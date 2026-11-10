Νατάσσα Μποφίλιου: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νατάσσα Μποφίλιου

Νατάσσα Μποφίλιου: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις

Πού και πότε θα παρουσιάζει το νέο της μουσικό πρόγραμμα

Νατάσσα Μποφίλιου: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις
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Το δυναμικό παρών στη μουσική ψυχαγωγία της Αθήνας θα δώσει τον φετινό χειμώνα η Νατάσσα Μποφίλιου. Η ερμηνεύτρια, μαζί με τους σταθερούς συνοδοιπόρους της, τον Θέμη Καραμουρατίδη, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και την μπάντα της, θα βρίσκεται, από τις 11 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, στο ανανεωμένο «Άλσος λάιβ».
Νατάσσα Μποφίλιου: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις

Η νέα αυτή ζωντανή μουσική συνάντηση επί σκηνής  φιλοδοξεί να ενώσει το χθες με το σήμερα, διατηρώντας ζωντανή τη συγκίνηση, την αμεσότητα και τον ενθουσιασμό της πρώτης φοράς.

Ο ήχος του προγράμματός τους θα είναι ηλεκτρισμένος με έντονη τη μεσογειακή του ταυτότητα: Τα ακουστικά όργανα -ο τζούρας, το ακορντεόν, τα πνευστά και το τσέλο- συναντιούνται και συνομιλούν με αναφορές στην αθώα, κιθαριστική pop των 90s, δημιουργώντας έναν κόσμο που το οικείο θα συναντά το καινούργιο.
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