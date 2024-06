Μουσική, γαστρονομία και σινεμά συναντώνται στο 3ο Evia Film Project

Συναρπαστικές μουσικές συναντήσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, απρόσμενες περιηγήσεις στη Βόρεια Εύβοια περιμένουν το κοινό του 3ου Evia Film Project, της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου στην Αιδηψό, τη Λίμνη και την Αγία Άννα.Το Evia Film Project θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 6 Ιουλίου, στην Αιδηψό, στον κινηματογράφο Απόλλων, με μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Τα δικά μας LikeA» από τη Λένα Κιτσοπούλου, τον Δώρο Δημοσθένους και μια εκλεκτή ομάδα μουσικών.Όπως γράφει η ίδια η Λένα Κιτσοπούλου για τη συμμετοχή της στο 3ο Evia Film Project: «Ένα τραγούδι γράψαμε μαζί που λέγεται “Το τραύμα” και από αυτό προκύπτει μία ολόκληρη συναυλία. Από το τραύμα μας που έγινε η φιλία μας και τα αστεία μας. Τα δικά μας λαϊκά είναι τα χρόνια της φιλίας μας σε μαγαζιά, σε στούντιο, σε νύχτες που σιγοτραγουδούσαμε τα τραγούδια που μας φτιάχνανε. Από παλιά ρεμπέτικα των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Καλδάρα μέχρι τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου, αλλά και τραγούδια που τα ζητούσαμε ο ένας από τον άλλον, λόγω της φωνής που τα είπε, τραγούδια που έχουν στιγματιστεί από τη φωνή που τα τραγούδησε. Πες έναν Καζαντζίδη. Πες έναν Στράτο. Πες μία Ρίτα. Η δική μας λαϊκή μουσική είναι η φιλία μας και οι νύχτες μας με τραγούδια ελληνικά. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα γλέντι που ενίοτε θα μελαγχολεί και να μοιραστούμε μία συγκίνηση που θα γλεντάει συνέχεια. Κάνω λάικ στον Δώρο και εκείνος σε μένα για όλα όσα ο καθένας μας ξεχωριστά αγαπάει να τραγουδάει».Οι δημοσιογράφοι γεύσης Ελένη Ψυχούλη και Ιωάννα Σταμούλου θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια για να συστήσουν τον μεζέ στον ελληνικό και διεθνή Τύπο που θα έρθει στο 3ο Evia Film Project και να μιλήσουν για βιωσιμότητα και γαστρονομία.«Αν κάτι, περισσότερο από οτιδήποτε, χαρακτηρίζει το ελληνικό τραπέζι, είναι η αγάπη για τη μοιρασμένη νοστιμιά και την κοινή απόλαυση. Ο μεζές μεταφράζει σε μικρά πιατάκια το αρχαιοελληνικό “ζην ηδέως”, το καλαμπούρι, την έξω καρδιά διάθεση της ζωής κάτω από τον ήλιο, τη χαρά της παρέας, της μοιρασιάς» αναφέρει η Ελένη Ψυχούλη. «Απόλαυση για όλα τα βαλάντια, λαϊκή χαρά και αστική συνήθεια, χωρίς επισημότητες, το κάλεσμα της τελευταίας στιγμής για τον φίλο και τον ξένο, αυτό είναι ο ελληνικός μεζές. Μια δικαιολογία για να ευχηθούμε “στην υγειά μας”, αλλά και κάτι που έρχεται από πολύ παλιά για να απαντήσει καταφατικά σε όλους τους προβληματισμούς της σύγχρονης γαστρονομίας. Γιατί ο μεζές είναι βιωσιμότητα, εντοπιότητα, είναι from farm to table, σέβεται τα food miles και την εποχικότητα και επικροτεί το zero food waste: ανακυκλώνει και δεν πετάει τίποτα».Την Πέμπτη 4 Ιουλίου το WWF Ελλάς θα πραγματοποιήσει στην Αιδηψό παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Κυνηγοί του πράσινου θησαυρού», καλώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κρυμμένο πράσινο θησαυρό. Στη διάρκεια ενός συναρπαστικού περίπατου στην Αιδηψό, τα παιδιά θα κληθούν να βρουν τον επόμενο σταθμό, λύνοντας γρίφους, περνώντας δοκιμασίες και φτάνοντας στο τέρμα νικητές. Το εργαστήριο πραγματοποιείται από την εμψυχώτρια Ελένη Σβορώνου του WWF Ελλάς, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Λίλιαν Δούμα και με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών και φίλων του φεστιβάλ από την Αιδηψό.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Πάμπλο Σότο Γκονζάλες είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, μουσικός, χορογράφος και ταυτόχρονα μαθητής Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών. Γυρίζει μικρού μήκους ταινίες απολαυστικές, αλλά πάντα μ' ένα κοινωνικό υπόβαθρο, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και αποτυπώνουν την αισθητική, το χιούμορ και τους κώδικες επικοινωνίας της αυθεντικής gen z. Μάλιστα, η ταινία του The Ball is Mine βραβεύτηκε στο ελληνικό τμήμα της 22ης Camera Zizanio, στο Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Ο νεαρός δημιουργός θα βρεθεί στην Αιδηψό την Τετάρτη 3 Ιουλίου για να μοιραστεί τη δική του εμπειρία και γνώση σε μια ανοιχτή συζήτηση και θα αναφερθεί σε θέματα όπως το πώς μπορείς να γράψεις, να σκηνοθετήσεις, να ολοκληρώσεις μια δική σου ταινία και, το σημαντικότερο, πώς μπορείς να την προωθήσεις σε φεστιβάλ και στο διαδίκτυο. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Μανώλης Μελισσουργός, καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio.To 3o Evia Film Project φέρνει για άλλη μια χρονιά τις σύγχρονες VR τεχνολογίες στη Βόρεια Εύβοια. Με θεματική που αφορά τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον, τρεις ταινίες XR και μία πρωτότυπη εγκατάσταση θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του τμήματος Immersive: All Around Cinema του Φεστιβάλ, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική εμπειρία θέασης. Οι ταινίες του XR προγράμματος θα προβληθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΚΥΜΑ (Αιδηψός), από την Τρίτη 2 Ιουλίου έως το Σάββατο 6 Ιουλίου, με καθημερινό ωράριο λειτουργίας 12:00-15:00 και 17:00-21:00.Οι ταινίες που προβάλλονται παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη και εμβυθίζοντας τον θεατή στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας.Τιερί Λοά, Καναδάς, 2022, 24΄Ζούμε στην Ανθρωπόκαινο εποχή που χαρακτηρίζεται από την ανθρώπινη επίδραση στον πλανήτη. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου από τον ουρανό και αξιοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, το 21-22 Κίνα πραγματοποιεί ένα καθηλωτικό ταξίδι διαλογισμού, ρίχνοντας μια ματιά στην Κίνα, όπου η ταχεία αστικοποίηση, η βιομηχανική ανάπτυξη και οι τεράστιες αλλαγές μεταμορφώνουν το τοπίο της χώρας.Ραφαέλ Οπί, Αντριάν Μουασόν, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, 2018, 13΄To Άγρια εμβύθιση: Νερό είναι το πρώτο εικονικό φυσικό καταφύγιο παγκόσμιας βιοποικιλότητας, που υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Jane Goodall. Η ταινία μάς δίνει τη δυνατότητα να βουτήξουμε στον ωκεανό και να παρατηρήσουμε ένα πολύχρωμο κοπάδι τροπικών ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες και διάφορα είδη φαλαινών. Ένας πολύτιμος βιότοπος που απειλείται με εξαφάνιση.Μίκαελ Γκρότενχοφ, Κρίστιαν Τσίπφελ, Γερμανία, 2021, 31΄Χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ αεροσκάφος, οι άνθρωποι καθοδηγούν τις φαλακρές ίβεις πάνω από τις Άλπεις, ενθαρρύνοντας τα πουλιά να υιοθετήσουν ξανά τα πρότυπα μετανάστευσης πουλιών που υπήρχαν παλιά. Ο θεατής ακολουθεί τα πουλιά σε αυτό το συναρπαστικό και συναισθηματικό ταξίδι, μαθαίνοντας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαδρομές μετανάστευσης των ζώων, τους παράγοντες που επηρεάζουν την πτήση τους και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν στην πορεία.Τιμπό Ζουαγιέ, Ζουλιάν Καντουρί, Γαλλία, 2022Μια μοναδική εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που μελετά το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης με οδηγό μια παρέα παράξενα ρομπότ. Στην Αιδηψό θα τοποθετηθούν αφίσες που θα ενθαρρύνουν το κοινό να τις σκανάρει, χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet εξοπλισμένο με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Οι δημιουργίες ζωντανεύουν, μεταφέροντας τους θεατές σε έναν κόσμο κινουμένων σχεδίων, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με τα προβλήματα που προκαλεί η θαλάσσια ρύπανση.Στο ΚYMA, στην Αιδηψό, σε ένα ειδυλλιακό σημείο, εκεί όπου το τοπίο και ο ήχος της θάλασσας ξεκουράζουν τη ματιά μας, σας προσκαλούμε να βολευτείτε στο Παγκάκι Podcast, να απολαύσετε τη θέα, να σκανάρετε το QR Code και να ακούσετε το εξαιρετικό –και απολύτως ταιριαστό με το χαλαρωτικό σκηνικό– podcast Ο Kολόμπρος της Κωνσταντίνας Σταυροπούλου. Μια συναρπαστική ιστορία με φόντο τη θάλασσα, βασισμένη στο διήγημα του κορυφαίου ιταλού συγγραφέα Ντίνο Μπουτζάτι, η οποία συνδέεται ιδανικά με το νερό που είναι το κεντρικό θέμα του 3ου Evia Film Project.Δημιουργός: Κωνσταντίνα Σταυροπούλου. Παραγωγή: Sonic Orb, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου. Ηχοληψία-Μοντάζ-Πρωτότυπη μουσική: Κωνσταντίνα Σταυροπούλου. Αφήγηση: Διαμαντής Αδαμαντίδης. Φωτογραφία εξωφύλλου: Στέλιος Παπαρδέλας. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2024, 21΄Δυο βαθιά ανθρώπινα αισθήματα, ο φόβος και η ματαιότητα. Η ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε τον φόβο να χαράξει την πορεία της ζωής του, ενώ δεν αγνόησε ποτέ την έλξη της αβύσσου. Μια ιστορία με φόντο τη θάλασσα, βασισμένη στο κλασικό διήγημα του ιταλού συγγραφέα Ντίνο Μπουτζάτι.Το Evia Film Project συστήνει ξεχωριστές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, ενώ διοργανώνει μια σειρά από ξεναγήσεις και περιηγήσεις για τους διαπιστευμένους που θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια.Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς του 2021 στη Βόρεια Εύβοια; Πώς ανακάμπτει το δάσος μετά την καταστροφή; Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους προσκεκλημένους και τους φίλους του Evia Film Project που θα συμμετέχουν στην πεζοπορία στο Ξηρό Όρος, κατά την οποία θα περιηγηθούν σε πληγείσες από τη φωτιά εκτάσεις. Με αφετηρία το μαγευτικό τοπίο των καταρρακτών του Δρυμώνα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την επίδραση της πυρκαγιάς σε είδη που δεν έχουν δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, αλλά και το πώς η φύση έχει αρχίσει να αναγεννάται. Οδηγοί στη μοναδική αυτή ορεινή διαδρομή με θέα που κόβει την ανάσα –από τον Ευβοϊκό Κόλπο μέχρι το Αιγαίο κι από τη Δίρφη μέχρι το Πήλιο και τον Άθω– θα είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας του Χερσαίου Προγράμματος του WWF Ελλάς, με επικεφαλής τον Συντονιστή Δράσεων για τις Δασικές Πυρκαγιές του WWF Ελλάς, Ηλία Τζηρίτη.Μια πρωτότυπη ξενάγηση για διαπιστευμένους στο Λαογραφικό Μουσείο Αγίου, μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να αναζητήσει το αποτύπωμα του ανθρώπου στον πλανήτη μέσα από τον λαογραφικό μας πολιτισμό.1954: η ανθρώπινη δραστηριότητα εμφανίζεται με όρους αυτάρκειας και βιωσιμότητας.2024: η ανθρώπινη δραστηριότητα ασκεί μια συστηματική και διαρκώς αυξανόμενη πίεση στον πλανήτη Γη.Πώς μπορεί ο αντίκτυπος αυτής να οριστεί και το αποτύπωμά της να χαρτογραφηθεί; Η συγκεκριμένη ξενάγηση αποτελεί μια άσκηση παρατήρησης, εξερεύνησης και καταγραφής ιχνών σε σύγχρονες και μη εκδοχές.Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema. Φέτος το Evia Film Project έχει στο επίκεντρό του το νερό. Η θάλασσα, τα ποτάμια, οι λίμνες, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η κρίσιμη και αναγκαία σύνδεση του ανθρώπου μαζί τους έρχονται στο προσκήνιο, ταυτόχρονα με την αγωνία που φέρνει η καταστροφή τους.Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολύτιμη είναι η στήριξη της COSMOTE TV του Μεγάλου Χορηγού του Φεστιβάλ και της ΔΕΗ, Στρατηγικού Συνεργάτη του Φεστιβάλ και της Fischer που στηρίζει σταθερά το Φεστιβάλ. Το 3ο Evia Film Project πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας.