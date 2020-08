Prince: Ολόκληρο το «Cosmic Day» κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την πλήρη εκδοχήέδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του. Είναι τοπου θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη επανέκδοση του «Sign O' the Times» (κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου). Το ίδρυμα συνόδευσε την παρουσίαση αυτής της σπανιότητας με φωτογραφία, στον λογαριασμό του στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των στίχων του τραγουδιούΤο τραγούδι ηχογραφήθηκεστις 15 Νοεμβρίου του 1986, και αν και κάποιο μικρό μέρος της ηχογράφησης είχε αλλάξει χέρια από συλλέκτη σε συλλέκτη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε ολόκληρο.Όπως σημειώνειείναι μία από τις 45 στούντιο ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις που θα περιλαμβάνονται στην επανέκδοση του «Sign O' the Times». Το σετ των 8 CD ή, 13 LP θα έχει και άλλα καλούδια από το θησαυροφυλάκιο του Prince: ένα live show του 1987 στηνένα φιλμ από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του Prince στο Paisley Park το 1987 καθώς και τραγούδια όπως μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του 1979 του «I Could Never Take the Place of Your Man». Θα συνοδεύεται από ένα 120 σελίδων δεμένο βιβλίο με στίχους των τραγουδιών που με το χέριπου βλέπουν για πρώτη φορά τα φώτα της δημοσιότητας, από τον βασικό φωτογράφο του εκείνη την εποχή, τον