Ο Tom Petty ακόμα και μετά το θάνατό του δίνει τραγούδια στους θαυμαστές του

Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά τουδημοσιοποίησε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε για πρώτη φορά: το «There Goes Angela (Dream Away)», που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των sessions για το άλμπουμ «Wildflowers». Μπορούμε να το ακούσουμε υπό προϋποθέσεις: συνδρομή στο Sirius/XM, επιτυχής απάντηση σε κουίζ πέντε ερωτήσεων στον ιστότοπο του Tom Petty (εκτιμάται ότι δεν θα είναι και τόσο δύσκολο για τους θαυμαστές του ή τον οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην Wikipedia) ή, αποστολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και του ταχυδρομικού κώδικά μας ώστε να ενημερώσουν τη λίστα των φανατικών θαυμαστών.«One day I’ll be back» τραγουδά ο«One day I’ll be home/Right now I got some things/To do out on the road/But dream away my love/Let your heart be free/And if ever someone should break your will/Have a dream on me». Όπως σημειώνει το Rolling Stone, η τρυφερή μπαλάντα θα ταίριαζε απόλυτα στο «Wildflowers». Το οποίο, αρχικά, προοριζόταν για διπλό άλμπουμ πριν ο Petty αναγκαστεί να κόψει πολλά τραγούδια όταν αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει ως μονό. Κάποια από τα «κομμένα» βρήκαν τον δρόμο για το σάουντρακ «She's the One» του 1996, άλλα αποθηκεύθηκαν στο αρχείο και κανείς δεν τα άκουσε. Το 2017, χρονιά στην οποία πέθανε, ο Petty σχεδίαζε την έκδοση μιας μεγάλης κασετίνας «Wildflowers», η οποία θα αποκαθιστούσε το αρχικό όραμά του για το άλμπουμ. Και σκεφτόταν να το παίξει ολόκληρο σε ειδική τουρνέ.Δεν πρόλαβε. Αλλά το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του εδώ και αρκετό καιρό έχει τέτοια σχέδια. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφέρει ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα ένα ντέμο του «You Don't Know How It Feels». Και στον λογαριασμό του Petty στο Instagram υπάρχουν αναφορές σε ένα «προσεχές “Wildflowers” πρότζεκτ».