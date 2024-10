Σινεμά - Ποιες ταινίες γυρίζονται: Σκηνικό Hollywood όλη η Μακεδονία

Ενα λαμπερό καστ με πρώτης γραμμής ηθοποιούς, χολιγουντιανές προδιαγραφές, πολλούς κομπάρσους και εντυπωσιακά εξωτερικά πλάνα περιλαμβάνει η νέα ταινία τουμε τον τίτλο «», με τη σφραγίδα του, που πραγματοποιεί γυρίσματα από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Αθήνα και τα νησιά. Με σκηνικό σημεία όπως τα λατομεία μαρμάρου του Βώλακα, παλιά εργοστάσια αλλά και τους χώρους της Πειραιώς 260, όπου πραγματοποιούνται το καλοκαίρι οι παραστάσεις του φεστιβάλ, οι διάσημοι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας του Γαβρά αναμένεται να δώσουν μια πιο φαντασμαγορική διάσταση στο υλικό της πιο δυστοπικής πραγματικότητας που φαίνεται να εμπνέει την ταινία.Εκτός από τον καλό φίλο του Γαβρά, που είναι πρωταγωνιστής διάσημων ταινιών όπως η «Συμμορία των Δώδεκα» και «Συμμορία των Δεκατριών» και τον οποίο όλοι θυμόμαστε από τον «Μη Αναστρέψιμο», όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με την πρώην σύζυγό του, στη Δράμα, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει γυρίσματα, αναμένεται να βρεθεί πλειάδα κορυφαίων ονομάτων. Ξεχωρίζει η, που θυμόμαστε από τη «Φρίντα» και το «Gucci», ενώ όλοι τη γνωρίζουν ως τη σύζυγο του πανίσχυρουΚανείς δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει το όνομα της, την οποία πολλοί πρόσφατα απαθανάτιζαν στο κέντρο της Αθήνας καθώς επισκεπτόταν τα μαγαζιά κρατώντας από το χέρι τον σύζυγό της, διάσημο μουσικό Μάλκολμ ΜακΡέι. Η Αμερικανίδα ηθοποιός βρίσκεται στη λίστα με τα πιο περιζήτητα ονόματα και ανεβασμένα κασέ αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ, αφού την είδαμε όχι μόνο να κλέβει την παράσταση στο «Γκαμπί της Βασίλισσας» και τους «Peaky Blinders» αλλά και στην πρόσφατα πολυσυζητημένη συνέχεια του «Mad Max», «Furiosa: A Mad Max Saga» - ενώ επίκειται η προβολή της τηλεοπτικής μεταφοράς του «How to Kill your Family» από το Netflix με την ίδια στον πρωταγωνιστικό ρόλο.Παρών στο λαμπερό καστ και ο(«Captain America», «Fantastic Four»), αλλά και ο Σαμ Ρίτσαρντσον («Χόκους Πόκους», «Βέλμα» «Πόλεμος του Αύριο»).Κάλεσμα ανοιχτό υπήρξε από τους υπεύθυνους παραγωγής για κομπάρσους και δευτερεύοντες χαρακτήρες, που θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια εντυπωσιακή παραγωγή σε διαφορετικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας, όπως τοκαι τα λατομεία του Βώλακα. Αγνωστο είναι αν ο Γαβράς θα περάσει από το αγαπημένο του νησί, τη Σίφνο. Ωστόσο, έχει ήδη επισκεφθεί διαφορετικές τοποθεσίες της Αθήνας για γυρίσματα όπως η Πειραιώς 260 και άλλα βιομηχανικά τοπία, τα οποία προτιμάει για τις δυστοπικές ταινίες του.Ηδη είχαμε δει τέτοια περίεργα τοπία να πρωταγωνιστούν στο εξ ολοκλήρου γυρισμένο στην Αττική πρότζεκτ του «», μια συμπαραγωγή του Onassis Culture με την Iconoclast (εταιρεία του Γαβρά), όπου ξετυλίγονταν μετα-αποκαλυπτικές εικόνες από την Αθήνα του 2034. Ο Γαβράς, που δείχνει να τιμάει τον τόπο καταγωγής του, έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την ελληνική πρωτεύουσα, όπου μάλιστα δραστηριοποιείται και ως επιχειρηματίας καθώς είναι συν-ιδιοκτήτης του εστιατορίου-μπαρ στον Νέο Κόσμο «Επτά Μάρτυρες», το όνομα του οποίου εμπνέεται από ένα ξωκλήσι της Σίφνου.Ελάχιστοι είχαν την ευκαιρία ναγια να κοιμηθούν και με τους γονείς τους να αρνούνται την ευκολία των ταινιών του Ντίσνεϊ. Μεγαλώνοντας ο μικρός Γαβράς αγάπησε τους μύθους που άκουγε από τη μητέρα του για τον άτρωτο Ηρακλή, τον δαιμόνιο Θησέα, τον Δία και όλες αυτές τις μορφές που επανέρχονται συμβολικά στον καλλιτεχνικό του κόσμο. Χάρη στον πατέρα του Κώστα Γαβρά αγάπησε τον Κουροσάβα και τα βιβλία φαντασίας που του άρεσε να αναζητά σε χαμένα βιντεοκλάμπ: αυτός ο συνδυασμός της κλασικής φιλμικής παιδείας και της φουτουριστικής αισθητικής, της αγάπης για τα βιντεοκλίπ, στα οποία πρωτοδιακρίθηκε γυρίζοντας αρκετά για διάσημους τραγουδιστές όπως τη M.I.A., τον Kanye West και τον Jay-Z είναι που ενσωματώνει πλέον στις δικές του δημιουργίες.

Οσο για τα διαφημιστικά που έκανε για διάσημους οίκους, όπως τον Dior, άφησαν ήδη εποχή καθώς επέβαλαν μια πιο ροκ αισθητική στον πολυτελή κόσμο των premium αρωμάτων και καλλυντικών. Οι ταινίες του, που φέρουν αποκλειστικά τη δική του σφραγίδα και χαράσσουν μια διαφορετική πτυχή και όραμα από τον πατέρα του, έχουν κάνει αίσθηση στα διεθνή φεστιβάλ, όπως της Βενετίας, όπου προβλήθηκε η τελευταία του δημιουργία «», εμπνευσμένη και πάλι από το ελληνικό σύμπαν.







Πρωτότυπο σενάριο



Αυτή τη φορά, όμως, όσον αφορά το σενάριο ο Ρομέν Γαβράς αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του με ένα όνομα πρώτης γραμμής, όπως είναι ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος και συγγραφέας, φιναλίστ για το Πούλιτζερ, Γουίλ Αρμπερι. Το όνομα του Αμερικανού έγινε πρόσφατα γνωστό από την πετυχημένη σειρά «Succession» του ΗΒΟ, αλλά στον θεατρικό κόσμο του Σικάγο αυτό που συζητιόταν ήταν το έργο του «Heroes of the Fourth Turning», με έντονη την πολιτική σφραγίδα.



Αυτό είναι που τράβηξε την προσοχή του Γαβρά ώστε να ενώσει τις δυνάμεις του στο άκρως ριζοσπαστικό σενάριο που συνυπογράφουν, το οποίο συνδέει τα φουτουριστικά δεδομένα με την πολιτική και την επιστημονική φαντασία με βαθιά νοήματα για το πώς φανταζόμαστε τον κόσμο που ζούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι χωρίς να αποκαλύπτει το περιεχόμενο της ταινίας η εταιρεία παραγωγής έκανε λόγο για ένα σενάριο που επικαλείται την κλιματική αλλαγή, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.



Δείτε το αριστουργηματικό βιντεοκλίπ για το τραγούδι No Church In The Wild των Jay-Z & Kanye West, το οποίο γυρίστηκε από τον Ρομάν Γαβρά πριν από 12 χρόνια, είναι εμπνευσμένο από τα επεισόδια του Δεκεμβρίου του 2018 στο κέντρο της Αθήνας και αποτέλεσε το πρελούδιο για την ταινία Athena







Η υπόθεση της ταινίας



Παρότι ελάχιστα στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για την ταινία, οι πηγές αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται ένα ηφαιστειογενές νησί, όπου λαμβάνει χώρα ένα ιδιότυπο γκαλά στο οποίο παρευρίσκονται διάσημοι αστέρες του κινηματογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου. Ενας από αυτούς, ο πιο ισχυρός και πλουσιότερος στον κόσμο είναι θύμα απαγωγής μιας εξτρεμιστικής ομάδας που έχει αναλάβει και το χρέος της εκπλήρωσης μιας προφητείας.



Αρχηγός της ομάδας με θεολογικού και πολιτικού τύπου δράση είναι η Τζόαν, η οποία θα κατευθύνει τους υπόλοιπους ώστε να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα της αρχαίας προφητείας και να σώσουν, όπως νομίζουν, τον κόσμο. Στο όνομα αυτής της αποστολής θα συμβούν διάφορες ακρότητες, δίνοντας την αφορμή στον Γαβρά να σκηνοθετήσει ακραίες σκηνές συνδέοντας τους αρχαιοελληνικούς μύθους με τις μυστικιστικές θεωρίες για την αναζήτηση ενός κρυφού ιερού, που επικρατούν στη γαλλική σκέψη από το 1790.



Ολα αυτά απασχολούν εδώ και χρόνια τον κινηματογραφικό του κόσμο, όπως και το μόνιμο ερώτημα που πλανάται και στις υπόλοιπες ταινίες του, αν οι τρομοκράτες θεωρούνται πιο ακραίοι από τη διαβρωμένη εξουσία, το οποίο επανέρχεται μαζί με τα ερωτήματα για το χαμένο νόημα του κόσμου. Αλλωστε, το επικό, εσχατολογικό στοιχείο δεν έπαψε να απασχολεί τον κινηματογράφο και τις ταινίες που εμπνέονται από το κρυμμένο στοιχείο μιας προφητείας.



Απαντώντας στο Χόλιγουντ και παίρνοντας απόσταση από αυτό, καθώς εξακολουθεί να συνδέει αυτές τις ταινίες με το στοιχείο του καλού και του κακού, με τους σωτήρες και τα θύματα, ο auteur Γαβράς, γαλουχημένος με την ευρωπαϊκή κινηματογραφική αντίληψη, αναμένεται να αρνηθεί, για μία ακόμα φορά, να πάρει θέση αφήνοντας στο κοινό, όπως και στην περίπτωση της «Athena», να αποφασίσει για την ταυτότητα που θέλει να έχει το ξέσπασμα της βίας.



Δείτε το βίντεο με πληροφορίες για την ακυκλοφόρητη ακόμα ταινία Tin Soldier με τους Ρόμπερτ ντε Νίρο και Σκοτ Ίστγουντ

Η Δράμα έγινε σκηνικό και για την ταινία «Tin Soldier» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σκοτ Ιστγουντ

Η Μιμή Ντενίση (στο κέντρο) γυρίζει για το Netflix τη συνέχεια της ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη»

Εκτός από την ταινία του Γαβρά, που απασχολεί αυτόν τον καιρό με τα γυρίσματά της την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, είναι πολύς ο κινηματογραφικός κόσμος που δείχνει ενδιαφέρον γι’ αυτή την άγνωστη μέχρι πρότινος περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταινίας «», που γυρίστηκε στο εντυπωσιακό κτίριο του Καπνολογικού Ινστιτούτου και το Σπήλαιο Αγγίτη της Δράμας, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να βγει στις αίθουσες.Στην ταινία συμμετείχαν ο, ο(γιος του Κλιντ Ιστγουντ), ο Τζέιμι Φοξ και η Ρίτα Ορα, ενώ αρκετές είναι οι παραγωγές που ετοιμάζουν να ξεκινήσουν ποντάροντας και στην ενίσχυση του ΕΚΟΜΕ. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι το Netflix στρέφει το ενδιαφέρον και στις ελληνικές παραγωγές.Μετά την απρόσμενη επιτυχία που είχε το «Maestro», η γνωστή πλατφόρμα στρέφεται σε ελληνικά πρότζεκτ όπως τη μεγάλη παραγωγή που ετοιμάζει η Μίμη Ντενίση με τον τίτλο «Madre - Μάνα», η οποία μετά την προβολή της από ελληνικό κανάλι προωθείται για το διεθνές κοινό. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια του «Σμύρνη μου Αγαπημένη», με το κέντρο δράσης να είναι αυτή τη φορά η Θεσσαλονίκη, ο άλλοτε πυρήνας του κοσμοπολιτισμού, όπου ζούσαν αρμονικά Μικρασιάτες, Πόντιοι, Αρμένιοι και Εβραίοι πριν από τον διωγμό τους, με την πρωταγωνίστρια να ξεκινάει από εκεί να ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις της, δηλαδή από τη στιγμή που το 1943 απωθούνται με τη βία οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης.Η δράση της σειράς που θα επεκταθεί σε 24 επεισόδια, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει η Μιμή Ντενίση, “ξεκινάει το 1943, με μια γυναίκα που κοιτάει από το παράθυρό της έξω και βλέπει τους Εβραίους που φεύγουν με βία. Ακούει τη λέξη “madre”, που λέει ένα κοριτσάκι στη μάνα του που έχει πέσει κάτω και ταυτόχρονα ακούει το “μαμά, μαμά, μάνα”. Ολα αυτά θα συμβούν στο πλαίσιο μιας παραγωγής που θα λάβει χώρα σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, που θα μεταμορφωθούν για τις ανάγκες της ταινίας με τον ανάλογο τρόπο που η παραλία του Φαλήρου είχε μετατραπεί στην προμενάντ της Σμύρνης που τυλίχθηκε στις φλόγες με την καταστροφή».Την προσεχή άνοιξη λοιπόν ο Λευκός Πύργος, το Επταπύργιο, ο Αγιος Νικόλαος ο Ορφανός, αλλά και περιοχές όπως η Ανω Πόλη, η Στοά Μοδιάνο, το Καπάνι, το Τσινάρι ή το λιμάνι θα αποτελέσουν το ζωντανό σκηνικό που θα φτάσει στις γωνιές του κόσμου μέσα από τη γνωστή πλατφόρμα και τη φαντασία της Ντενίση, η οποία έχει ήδη απευθύνει μεγάλο κάλεσμα μέσα από την εταιρεία παραγωγής. Οσο για τους πρωταγωνιστές, αναμένεται να είναι αυτοί που είχαμε δει και στη «Σμύρνη μου Αγαπημένη», στενοί συνεργάτες της Μιμής Ντενίση εδώ και χρόνια.