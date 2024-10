IDLES: Το δημοφιλές ροκ συγκρότημα έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για συναυλία

Κλείσιμο

Μια από τις πιο δυναμικές πανκ ροκ μπάντες των τελευταίων χρόνων, οι Βρετανοί, θα είναι ανάμεσα στα ονόματα που θα παίξουν ζωντανά στην Αθήνα το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα θα δώσουν μιαστις 18 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens Η πεντάδα από το Μπρίστολ, έχοντας κυριεύσει τα πάντα στο πέρασμά της τα τελευταία οκτώ χρόνια, θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες rock μπάντες στον κόσμο. Ασυμβίβαστοι στο όραμά τους, με τις συναυλίες τους να περιγράφονται σαν μια εμπειρία που σε κάνει να αισθάνεσαι «σαν να σε χτυπούν με σφοδρότητα και την ίδια στιγμή να σε αγκαλιάζουν», οι Idles έρχονται για να προσφέρουν στο ελληνικό ένα συναρπαστικό μουσικό σόου.Οι Idles είναι μια μπάντα ζωτικής σημασίας. Η ηχητική τους παλέτα περιλαμβάνει στοιχεία από punk, indie, hardcore, noise, μέχρι και ηλεκτρονική μουσική, ενώ οι στίχοι τους αναφέρονται, χωρίς εκπτώσεις και περιστροφές, στην τοξική αρρενωπότητα, την κουλτούρα του βιασμού, την κατάθλιψη, τη φτώχεια. Με μια δικαιολογημένη οργή και έναν ήχο απειλητικό, ευέξαπτο αλλά την ίδια στιγμή τρυφερό, διέλυσαν το μύθο ότι καλλιτέχνες με κοινωνική και πολιτική συνείδηση δεν μπορούν να γνωρίσουν επιτυχία.Συστήθηκαν δισκογραφικά με το «Brutalism», το 2017, ένα εθιστικό ντεμπούτο γεμάτο ένταση και κυνισμό. Το 2019, το «Joy as an Act of Resistance» τούς εκτίναξε με κομμάτια σαν το «Never Fight a Man With a Perm«, το «Samaritans» και το «Danny Nedelko», μια ωδή αγάπης στον κάθε μετανάστη. Το 2020, θα κατακτήσουν την κορυφή των charts στη Ηνωμένο Βασίλειο, με το καταιγιστικό «Ultra Mono», ενώ το ενδοσκοπικό »Crawler» θα ακολουθήσει μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2021.Ο φετινός, 5ος δίσκος τους, με τίτλο «TANGK», σε συμπαραγωγή του σπουδαίου Nigel Godrich, μόνιμου συνεργάτη των Radiohead, φανερώνει μια πιο φωτεινή πλευρά της μπάντας, δίνοντάς τους παράλληλα το δεύτερο νο 1 άλμπουμ στην πατρίδα τους. Ο Joe Talbot τραγουδά πιο ήρεμος από ποτέ, τα δύο εξαιρετικά κομμάτια «Dancer» και «Gift Horse», πάλλονται από ενέργεια και προστάζουν για χορό, ενώ τα «Grace» και «Pop, Pop, Pop» ξαναθυμίζουν τη συνεχή τάση τους για αλλαγή και εξερεύνηση.θα ξεκινήσει την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, στις 12:00.