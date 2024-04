Loreena McKennitt: Έρχεται τον Ιούνιο για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κλείσιμο

Η αισθαντική Καναδή τραγουδοποιός, το ξωτικό με την αιθέρια φωνή και τις ονειρικές μελωδίες, γιορτάζει με μια ευρωπαϊκή περιοδεία την 30η επέτειο του πιο εμβληματικού άλμπουμ της, του «The Mask and Mirror», με μια μεγάλη περιοδεία η οποία θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου από την Αθήνα και τοενώ θα δώσει και μια δεύτερηστις 27 Ιουνίου, στοΤο «The Mask and Mirror» κυκλοφόρησε το 1994. Ήταν το 5ο άλμπουμ της, θεωρείται το καλύτερο στην καριέρα της και πούλησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το εκλεκτικό αυτό κελτικό μείγμα ποπ, φολκ και παγκόσμιας μουσικής της χαρακτηρίστηκε από το Billboard ως «αιώνιο και υπερβατικό» ενώ αποθεώθηκε για την «διαπολιτισμική του ταυτότητα» καθώς συνδυάζει κελτικές, ισπανικές και μαροκινές επιρροές.Μιλώντας για αυτό η ίδια ισχυρίζεται πως η έμπνευσή της προήλθε από συγκεκριμένους δρόμους εσωτερικής φώτισης και πως εξετάζει θεμελιώδη ερωτήματα που αντηχούν στους αιώνες: ποια η προέλευση του Θεού, τι είναι θρησκεία και τι πνευματικότητα, τι πραγματικά μας αποκαλύφθηκε και τι παρέμεινε κρυφό, τι αποκαλύπτουν εν τέλει «η μάσκα και ο καθρέφτης»: «Αυτό το άλμπουμ ήταν ένα ιστορικό και μουσικό προσκύνημα για μένα και είμαι ενθουσιασμένη που το φέρνω πίσω στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, μια εποχή που μου επιτρέπει να εμφανιστώ σε τόσους πολλούς, ανοιχτούς χώρους» δηλώνει και προσθέτει: «Είναι αναμφίβολα μια επέτειος - ορόσημο στην καριέρα μου και ανυπομονώ να τη γιορτάσω με τόσα πολλά άτομα που δεν έχω δει εδώ και πολύ καιρό»Στις δύο συναυλίες της το ελληνικό κοινό δεν θα ακούσει μόνο το «The Mask and Mirror», που φυσικά θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και αρκετά ακόμηαγαπημένα τραγούδια της McKennitt, μεταξύ των οποίων και το Tango toEvora, το «Ταγκό της Νεφέλης» που διασκεύασε στα ελληνικά η ΧαρούλαΑλεξίου το 1996.