στις 21 Ιουνίου αντίστοιχα, τους Pulp στις 20 Ιουνίου, τους Thievery Corporation στις 9 Ιουλίου κ.ά.Δύο χρόνια μετά την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στο Ηρώδειο, ο Sting επιστρέφει το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα για δύο συναυλιακές βραδιές, που θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Ιουλίου, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη. Καλλιτέχνης με μακρά και σημαντική ιστορία στο διεθνές μουσικό στερέωμα και εξαιρετικά επιδραστικός, είτε μέσα από την μπάντα με την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, τους Police, είτε σόλο, συνεχίζει να δίνει εξαιρετικές συναυλίες.Για μία ακόμη φορά, όμως, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε ζωντανά τη Loreena McKennitt, την Καναδή μελωδική και ονειρική τραγουδοποιό που θα βρίσκεται στο Ηρώδειο, στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, για να γιορτάσει την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του σημαντικότερου άλμπουμ της καριέρας της, του «The Mask and Mirror».Οι φίλοι της τζαζ μουσικής θα απολαύσουν έναν σπουδαίο τζαζίστα, τον Αμερικανό σαξοφωνίστα και συνθέτη Charles Lloyd, ο οποίος θα παίξει στο Ηρώδειο, στις 18 Ιουλίου. Αν και έχει συμπληρώσει πλέον τα 86 του χρόνια, συνεχίζει να περιοδεύει ανά τον κόσμο και να παίζει τζαζ μουσική με πάθος και δεξιοτεχνία. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, στο οποίο θα συμμετάσχει και η Μαρία Φαραντούρη, αποτελεί έναν ενδιαφέροντα διάλογο της τζαζ με την ελληνική μουσική παράδοση και τις συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.Το πρώτο του, ολοκληρωμένο συναυλιακό καλοκαίρι θα βιώσει φέτος το εκ βάθρων ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού , το οποίο, μετά από αρκετά χρόνια που παρέμενε κλειστό, επανέρχεται δυναμικά στα συναυλιακά δρώμενα της Αθήνας. Εκεί θα παίξουν οι πρωτοπόροι του progressive rock Archive, στις 14 Ιουνίου, οι οποίοι θα δώσουν και μία ακόμη συναυλία, στις 15 του ίδιου μήνα, στη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκης.Ο Λυκαβηττός, όμως, θα είναι και η βάση των φετινών Rockwave Nights, το πρόγραμμα των οποίων περιλαμβάνει συναυλίες των αγαπημένων του ελληνικού κοινού Placebo (1/8) αλλά και των Ara Malikian (25/6), Mika (2/7), Opeth (3/7), Machine Heads (4/7), Pink Martini (15/7), Imany (16/7) κ.ά.Ενας επίσης εξαιρετικά δημοφιλής και σημαντικός καλλιτέχνης θα επισκεφθεί, για μία ακόμη φορά τη χώρα μας, αλλά θα παίξει σε κλειστό χώρο. Ο λόγος για τον Nick Cave, ο οποίος θα δώσει τρεις συνολικά σόλο συναυλίες, 1, 2 και 3 Ιουνίου στην κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση , συνοδευόμενος από τον μπασίστα των Radiohead, Colin Greenwood.SIVERT HOYEM, Floyd Live - ΑθήναSIVERT HOYEM, Principal Club Theater - ΘεσσαλονίκηMILES KANE, ARCH ClubRAMMSTEIN, ΟΑΚΑSTILL CORNERS, Gagarin 205BADBADNOTGOOD, ΤεχνόποληFLESHTONES, An ClubDEUS, Floyd Live - ΑθήναCOLDPLAY, ΟΑΚΑCOLDPLAY, ΟΑΚΑTHE OFFSPRING, THE SUBWAYS, Πλατεία ΝερούPARKWAY DRIVE, FLOYDANOHNI & THE JOHNSONS, ΗρώδειοARCHIVE, Θέατρο ΛυκαβηττούMEGADEATH, BLIND GUARDIAN, GRAND MAGUS, Πλατεία ΝερούPAROV STELAR, JAIN, TELENOVA, Πλατεία ΝερούPULP, THE SMILE, RIDE, Πλατεία ΝερούARA MALIKIAN, Θέατρο ΛυκαβηττούLORRENA McKENNITTDIRE STRAITS LEGACY, ΤεχνόποληKASABIAN, OAKAMIKA, Θέατρο ΛυκαβηττούOPETH, LEPROUS, Θέατρο ΛυκαβηττούMACHINE HEAD, Θέατρο ΛυκαβηττούSTING, ΗρώδειοSTING, ΗρώδειοTHIEVERY CORPORATION, BLACK PUMAS, Πλατεία ΝερούASAF AVIDAN, Θέατρο ΛυκαβηττούPEGGY GOO, ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟJACOB COLLIER, Θέατρο ΛυκαβηττούFEVER RAY, Θέατρο ΛυκαβηττούDEE DEE BRIDGEWATER, ΤεχνόποληPINK MARTINI, Θέατρο ΛυκαβηττούSMASHING PUMPKINS, TOM MORELLO, Στάδιο Ειρήνης και ΦιλίαςIMANY Θέατρο ΛυκαβηττούMASSIVE ATTACK, Πλατεία Νερού18 Ιουλίου DURAN DURAN, SOFI TUKKER, Πλατεία ΝερούCHARLES LLOYD, ΗρώδειοJUDAS PRIEST, BRUCE DICKINSON, ACCEPT, Πλατεία ΝερούKORN ΟΑΚΑMANESKIN, ΟΑΚΑBRING ME THE HORIZON, ΟΑΚΑQUEENS OF THE STONE AGE, ΟΑΚΑBEHEMOTH, PESTILENCE, TESTAMENT, Πλατεία ΝερούPLACEBO, Θέατρο ΛυκαβηττούLENNY KRAVITZ, ΟΑΚΑPOSTMODERN, Τεχνόπολη