Ο Δανίκας είδε τον James Bond και γράφει για τα 7 πρόσωπα του σούπερ πράκτορα

Όλα άλλαξαν. Ακόμα και ένας Τζέιμς Μποντ . Αλλαξε κι αυτός. Ο τίτλος «No Time to Die» παραπλανητικός. Χωρίς το «No» τι μένει; Time to Die. Ε λοιπόν James Bond is Dead. Για την οικογένεια ρε γαμώτο!Ο Νιλ Πάρβις μαζί με τον Ρόμπερτ Γουέιντ, οι δύο σεναριογράφοι που «παρακολουθούν» τον Τζέιμς Μποντ από το «Casino Royal» μέχρι σήμερα. Αυτοί οι δύο τον «φτιάχνουν», τον διαμορφώνουν και αυτοί οι δύο επινοούν τους εκάστοτε «κακούς». Μετά από δεκαπέντε χρόνια και πέντε ιστορίες, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο καιρός της αλλαγής. Πλήρους και ολοκληρωτικήςΗρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε ο super agent να συνταξιοδοτηθεί, να χάσει τον αριθμό του (007), να εγκαταλείψει τα πάτρια εδάφη, να απομακρυνθεί, να αυτοεξοριστεί, να παντρευτεί, να γίνει πατέρας και στο τέλος, για την οικογένειά του να θυσιαστεί. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατονΟ πρώτος Τζέιμς Μποντ με «Dr. No» του 1962 συγχρονίζεται με το εναρκτήριο λάκτισμα μιας εποχής που ταυτίζεται με σεξουαλική χειραφέτηση, κοινωνική απελευθέρωση και πολιτική αμφισβήτηση. Ο James ο πλήρης ορισμός ενός κινηματογραφικού σούπερ ήρωα, άτρωτου, ασυγκίνητου και σεξουαλικά αχόρταγου. Όπως έλεγε και ο Ντάνιελ Κρεγκ σε μια συνέντευξή του «ο Μποντ ήταν ελαττωματικός». Ποια τα ελαττώματά του; Το παγωμένο αίμα που κυλούσε στις φλέβες του, ο κυνισμός του και οι γυναίκες. Ατελείωτες ποσότητες θηλυκών έπεφταν στο κρεβάτι του. Ο Σον Κόνερι, εκείνης της εποχής, κομμένος και ραμμένος να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο όσο κανείς άλλος όπως αυτός. Γοητευτικός, απρόβλεπτος, ακαταμάχητος, άτρωτος και γυναικάςΟι γυναίκες για τον Μποντ ήταν τα θηράματά του, τα επινίκια του, τα μπόνους, τα βραβεία του, τα παράσημά του, η απόλυτη δικαίωσή του και η επιβεβαίωση του ναρκισσισμού του! Οποιο «αξιόλογο» θηλυκό διέσχιζε το οπτικό του πεδίο κατέληγε στην αγκαλιά του. Μερικές τον πρόδωσαν. Never mind. Κάθε δουλειά έχει και τους κινδύνους της. Ο Μποντ έπαιρνε τα ρίσκα του και πάντα στο τέλος έβγαινε νικητής. Ο απόλυτος θρίαμβος φαλλοκρατίας και αρσενικής εξουσίας. Όπως και το θρυλικό άσμα του Τζέιμς Μπράουν The is a man’s worldΤο 2006, με την είσοδο του Ντάνιελ Κρεγκ στο προσκήνιο, επέρχεται η πρώτη μεγάλη αλλαγή. Ο Τζέιμς εγκαταλείπει τους τύπους, τα πρωτόκολλα και την υποκριτική του ευγένεια. Τώρα είναι ένας πράκτορας του δρόμου. Θρασύς, απότομος, αδιάκριτος και περιθωριακός. Κάτι σαν «αλήτης»Γι αυτό οι φανατικοί του «είδους» διαφώνησαν. Και γι αυτό στα Social Media τον έκραξαν. Καθόλου τυχαία η επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ. Οπτικά, και μορφολογικά ανάμεσα σ αυτόν και τον Σον Κόνερι μεσολαβεί το χάος. Όμως οι σεναριογράφοι έπρεπε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις μιας νέας εποχής. Τέλος εποχής για τύπους όπως ο Σον Κόνερι και ο Πιρς Μπρόσναν φερ ειπείν. Γι αυτό οι πέντε ταινίες με Ντάνιελ Κρεγκ είναι τόσο ρεαλιστικές. Ο Τζέιμς εγκαταλείπει τα σαλόνια και καταλήγει στα πεζοδρόμια. Το «Skyfall» η κορυφαία απόδειξη και τεκμηρίωση όλων αυτών. Τώρα παιδιά ήρθε η ώρα να πάρουμε τον Bond στα σοβαράΑυτό ήταν μόνο η αρχή μιας γενικευμένης και ολοκληρωτικής αλλαγής. Το «Metoo» το ερέθισμα. Η πολιτική ασυμμετρία το πλαίσιο. Τα δικαιώματα και τα κινήματα των Γυναικών το εφαλτήριο. Η οικογένεια τα θεμέλια. Ο Τζέιμς Μποντ συμφιλιώθηκε με τις νέες απαιτήσεις και συμμορφώθηκε με τις σύγχρονες συνθήκες. Επομένως ποιος ο χαρακτήρας του; Ποιος είναι;Αν όλα αυτά καταλήγουν στον «συντηρητισμό» ε τότε ο Τζέιμς είναι τώρα συντηρητικός. Αν όμως είναι, που είναι, η απαίτηση μιας παγκόσμιας και αόρατης κοινωνικής «οδηγίας», ε τότε ο Τζέιμς είναι ο εκλεκτός.Δηλαδή ούτε σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ούτε γυναίκες στο κρεβάτι του. Ούτε κυνικός. Ούτε αδιάφορος. Και ούτε, επισήμως, πράκτωρ 007. Ο αριθμός του τώρα έχει εκχωρηθεί σε μια γυναίκα με το όνομα Νόμι. Σε μια μαύρη. Καθόλου τυχαίο. Όλα μα όλα υπακούν στη λογική του Political Correctness. Της πολιτικής ορθότηταςΔηλαδή Metoo, ισότητα και αποκατάσταση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Ακόμα και η Μάνιπενι είναι μαύρη. Την υποδύεται η Ναόμι Χάρις. Ο Τζέιμς Μποντ σωστός. Αψογος. Πλήρης αισθημάτων. Και ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στην αγαπημένη γυναίκα του την Μάντλιν Σουόν. Η οποία είναι Γαλλίδα, δηλαδή η Λεά Σειντού. Ο Τζέιμς Μποντ εκτός υπηρεσίας και δράσης. Ζει το όνειρό του. Με μια γυναίκα. Και είναι νυμφευμένοςΤαυτόχρονα παντού επικρατεί ασυμμετρία. Ποιος ο κακός και ποιος ο καλός; Αυτό είναι και το στίγμα της σημερινής παγκόσμιας, πολιτικής γεωγραφίας. Για παράδειγμα ο αρχηγός των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ο «M» είναι πανευτυχής που έχει απαλλαγεί από τα άτυπα και μερικές φορές δυσάρεστα «σκαλίσματα» του Τζέιμς Μποντ. Τώρα είναι ο ιθύνων νους ενός τρομερού, ανατριχιαστικού όπλου με την κωδική ονομασία «Ηρακλής». Τώρα ο « Μ» μ αυτό το όπλο μπορεί να ορίζει την μοίρα όλων των κυβερνήσεων, όλων των λαών και όλων των χωρώνΗ ρίζα του απόλυτου «κακού» έχει εμφυτευθεί εντός των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Από εκεί χρηματοδοτούνται και οργανώνονται τα σχέδια ενός επίγειου σατανά. Εντός των τειχών. Ο «M» μάλιστα έχει συνάψει εξαιρετικές σχέσεις με τον πρώην σοβιετικό επιστήμονα Βάλντο Ομπρούτσεφ.Το απόλυτο, καταστροφικό όπλο με την κωδική ονομασία «Ηρακλής» χτυπάει, τροποποιεί και φυσικά όποτε χρειαστεί σκοτώνει το DNA ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Φυσικά και των κυβερνήσεων και κάθε άλλης εξουσίας. Με τον «Ηρακλή» ελέγχεις και «διορθώνεις» τους πάντες και τα πάντα. Ο Τζορτζ Οργουελ προ των πυλών.Η ιεράρχηση των πραγμάτων πάει κάπως έτσι. Και είναι αποκαλυπτική. Οι μυστικές υπηρεσίες ανώτερες από τις κυβερνήσεις. Αυτές κάνουν κουμάντο. Ο «M» (Ρέιφ Φάινς) το πραγματικό και «αόρατο» αφεντικό των πάντων. Που παραπέμπει αυτό; Μα φυσικά στον ρόλο της CIA. Μα φυσικά στο Αφγανιστάν. Μα φυσικά στον Μπιν Λάντεν και τους ΤαλιμπάνΟ «M» συνεργάζεται με τον εχθρό του. Ο «Ηρακλής» το απόλυτο όπλο του. Το DNA ο στόχος του. Η Επιστήμη το «εργαλείο» του. Και μαζί με όλα αυτά ο «M» έχει ξεμπερδέψει και με τον Τζέιμς Μποντ αλλά και με τον διαχρονικό αντίπαλο του 007 τον Ερνστ Stavro Μπλόφελντ (Κρίστοφερ Βαλτς). Πασίγνωστη η περίπτωσή του. Το «Ερνστ» παραπέμπει στην Γερμανία του Ναζισμού. Και το Stavro (Σταύρος) στην Ελλάδα του Εμφυλίου πολέμου. Σα να λέμε Χίτλερ και Στάλιν μαζίΤώρα ο Τζέιμς Μποντ στην «εξορία» και ο Μπλόφελντ σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Μέχρι να πεθάνει. Και οι δύο εκτοπισμένοι και «εξαφανισμένοι». Τώρα ο δρόμος είναι ανοικτός. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικάΌμως η ασυμμετρία της σύγχρονης πολιτικής γεωγραφίας περιλαμβάνει και παράγοντες τυχαίους, απροσδόκητους και αδέσποτους. Ενας εξ αυτών φέρει το όνομα Λούτσιφερ Σάφιν (τον υποδύεται ο Αμερικανο-αιγύπτιος Ράμι Μάλεκ, ο πρωταγωνιστής του «Bohemian Rapsody). Το όνομα «Λούτσιφερ» φυσικά είναι συμβολικό. Στην ταινία γράφεται «Lyutsifer». Ο Εωσφόρος γράφεται Lucifer. Οι ομοιότητες είναι σαφείς και αποκαλυπτικέςΟ Λούτσιφερ λοιπόν είναι κι αυτός «τροποποιημένος» και καταραμένος. Επειδή στο παρελθόν ο πατέρας της Γαλλίδας συζύγου του Τζέιμς Μποντ, είχε σκοτώσει και εξολοθρεύσει όλη την οικογένεια του Λούτσιφερ. Εκτός από τον ίδιο. Φυσικά ο πατέρας της Μάντλιν Σουόν επιχειρούσε κατόπιν εντολών των γαλλικών μυστικών υπηρεσιώνΌλα και όλοι αναφέρονται, προέρχονται και καταλήγουν στις μυστικές υπηρεσίες. Οι πάντες. Ο Μπλόφελντ, ο Τζέιμς Μποντ, η Μάνιπενι, ο Κιού, η Μάντλιν, η μαύρη Νόμι με την κωδική ονομασία 007, ο Λούσιφερ Σάφιν, ο Ρώσος επιστήμονας Βάλντο Ομπρούτσεφ. Ολοι. Οι λόγοι πολλοί. Αόρατος ο κόσμος των μυστικών υπηρεσιών. Αόρατος, ανεξάρτητος και ανεξέλεγκτος. Οι κυβερνήσεις η βιτρίνα. Οι μυστικές υπηρεσίες η βρόμικη δουλειά. Απλό!Όλα τα «εργαλεία», όλες οι αναφορές, όλες οι αντιπαραθέσεις και όλα τα δρώμενα κολακεύουν την γενικευμένη καχυποψία των απλών μαζών. Το «Joker» ήταν ο απόλυτος ριζοσπαστισμός. Το «No Time to Die» είναι η διακριτική αμφισβήτηση κάθε εξουσίας. Ο κόσμος υποταγμένος σε μια παγκόσμια πολιτική ασυμμετρία. Ο σημερινός φίλος σου ο αυριανός εχθρός σουΟ «Ηρακλής» η επιβεβαίωση κάθε θεωρίας συνωμοσίας. Ο «Ηρακλής» δεν αφορά μόνο στη δυνατότητα τροποποίησης, ίσως και καταστροφής του DNA κάθε εχθρού. Ακόμα και του πιο μικρού, του πιο ευάλωτου και πιο αδέσποτου. Αφορά και παραπέμπει στην διαστημική τεχνολογία. Στον έλεγχο των τηλεπικοινωνιών. Στον «χαφιέ» κάθε Smartphone. Στις επιστημονικές έρευνες, στην βιοτεχνολογία. Σε οτιδήποτε δεν ελέγχει ο νους ενός καθημερινού ανθρώπουΓια παράδειγμα μπας και το εμβόλιο εναντίον Covid-19 είναι η βιτρίνα ενός μαζικού, ολοκληρωτικού φακελώματος των πάντων; Μπας και ο «Ηρακλής» είναι το απόλυτο και ακατανίκητο όπλο ελέγχου όλων των μαζών; Μπας και πολλές κυβερνήσεις που εξωτερικώς φαίνονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αντίπαλες και εχθρικές, έχουν συνάψει σχέση μυστική για την δημιουργία και αξιοποίηση τέτοιων όπλων για την υποταγή όλων των λαών;Τι μένει λοιπόν; Που να πιστέψει κανείς; Που να στηριχθεί; Ποιος ο αληθινός, ο πραγματικός φίλος; Που η φωλιά, που η προστασία; Μα φυσικά η οικογένεια. Εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Μόνο αυτοί. Ουδείς άλλος. Ο «M» με τον «Ηρακλή». Ο Ερνστ Stavro Μπλόφελντ με την παλιά συνθήκη του Ψυχρού Πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ. Ο Βάλντο Ομπρούτσεφ με τα επιστημονικά πειράματα που καταλήγουν όπλα ακατανίκητα στα χέρια όλων των κυβερνήσεων. Είτε των ΗΠΑ, είτε της Μεγάλης Βρετανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ρωσίας. Το άτομο, η ανθρώπινη μονάδα ανυπεράσπιστη, ευάλωτη, μελλοθάνατηΕπομένως ο Τζέιμς Μποντ έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί. Επρεπε να αυτεξοριστεί. Επρεπε να μονάσει. Επρεπε να νυμφευθεί. Επρεπε να γίνει πατέρας. Και στο τέλος, όταν αυτός ο άθλιος Λούσιφερ Σάφιν απάγει την γυναίκα του και την κορούλα του, έπρεπε να τα δώσει όλα, ακόμα και να θυσιαστεί. Και αν πρόκειται μ αυτή την τελευταία του, την οριστική, την ολιστική και βιβλική του μάχη να βοηθήσει, παραπλεύρως και τις μυστικές υπηρεσίες του «M», φυσικά ακόμα και αυτό θα το υποστεί. Πρώτα η οικογένεια. Στο τέλος ίσως και η πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα; Του «M»; Ποτέ!Κάποιος, σχετικά με την περίπτωση του μεγαλύτερου σοβιετικού πράκτορα όλων των εποχών, του Αγγλου αριστοκράτη Χάρολντ Εντριαν Ράσελ Φίλμπι (1912-1988), με την σύντομη ονομασία Κιμ Φίλμπι είχε πει γι αυτόν ότι «δεν πρόδωσε την πατρίδα του, την τάξη του πρόδωσε». Και ίσως δεν είναι τόσο γνωστό το γεγονός πως ο Ιαν Φλέμινγκ (1908-1964), ο συγγραφέας που επινόησε τον αρχικό και αρχετυπικό σούπερ ήρωα Τζέιμς Μποντ, υπήρξε υφιστάμενος του Κιμ Φίλμπι. Και μάλιστα όταν έμαθε ότι ο προιστάμενός του δρούσε ως φανατικός ιδεολόγος των σοβιετικών κομμουνιστικών υπηρεσιών, είχε δημοσίως εκφράσει τον θαυμασμό του για τις εξαιρετικές, κατασκοπικές, ικανότητες του γι αυτόν τον προδότηΚαι παρεμπιπτόντως, επειδή όλοι οι παράγοντες του μυθικού 007 συνδέονται με μια αόρατη κόκκινη κλωστή, ένας εκ των τριών κομμουνιστών του Cambridge, εκτός του Φίλμπι, ήταν και ο sir Αντονι Μπλαντ που επί σειρά τριάντα ετών είχε εξασφαλίσει την απόλυτη κάλυψη των Ανακτόρων, ειδικά μάλιστα της βασίλισσας ΕλισάβετΗ τελική μονομαχία και η τελευταία αναμέτρηση διαδραματίζεται με βιβλικά χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στον Τζέιμς Μποντ και τον Λούτσιφερ Σάφιν είναι καταλυτικές. Ο πρώτος, ο Μποντ δηλαδή, με την οικογένειά του. Με την γυναίκα του και την κορούλα του. Ο αντίπαλός του, ο Λούτσιφερ Σάφιν χωρίς την δική του. Ο Μποντ κουρασμένος, γερασμένος αλλά αρτιμελής. Ο Λούτσιφερ Σάφιν, νεότερος αλλά κατεστραμμένος. Χωρίς την οικογένειά τουΤο κίνητρο του Λούτσιφερ η εκδίκησή του. Το όπλο του ο «Ηρακλής». Το κίνητρο του Τζέιμς Μποντ η σωτηρία της οικογένειάς του. Το όπλο του οι βρετανικοί πύραυλοι του Βασιλικού πολεμικού ναυτικού που θα εκτοξευθούν για να ισοπεδώσουν τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Λούτσιφερ Σάφιν. Ο τόπος ένα απομακρυσμένο και έρημο νησί κάπου μεταξύ Ιαπωνίας και ΡωσίαςΗ στιγμή είναι κρίσιμη. Οι δύο αντίπαλοι ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο Λούτσιφερ εκβιάζει και απειλεί. Η Μάντλιν και η μικρή κόρη της έχουν καταλήξει όμηροι σ αυτόν. Δύο οι επιλογές του James Bond. Η πρώτη να δώσει την εντολή για την εκτόξευση των πυραύλων και στη συνέχεια, μέσα σε δέκα λεπτά, όσο και ο χρόνος προσγείωσής τους, να φύγει και να σωθεί. Αυτός ο μοναδικός δρόμος επιβίωσής του. Αυτό έκανε πάντα. Αυτός ο μοναδικός δρόμος διαφυγήςΗ δεύτερη επιλογή είναι θυσία και αυτοκαταστροφή. Να παλέψει με τον αντίπαλό του, να μολυνθεί από το δηλητήριο των πειραμάτων κι έτσι όποιον στο μέλλον αγγίξει να τον μολύνει κι αυτόν. Ο Τζέιμς Μποντ σα να είναι μολυσμένος, όπως κάθε μελλοθάνατος διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο Τζέιμς Μποντ είναι τελειωμένος. Αν την γλιτώσει όλους θα τους μολύνει. Αν την γλιτώσει στον τάφο θα στείλει την οικογένειά τουΗ λύση είναι μία: Kill me, Kill you. Θα σε σκοτώσω και θα σκοτωθώ. Και μαζί με μένα θα εξολοθρεύσω οριστικά τον «Ηρακλή» σου. Ετσι πλαγίως, χωρίς να είναι για μένα αυτός ο πρώτος σκοπός, θα απαλλάξω ολόκληρη την Ανθρωπότητα απ αυτό το σατανικό όπλο που επινόησαν οι δικές μου μυστικές υπηρεσίες και που στη συνέχεια κατέληξαν στα χέρια ενός Λούτσιφερ ΣάφινΌπως η περίπτωση του Μπιν Λάντεν. Αφού πρώτα η CIA εξόπλισε, χρηματοδότησε και καθοδήγησε τη συμμορία της Αλ Κάιντα εναντίον Σοβιετικών, στη συνέχεια εκείνος ο «Ηρακλής» του Αφγανιστάν, στράφηκε εναντίον των Αμερικανών!Με απλά λόγια τέλος εποχής για τον Τζέιμς Μποντ. Και ακόμα πιο απλά ο Τζέιμς Μποντ είναι νεκρός. Όπως λένε και στις περιπτώσεις των Αυτοκρατόρων «ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς». Ποιος θα είναι αυτός; Οπου να ναι θα γίνει γνωστός!