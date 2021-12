«Ο κώδικας του ρόδου» από την Κέιτ Κουίν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τρεις εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους γυναίκες επιλέγονται για να εργαστούν στο μυστηριώδες Μπλέτσλεϊ Παρκ, εκεί που τα καλύτερα μυαλά της Βρετανίας ασχολούνται με την αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδίκων.Η ζωηρή ντεμπιτάντ Όσλα έχει στα πόδια της τον γοητευτικό πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδας, όμως καίγεται να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από μια κοσμική νεαρή, δουλεύοντας ως μεταφράστρια των αποκωδικοποιημένων μυστικών του εχθρού. Η αυτοδημιούργητη Μαμπ γίνεται άριστη στον χειρισμό των μηχανών αποκρυπτογράφησης, κρύβοντας τα παλιά της τραύματα και την καταγωγή της από τις φτωχογειτονιές του Ιστ Εντ του. Και η συνεσταλμένη Μπεθ από το κοντινό χωριό είναι το αουτσάιντερ που εκπαιδεύεται ως μία από τις ελάχιστες κρυπταναλύτριες του Μπλέτσλεϊ Παρκ.Τις παραμονές του βασιλικού γάμου της πριγκίπισσας Ελισάβετ με τον πρίγκιπα Φίλιππο, επτά χρόνια αφότου πρωτογνωρίστηκαν οι τρεις γυναίκες, προμηνύεται καταστροφή. Η Όσλα, η Μαμπ και η Μπεθ έχουν αποξενωθεί, η φιλία τους έχει διαλυθεί από μυστικά και προδοσίες, αλλά τώρα πρέπει να δώσουν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να σπάσουν έναν τελευταίο κώδικα, προτού να είναι πολύ αργά γι’ αυτές και την πατρίδα τους.«Η Quinn επιστρέφει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα νέο καθηλωτικό έπος. Η συναρπαστική της αφήγηση εμπλουτίζεται από την πλούσια σκιαγράφηση των χαρακτήρων και τις συναρπαστικές τεχνικές αποκρυπτογράφησης κωδίκων, όπως ζωντανεύουν μέσα από τις λεπτομερέστατες ιστορικές περιγραφές της, και, για άλλη μία φορά, δεν διαψεύδει τις προσδοκίες μας.»«Συγκινητικό, συναρπαστικό και μυστηριώδες, το καινούργιο μυθιστόρημα της Quinn θα εμφανιστεί πιθανότατα στις λίστες best seller του 2021.»«Ένα μυθιστόρημα ιστορικής φαντασίας που σε καθηλώνει.»«Αν είστε λάτρεις της ιστορικής μυθοπλασίας με κύριους χαρακτήρες γυναίκες και κατασκοπική δράση, προσθέστε οπωσδήποτε στη λίστα σας το καινούργιο μυθιστόρημα της Kate Quinn.»Η Κέιτ Κουίν είναι συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων. Το Δίκτυο Alice βρέθηκε στις λίστες best seller των New York Times και USA Today, επιλέχθηκε από τη λέσχη ανάγνωσης της Reese Witherspoon, μεταφράστηκε σε 28 χώρες και πρόκειται να μεταφερθεί σε τηλεοπτική σειρά από την Tristar Television. Από τιςκυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της Η κυνηγός του Χίτλερ. Η Κέιτ ζει στο Σαν Ντιέγκο με τον άντρα της και τα δύο τους σκυλιά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της, katequinnauthor.com, να την ακολουθήσετε στο Facebook και το Twitter KateQuinnAuthor και στο Instagram katequinn5975.