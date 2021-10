«Succession»: Σεξ, τηλεοπτικά σκάνδαλα και χλιδή - Είναι η σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή των Μέρντοχ;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοείναι μια βραβευμένη, που κινείται ανάμεσα σε, και επικεντρώνεται στην οικογένεια Ρόι, τους δυσλειτουργικούς ιδιοκτήτες ενός παγκόσμιου ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με την επωνυμία «Waystar RoyCo». Ο πατριάρχης της δυναστείας, Λόγκαν Ρόι, έχει περάσει τα 80 και η υγεία του είναι βεβαρημένη όταν ξεσπά μία «ενδοοικογενειακή σύρραξη» ανάμεσα στα τέσσερα παιδιά του -από διαφορετικούς γάμους- που διαγκωνίζονται για το ποιος θα πάρει τοΟ πολυαναμενόμενοςέκανε πρεμιέρα στο ΗΒΟ στις 17 Οκτωβρίου και παρακολουθώντας την δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς πώς στην ευχή έχουν καταφέρει οι δημιουργοί της να γλιτώσουν από τη Δικαιοσύνη. Διότι ποτέ άλλοτε μια τηλεοπτική σειρά δεν έχει αγγίξει (ενίοτε και ξεπεράσει) τόσο πολύ τα όρια τηςΑπό την αρχή της σειράς το 2018, είναι γεγονός πως υπάρχουν – αδιαμφισβήτητοιμε την οικογένεια του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ. Ο δημιουργός, Τζέσι Άρμστρονγκ, επιμένει ωστόσο ότι οι χαρακτήρες και τα σενάρια είναι φανταστικά, εμπνευσμένα από διάφορες δυναστείες όπως οι Κένεντι, οι Γκετί, ακόμη και η Βασιλική Οικογένεια. «Είναι τόσο πολύόσο και το «Ντάλας…Πρόκειται για μία φανταστική οικογένεια. Υπάρχουν πολλές ιστορίες διαδοχής δυναστειών που αξιοποιούνται με παραλλαγές». Τα λόγια του ωστόσο δεν φαίνεται να συγκροτούν την πλήρη αλήθεια καθώς οι παραλληλισμοί με τις ζωές του Ρούπερτ Μέρντοχ και των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του - Προύντενς, Ελίζαμπεθ, Λάκλαν και Τζέιμς - είναι όχι μόνον πολλές αλλά και αδιαμφισβήτητες.Όσον αφορά στουςμοιάζουν να μην ασχολούνται ούτε με την πολυσυζητημένη σειρά αλλά ούτε και με τον δημιουργό της. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό «New Yorker», ο μικρότερος γιος του Ρούπερτ Μέρντοχ, Τζέιμς, δήλωσε«Δεν βλέπω το “Succession”. Ούτε καν μια ματιά δε ρίχνω. Γιατί να το δω;»Αλλά και ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον πατριάρχη της οικογένειας έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν δυσαρεστημένο τηλεθεατή, ο οποίος του είπε πως, αν και στον ίδιο αρέσει η σειρά, η σύζυγός του δυσκολευόταν να την παρακολουθήσει. Ο Κοξ ρώτησε ποιο ήταν το πρόβλημά της. «Η γυναίκα μου», απάντησε ο άγνωστος, «είναι η Ελίζαμπεθ Μέρντοχ».Όπως και να’ χει είναι τόσο προφανές πως η σειρά αναφέρεται σε αυτούς που, όταν πέρσι τογια τους Μέρντοχ, το μουσικό της θέμα ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο της σειράς - ένα είδος στρατιωτικού εμβατηρίου που έπαιζε στο πιάνο ένα 11χρονο παιδί με προβλήματα διαχείρισης θυμού.Μια άλλη «σύμπτωση» και λιγάκι περίεργη είναι πως το «Succession» προβάλλεται στον(Βρετανικό συνδρομητικό κανάλι). Και ποιος κρατούσε τα ηνία στο Sky για σχεδόν 30 χρόνια; Οι Μέρντοχ, που όμως σήμερα δεν έχουν τον έλεγχο της εταιρείας αφού πούλησαν τις μετοχές τους.Βέβαια, είναι σαφές πως το «Succession»του Μέρντοχ ή τουλάχιστον δεν παρουσιάζεται επισήμως ως τέτοια. Αν ήταν, ολόκληρη η οικογένεια θα αντιμετώπιζε φυλακή για τα πάντα, από το εμπόριο ναρκωτικών έως τη συγκάλυψη βιασμών και δολοφονιών. Για να ξεμπερδέψουμε τα γεγονότα από τη μυθοπλασία, ακολουθούν μερικοί από τους πιο ενδιαφέροντες παραλληλισμούς μεταξύ της σειράς και τηςστον κόσμο.Κάθε επεισόδιο του «Succession» γυρίζεται σεκαι σκηνικό αποκλειστικά για δισεκατομμυριούχους. Σε ένα επεισόδιο οι ήρωες της σειράς βρίσκονται στο ιδιωτικό τζετ τους, με κατεύθυνση το συνέδριο δισεκατομμυριούχων, που ονομάζεται «Argestes», το οποίο έχει ως πρότυπο το Νταβός - το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο. Έχουν μαζευτεί εκεί τόσοι πολλοί δισεκατομμυριούχοι- με τα ιδιωτικά αεροπλάνα τους φυσικά- που δεν υπάρχει χώρος να προσγειωθεί το αεροπλάνο τους. Φυσικά οι Μέρντοχ κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος στο Συνέδριο του Νταβός.Ένα άλλο επεισόδιομε πληρωμένο σεξ στο bachelor party του μελλοντικού συζύγου μιας από τις κόρες του Λόγκαν Ρόι, ενώ εκείνος διοργανώνει μια επαγγελματική «απόδραση» σ΄ένα κάστρο στην Ουγγαρία. Η «απόδραση» είναι ένα σαδομαζοχιστικό όργιο όπου οι καλεσμένοι του φθάνουν τόσο πολύ στα άκρα που είναι έτοιμοι να σκίσουν ο ένας τη σάρκα του άλλου. Αυτές οι σκηνές υπερβολής είναι σίγουρα προϊόν φαντασίας.Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία για την πραγματικότητα του σούπερ γιοτ «Solandge», όπου γυρίστηκε ένα βασικό επεισόδιο του «Succession» - με μήκος 280 ποδιών,Έχει επίσης μια τεράστια τραπεζαρία, όπου η οικογένεια Ρόι μαζεύεται, ενώ το σκάφος αρμενίζει στη Μεσόγειο, για να διαλέξει έναν αποδιοπομπαίο τράγο - κάποιον που θα αναλάβει την ευθύνη (και θα πάει φυλακή) για ένα σκάνδαλο κρουαζιερόπλοιων. Οι Μέρντοχ είχαν, συμπεριλαμβανομένου του «Morning Glory», μήκους 158 ποδιών, που χτίστηκε κατά παραγγελία και με τις προδιαγραφές που ήθελε ο Ρούπερτ Μέρντοχ. Περιλαμβάνει μαρμάρινο τζάκι, πολλές τραπεζαρίες, μια τεράστια master σουίτα και ένα πλήρες μπαρ. Το «Morning Glory» αγοράστηκε αργότερα από τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος το έβγαλε προς πώληση πέρυσι για 11 εκατομμύρια δολάρια.Το αρχοντικό των Μέρντοχ στο Great Tew των μαγευτικών Cotswolds της Νοτιοδυτικής Αγγλίας, που αγοράστηκε πέρυσι για 30.000.000 λίρες για να στεγάσει τον ίδιο και την τέταρτη κατά σειρά σύζυγό του Τζέρι Χολ (πρώην σύζυγο του Μικ Τζάγκερ), μοιάζει επίσης με την μεγαλοπρεπή, όταν βρίσκονται στη Βρετανία. Ο 90χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ και η 65χρονη σύζυγός του έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια προκειμένου να αντικαταστήσουν τη στέγη της έπαυλης με έναν τρούλο, κατά τα πρότυπα του Royal Pavilion (πρώην βασιλική κατοικία, με τρούλο και μιναρέδες, σχεδιασμένους από τον μυθικό ΄Αγγλο αρχιτέκτονα Τζον Νας το 1815) στο Μπράιτον. Ούτε η φαντασία του Λόγκαν Ρόι δεν έφθασε τόσο μακριά!Τοπου ταρακουνά συθέμελα τους Ρόι και απειλεί να καταστρέψει ολόκληρη την αυτοκρατορία τους, είναι η πανωλεθρία που παθαίνουν με τα κρουαζιερόπλοια. Η εταιρεία τους, Waystar, διαθέτει και εκμεταλλεύεται έναν, όπου οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση είναι κοινό μυστικό επί πολλά χρόνια. Όταν αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της ο Τομ Γουάμπσγκανς, σύζυγος μιας από τις κόρες του Λόγκαν Ρόι, συνειδητοποιεί πώς έχουν γίνει πολλοί, που έχουν όλα συγκαλυφθεί, με τους επιβάτες και το προσωπικό να πληρώνονται για να μη μιλήσουν.Φυσικά, δεν υπάρχουν άμεσοι παραλληλισμοί με την αυτοκρατορία του Μέρντοχ. Αλλά το 2011 ένα τεράστιο σκάνδαλο ξέσπασε καθώς έγινε σαφές ότι οι δημοσιογράφοι της «The News Of The World (εφημερίδας του ομίλου Μέρντοχ και πρώτης σε κυκλοφορία)» είχαν παγιδεύσει και καταγράψει αμέτρητα ιδιωτικά τηλεφωνικά μηνύματα δημοσίων προσώπων, ανάμεσά τους και μελών της Βασιλικής οικογένειας.Η εφημερίδα έκλεισε αφού διαπιστώθηκε ότι οι δημοσιογράφοι της «News of the World» είχαν χακάρει το τηλέφωνο ενός αγνοούμενου κοριτσιού, της, η οποία αργότερα βρέθηκε νεκρή. Ο Ρούπερτ και ο Τζέιμς Μέρντοχ παραιτήθηκαν από διευθυντές και ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον διέταξε δημόσια έρευνα. Σε κλήση του Ρούπερτ Μέρντοχ ενώπιον του Κοινοβουλίου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με το σκάνδαλο, ο Ρούπερτ Μέρντοχ τους είπε: «Αυτή είναι η πιο εξευτελιστική μέρα της ζωής μου».Οιμε τη σειρά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια παρόμοια έρευνα της Γερουσίας, όπου o Κένταλ, γιός του Λόγκαν, πρέπει να ζητήσει τηνγια το σκάνδαλο των κρουαζιερόπλοιων- και όπου ο Λόγκαν δηλώνει: «ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου».Υπάρχει επίσης μια κραυγαλέα ομοιότητα μεταξύ του φανταστικού, πρώην επικεφαλής των κρουαζιερόπλοιων της «Waystar» και του Ρότζερ ΄Ειλς, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Fox News (ιδιοκτησίας της οικογένειας Μέρντοχ) για 20 χρόνια πριν παραιτηθεί ως εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο μακροχρόνιας σεξουαλικής κακοποίησης. Η αρπακτική συμπεριφορά του Μακλίντοκ στη σειρά είναι τόσο κοινό μυστικό στην εταιρεία Waystar που είναι γνωστός σε όλους ως «Mo». Και χρησιμοποιείταιΤον αποκαλούσαν «Μo Lester», που αν το προφέρεις δυνατά μαζί αντιστοιχεί στη λέξη «molester», που σημαίνει βιαστής… Χρησιμοποίησε τα κρουαζιερόπλοια ως κυνηγότοπους για τα θύματά του.Το ίδιο το FOX NEWS σατιρίζεται στη στη σειρά: Αποκαλείται ATN (το ακρωνύμιο λέγεται ότι σημαίνει American Television Network - ένας τίτλος τόσο απλός και γενικός όσο η ίδια η News Corporation, η αρχική εταιρεία του Μέρντοχ από το 1980). Όπως και το κανάλι FOX NEWS στην αληθινή ζωή, είναι υπερσυντηρητικό, υποστηρίζει ακραίες φωνές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος,και βρίσκεται πίσω από τοΤα στελέχη της εταιρείας του Ρόι πρέπει να περνούν ανάμεσα από πλήθη ανθρώπων που διαδηλώνουν κατά του καναλιού έξω από τα γραφεία τους τόσο συχνά, που πλέον η παρουσία των διαδηλωτών δεν τους κάνει την παραμικρή αίσθηση.Σε ένα από τα πρώτα σενάρια, ο Κένταλ (γιός του Λόγκαν Ρόι) παροτρύνει τον πατέρα του να ξεκινήσει δραστηριότητα στο Διαδίκτυο με την αγορά μιας νεοσύστατης εταιρείας που ονομάζεται «Vaulter». Στη σειρά, δεν είμαστε σίγουροι για το τι κάνει η Vaulter - φαίνεται να είναι μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που περιέχει ειδήσεις. Ο Κένταλ πληρώνει υπερβολικά πολλά χρήματα για την «Vaulter», προκαλώντας μιατου Λόγκαν στον γιο του σε μια γεμάτη από ανθρώπους αίθουσα συνεδριάσεων. «Τα κατέβασες γι΄αυτούς», αρχίζει και τα υπόλοιπα είναι μάλλον ακατάλληλα... γαλλικά ! Στην πραγματική ζωή, το 1997, ο Τζέιμς Μέρντοκ πίεζε πολύ ώστε ο πατέρας του να αγοράσει την, η οποία μετέδιδε ειδήσεις. Η «News Corporation» έκανε μια αρχική προσφορά ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν η ίδια αποσύρει την προσφορά της. Ευτυχώς! Δύο χρόνια αργότερα, η «Pointcast» πωλήθηκε για… 7 εκατομμύρια δολάρια. Είχε ξεφουσκώσει σαν μπαλόνι! Το πώς αντέδρασε ο Ρούπερτ Μέρντοχ σε αυτό δεν έχει δημοσιοποιηθεί…