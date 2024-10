Cigarettes After Sex: Το αμερικανικό συγκρότημα για δύο συναυλίες στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ

Κλείσιμο

Οι αισθαντικοίέρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα προκειμένου να δώσουν δύο, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, στο ανακαινισμένο. Η πρώτη βραδιά είναι ήδη sold out ενώ η δεύτερη αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θαυμαστές που ανυπομονούν να ζήσουν την ατμοσφαιρική εμπειρία που δημιουργεί η ambient pop μπάντα στις ζωντανές εμφανίσεις της.Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 2008 από τον τραγουδιστή και συνθέτη Greg Gonzale,z στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο είδος της, αντλώντας επιρροές από καλλιτέχνες όπως οι Mazzy Star και Cocteau Twins. Η μουσική τους κινείται ανάμεσα στην ambient pop και τη dream pop, με στοιχεία slowcore, και έχει κατακτήσει εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο ενώ τα τραγούδια του ξεχωρίζουν για την ιδιαιτέρη αισθητική και τον ρομαντισμό των στίχων τους.Από το πρώτο τους EP «Ι.» το 2012, οι Cigarettes After Sex απέδειξαν την ικανότητά τους να δημιουργούν αξέχαστες μελωδίες, με τραγούδια όπως το «Affection» και το πολυαγαπημένο «Nothing’s Gonna Hurt You Baby» να ξεχωρίζουν. Το τελευταίο τους άλμα ήρθε με το single «Pistol» το 2022, ακολουθούμενο από τα «Bubblegum» και «Stop Waiting» το 2023, δείχνοντας ότι συνεχίζουν να εξελίσσονται καλλιτεχνικά.Οι συναυλίες τους στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση του φθινοπώρου στην Αθήνα, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία του Greg Gonzalez και της μπάντας του, που υπόσχονται να μαγέψουν με την αισθητική και τον ήχο τους.Ταγια την εκδήλωση εξαντλούνται γρήγορα, με τις τιμές να κυμαίνονται από 27€ έως 49€.