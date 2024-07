3ο Evia Film Project: Με συναρπαστικά φιλμ, μουσική και άρωμα... μεζέ η γιορτή του πράσινου σινεμά στην Εύβοια

View this post on Instagram

Ακολουθούν αναλυτικά πέντε πράγματα που είδαμε και απολαύσαμε στο φετινό Evia Film Project:Το φετινό πρόγραμμα ταινιών του EFP με θεματική το νερό (ή την έλλειψή του) τα είχε όλα: Περιπέτειες, θρίλερ, πολιτικά δράματα, animation, κωμωδίες και ντοκιμαντέρ που αποτυπώνουν την καθοριστικής σημασίας σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο προβλήθηκαν για πέντε βράδια στους κινηματογράφους Απόλλωνας (Αιδηψώ) και Ελύμνιον (Λίμνη) δίπλα στη θάλασσα.Ξεχωρίσαμε το συγκινητικό ντοκιμαντέρτης Λιν Αλούνα, που καταγράφει τη μάχη της διακεκριμένης Ινουίτ δικηγόρου Άτζου Πίτερ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού της και το ταξίδι επανοικειοποίησης της γλώσσας και της κουλτούρας της μετά τον θάνατο του γιου της, καθώς και το φιλμτου Εμίν Αλπέρ, ένα συναρπαστικό θρίλερ με φόντο μια μικρή πόλη της Τουρκίας που μαστίζεται από τη λειψυδρία και τα πολιτικά σκάνδαλα. Τόσο η Αλούνα όσο και ο Αλπέρ βρέθηκαν φέτος στην Εύβοια, με την πρώτη να παρουσιάζει ένα case study της ταινίας της στους καλεσμένους της Αγοράς (το αναπτυξιακό τμήμα του φεστιβάλ) και τον δεύτερο να παραδίδει ένα άκρως ενδιαφέρον masterclass, μαζί με τον Έλληνα παραγωγό Γιώργου Τσούργιαννη.Ιδιαίτερη ήταν και η μεταμεσονύκτια προβολή τουστον κινηματογράφο Απόλλων, με το κοινό να απολαμβάνει με κομμένη την ανάσα το εμβληματικό φιλμ του Στίβεν Σπίλμπεργκ με το θρυλικό μουσικό θέμα, για τον αιμοδιψή καρχαρία που τρομοκρατεί μια παραλιακή κοινότητα των ΗΠΑ. Πριν τα «Σαγόνια του Καρχαρία» προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους «» του Φωκίωνα Ξένου, που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών animation και ψηφιακών ειδικών εφέ για να αποτυπώσει τον εκνευρισμό και την παραφροσύνη σε μια κατάμεστη ελληνική παραλία εν μέσω καύσωνα.Μία από τις πιο απολαυστικές δράσεις του φεστιβάλ ήταν αναμφίβολα η περιήγηση στον κόσμο του μεζέ με «ξεναγούς» τις δημοσιογράφους γεύσειςκαι την. Έλληνες και διεθνείς προσκεκλημένοι του Evia Film Project είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν λαχταριστά εδέσματα στην ψαροταβέρνα «Λαγουδέρα» στον Αγιόκαμπο και να μάθουν για την ιστορία του μεζέ και τη σχέση του με τη βιωσιμότητα και το zero food waste.Όπως τόνισε στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης, στόχος του Evia Film Project είναι να αναδείξει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξαναβρούμε την ισορροπία μας με τη φύση, που έχει χαθεί. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, στο πώς κάνουμε ταινίες, στο πώς πραγματοποιούμε εκδηλώσεις, στο πώς ταξιδεύουμε αλλά και στο πώς τρώμε». Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικός μεζές αποτελεί τηναφού - όπως αναφέρει το κείμενο που έγραψαν η Ελένη Ψυχούλη και την Ιωάννα Σταμούλου ειδικά για το γεύμα - «είναι βιωσιμότητα, είναι εντοπιότητα, είναι from farm to table, σέβεται τα food miles και την εποχικότητα, ανακυκλώνει και δεν πετάει τίποτα».«Ο μεζές πάει πακέτο με τη χαλαρή διάθεση των λαών που έχουν μεγαλώσει κάτω από τον καυτό ήλιο και έχει πολλά να σου μαρτυρήσει για την ιδιοσυγκρασία τους, που αγαπά την εξωστρέφεια, το κέφι, την γιορτή, την παρέα, την αφθονία της χαράς, το χρώμα [...] Σύμβολο του μεσογειακού διονυσιασμού, ο μεζές, μεταφράζει σε μικρά πιατάκια, το αρχαιοελληνικό «», το καλαμπούρι, την έξω καρδιά διάθεση της ζωής κάτω από τον ήλιο, τη χαρά της παρέας, της μοιρασιάς. Απόλαυση για όλα τα βαλάντια, λαϊκή χαρά και αστική συνήθεια, χωρίς επισημότητες, το κάλεσμα της τελευταίας στιγμής για τον φίλο και τον ξένο, αυτός είναι ο ελληνικός μεζές. Μια δικαιολογία για να συναντηθούμε, αλλά και κάτι που έρχεται από πολύ παλιά για να απαντήσει καταφατικά σε όλους τους προβληματισμούς της σύγχρονης γαστρονομίας».Φοιτητές και κοινό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικά masterclasses στην Αγία Άννα: Του Τούρκου σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ και του Έλληνα παραγωγού Γιώργου Τσούργιαννη, της σεναριογράφου Κατερίνας Μπέη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Ολυμπίας, Παντελή Παντελόγλου, του μουσικού και τραγουδοποιού Κωστή Μαραβέγια και του σκηνοθέτη και animator Φωκίωνα Ξένου.Ειδικότερα, ο σκηνοθέτης, ένας από τους σημαντικότερους Τούρκους σκηνοθέτες της εποχής μας, με αφορμή την προβολή της ταινίας του «Μέρες ξηρασίας» παρέδωσε masterclass σε φοιτητές του ΕΚΠΑ μαζί με τον διακεκριμένο Έλληνα συμπαραγωγό της ταινίας του. Μίλησαν για το τι σημαίνει να κάνει κανείς σινεμά σε καιρούς και τόπους αβεβαιότητας και να σκέφτεται εναλλακτικά προκειμένου να προσπεράσει απρόβλεπτους περιορισμούς.Ο Γιώργος Τσούργιαννης συμβούλεψε τους νέους εκκολαπτόμενους κινηματογραφιστές να παίρνουν τον χρόνο τους στη δημιουργία μιας ταινίας και να μην αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες αυτής της δουλειάς. Ο Εμίν Αλπέρ τόνισε πως η αλληλεγγύη είναι τρομερά σημαντική σε αυτή τη δουλειά: «Βρείτε φίλους και όχι συνεργάτες. Προετοιμάστε τον εαυτό σας για μια αναπόφευκτη απογοήτευση. Οι ταινίες σας μπορούν να εξαφανιστούν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες. Μην πτοείστε. Αν είστε ιδιαίτερα εύθικτοι και ευάλωτοι, μην κάνετε αυτή τη δουλειά. Και το χειρότερο, το οποίο δυστυχώς έχω παρατηρήσει σε ανθρώπους που γεύτηκαν την αποτυχία, είναι ότι γέμισαν κακία. Σας παρακαλώ, μην γίνετε μοχθηροί. Μην αφήσετε την απογοήτευση να σας πικράνει με τρόπο μη αναστρέψιμο»., αγαπημένη σεναριογράφος μεγάλων επιτυχιών του κινηματογράφου όπως «Φόνισσα», «Ευτυχία», αλλά και της τηλεόρασης όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια» κ.ά. παρέδωσε ένα masterclass για το πόσο εύκολο είναι να βάλεις στο χαρτί τις σκέψεις σου και πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύεις ότι αυτό αρκεί. Μίλησε για τη συνεργασία σεναριογράφου, σκηνοθέτη/-ριας και παραγωγού, ενώ αναφέρθηκε και στις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει ένα σενάριο γραμμένο για την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο.Αναφερόμενη στα όσα είναι σημαντικά για εκείνη για να ξεκινήσει να γράφει ένα σενάριο, είπε ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες: η ιδέα, οι χαρακτήρες, το κρυμμένο νόημα και το τέλος. Σχετικά με τους χαρακτήρες μιας ταινίας ή μιας σειράς, είπε: «Δεν θέλουμε χαρακτήρες χάρτινους, αλλά ολοκληρωμένους. Πολλές φορές ο ίδιος ο χαρακτήρας γεννάει τη δράση και την πλοκή και αν τον γνωρίζεις καλά, τότε σου ανοίγει το πεδίο». Παρακίνησε τους φοιτητές να αναρωτιούνται συνεχώς τι ακριβώς μπορεί να ξυπνάει σε κάθε άνθρωπο το σενάριο που γράφουν και να προσπαθούν να συνδέονται ψυχικά με την ιστορία τους., Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου στο masterclass που παρέδωσε, έκανε μια διαδρομή στον κινηματογράφο από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι και σήμερα, με στόχο τον εντοπισμό των κεντρικών και αμετάβλητων σημείων της σχέσης μεταξύ παιδιού και σινεμά, αλλά και των ριζικών αλλαγών που δεν σταματούν ποτέ, εστιάζοντας κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα. «Η συζήτηση για το παιδί και το σινεμά περιλαμβάνει τη συζήτηση για τη μαγεία του σινεμά. Το σινεμά είναι κατασκευή. Έχει απήχηση, επηρεάζει τις αντιλήψεις του κόσμου, ακόμη και τον παραπλανεί. Μεταβάλλει μια στατική κοινωνία σε μια πιο δυναμική», σχολίασε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να πάρουμε το παιδί στα σοβαρά.Ο αγαπημένος μουσικός και τραγουδοποιόςεπέστρεψε στο Evia Film Project για ένα masterclass πάνω στη μουσική στην εικόνα, για το αν, πώς ή πότε τελικά η μουσική βοηθάει τον αφηγηματικό και εικονιστικό κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και στη μουσική που έγραψε για τη δημοφιλή σειρά του Βασίλη Κεκάτου, «Milky Way». Ο Κωστής Μαραβέγιας τόνισε πως αυτό που χαράσσει και οριοθετεί το αισθητικό πλαίσιο της ταινίας, τον χαρακτήρα της και την ταυτότητά της δεν είναι η μουσική εν γένει, αλλά η έξυπνη χρήση της. Η μουσική είναι ένας από τους χαρακτήρες της ταινίας και πρέπει να έχει χαρακτήρα και ταυτότητα, όπως ο πρωταγωνιστής. Ταυτόχρονα, διατηρεί τη δύναμη να γεφυρώσει ανόμοια πράγματα και να κάνει τη μετάβαση μεταξύ σκηνών πολύ ομαλή. «Καμία άλλη μορφή τέχνης δεν μπορεί να κινήσει το συναίσθημα τόσο άμεσα και σε τέτοιο βάθος όσο η μουσική» είπε.Ο σκηνοθέτης και animatorμίλησε στους φοιτητές στην Αγία 'Αννα για τις mixed media τεχνικές και το πάντρεμα του ψηφιακού με το αναλογικό στη δημιουργία animation. Μέσα από την πολυβραβευμένη του πρώτη ταινία, με τίτλο «Heatwave», ο δημιουργός αναφέρθηκε στη διαδικασία ανακάλυψης νέων τεχνικών animation και στο προσωπικό του ταξίδι από τον ρόλο του VFX artist και του digital designer σε αυτόν του stop-motion filmmaker. Επίσης, σχολίασε πόσο δύσκολο και χαοτικό είναι το animation για κάποιον που δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει: «Για μένα, είναι καλό να δοκιμάζω πολλά πράγματα στην αρχή της δημιουργικής διαδικασίας, να τεστάρω, να απορρίπτω, να πειραματίζομαι».To 3o Evia Film Project έφερε για ακόμη μια χρονιά τις σύγχρονες VR τεχνολογίες στη Βόρεια Εύβοια, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική εμπειρία θέασης. Οι τρεις ταινίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του τμήματος Immersive: All Around Cinema του Φεστιβάλ προβάλλονταν για πέντε μέρες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΚΥΜΑ (Αιδηψός), δίνοντας στον θεατή την ευκαιρία να βιώσει διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας και εμβυθίζοντας τον στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας.Εμείς επιλέξαμε να δούμε τομια δημιουργία των Ραφαέλ Οπί και Αντριάν Μουασόν, και να «βουτήξουμε» στον ωκεανό για να παρατηρήσουμε ένα πολύχρωμο κοπάδι τροπικών ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες και διάφορα είδη φαλαινών. Όπως αναφέρει και η περιγραφή της ταινίας, πρόκειται για «το πρώτο εικονικό φυσικό καταφύγιο παγκόσμιας βιοποικιλότητας, που υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Jane Goodall» και παρουσιάζει έναν πολύτιμο βιότοπο που απειλείται με εξαφάνιση.Με μιααπό τη, τονκαι μια εκλεκτή ομάδα μουσικών που ξεσήκωσε και συγκίνησε το κοινό με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια στον κινηματογράφο Απόλλων, στην Αιδηψό, έπεσε το περασμένο Σάββατο η αυλαία του 3ου Evia Film Project.Το λαϊκό πρόγραμμα που επέλεξε το μουσικό δίδυμο για τη συγκεκριμένη βραδιά κράτησε πάνω από δύο ώρες και περιλάμβανε αγαπημένα διαχρονικά κομμάτια από μεγάλους δημιουργούς. Πρόκειται για μια συναυλία που, όπως είχε πει η Λένα Κιτσοπούλου, προέκυψε από το τραγούδι “Το τραύμα” που έγραψε μαζί με τον Δώρο Δημοσθένους και τη στενή φιλία που ήταν το επακόλουθο αυτής της συνεργασίας.«Τα δικά μας λαϊκά είναι τα χρόνια της φιλίας μας σε μαγαζιά, σε στούντιο, σε νύχτες που σιγοτραγουδούσαμε τα τραγούδια που μας φτιάχνανε. Από παλιά ρεμπέτικα των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Καλδάρα μέχρι τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου, αλλά και τραγούδια που τα ζητούσαμε ο ένας από τον άλλον, λόγω της φωνής που τα είπε, τραγούδια που έχουν στιγματιστεί από τη φωνή που τα τραγούδησε. Πες έναν Καζαντζίδη. Πες έναν Στράτο. Πες μία Ρίτα. Η δική μας λαϊκή μουσική είναι η φιλία μας και οι νύχτες μας με τραγούδια ελληνικά. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα γλέντι που ενίοτε θα μελαγχολεί και να μοιραστούμε μία συγκίνηση που θα γλεντάει συνέχεια. Κάνω λάικ στον Δώρο και εκείνος σε μένα για όλα όσα ο καθένας μας ξεχωριστά αγαπάει να τραγουδάει».