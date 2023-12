Ελευσίνα: Παραδίδει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Η τελετή λήξης

ARKOPOLIS FESTIVAL από τους νέους της Ελευσίνας Cultterra & τους TimeCircusHip Hop, Skate, Rollers, bmx, Finger Skate, Προβολές, Crafts«Μυστήριο 172 A Dancing Journey» από τους Still Pilgrim Paradox13:00 | ARKOPOLIS – SkateparkΕγκαίνια χώρου – Special event15:00 – 22:00 | Σινέ ΕλευσίςIN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival15:00 | Μasterclass: «H κινούμενη εικόνα ως αφετηρία δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη17:00 | «Μυστήριο 69 GREEKIES» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη (πρεμιέρα)20:00 | «Με το Στάχυ στη Φανέλα» των Γιάννη Κανάκη, Γιάννη Παναγιωταράκου, Άννα Ψαρρά (πρεμιέρα)21:00 | «Οι Ελευσίνιοι» του Φίλιππου Κουτσαφτή15:00 – 21:30 | X-Bowling Art Center«Μυστήριο 100 Τα Ιερά Τραγούδια» σε επιμέλεια Λάμπρου Λιάβα15:00 | Ημερίδα «Τελετουργίες του χειμερινού ηλιοστασίου»20:00 | Συναυλία «…Χριστούγεννα σημαίνουν!»22:00 | ΕλαιουργικήΕγκαίνια χώρουΜεγάλο DJ πάρτι Τελετής Λήξης με τους AD MARK, ELIOT, FO, THANASIS KARANIKAS και IRINI KARAOGLOUΆξονας ΕΡΓΑΣΙΑ12:00 | ΑναψυκτήριοΕγκαίνια χώρουΕΝΑΡΞΗ «Κατάδυση: μία αναπάντεχη δύση»13:00 | ΙΡΙΣΕγκαίνια χώρουΕγκαίνια έκθεσης «Μυστήριο 111 Ο πήλινος στρατός της Ελευσίνας» του Juan Sandoval. Έκθεση – αφιέρωμα στους ανθρώπους που εργάστηκαν και εργάζονται στην Ελευσίνα.15:00 – 22:00 | Σινέ ΕλευσίςIN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival15:00 | Μasterclass: «Η προσέγγιση του θέματος στο ντοκιμαντέρ» με τον Φίλιππο Κουτσαφτή17:00 | «Dark Waters» της Μαριάννας Οικονόμου (πρεμιέρα)«Sportzal» του Παύλου Κοσμίδη (πρεμιέρα)20:00 | «ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ» του Βαγγέλη Γκίνη«Οι Ελευσίνιοι» του Φίλιππου Κουτσαφτή19:00 – 21:00 | Πλατεία Ηρώων & Ελαιουργική«Μυστήριο 125 Κοινοτική Ορχήστρα και Χορωδία Ελευσίνας» του Aleksandar Caric, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 κατοίκων της Ελευσίνας19:00 | Παρέλαση | Σημείο εκκίνησης: Πλατεία Ηρώων20:00 | Συναυλία | Ελαιουργική21:30 | ΑναψυκτήριοΛΗΞΗ «Κατάδυση: μία αναπάντεχη δύση»16 – 17 Δεκεμβρίου17:00 – 21:00 | Πρώην Κινηματογράφος Ορφέας«Μυστήριο 110 Ορφέας» εικαστική εγκατάσταση της Εύας ΣτεφανήΣάββατο 16 & Κυριακή 17 Δεκεμβρίου13.00 – 20:00 | Παλαιό Ελαιουργείο«Μυστήριο 151 A Rave Down Below» ομαδική έκθεση σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου«Μυστήριο 87 Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης» εικαστική έκθεσης της Στεφανίας Στρούζα13:00 – 20:00 | Χώρος Πολιτισμού Λεωνίδας Κανελλόπουλος«Μυστήριο 8 Με το βλέμμα στην Ιαπωνία: Η Επιστροφή της Άνοιξης και άλλες Ιεροτελεστίες της Μετάβασης» έκθεση φωτογραφίας του Αντώνη Θεοδωρίδη. Μια συνδιοργάνωση της 2023 Ελευσίς με την Mikiko Kikuta και με την υποστήριξη του EU Japan Fest Committee.13:00 – 20:00 | ΟΣΕ – Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας«Μυστήριο 66 Φωνές στην πόλη» – Cultterra, γνωριmeet the locals εγκατάσταση του Λάμπρου ΤυρλήΣτο πλαίσιο του IN SITU REALITIES: Eleusis Documentary FestivalΠαρασκευή 15 Δεκεμβρίου18:00 – 20:00 | Αναψυκτήριο«Μυστήριο 156 Ιστορίες για την Ελευσίνα» από την ομάδα Exile RoomΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους (απαραίτητη η προκράτηση θέσης)Σάββατο 16 Δεκεμβρίου11:00 – 15:00 | Αναψυκτήριο«Μυστήριο 156 Ιστορίες για την Ελευσίνα» από την ομάδα Exile RoomΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους (απαραίτητη η προκράτηση θέσης)17:00 – 19:00 | Αναψυκτήριο«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» του Asgeir Helgestad«Μυστήριο 149 Μετάβαση προς ένα Κλιματικά Ουδέτερο Μέλλον» της Μαρίας ΛεωνίδαΠροβολές για παιδιά (είσοδος ελεύθερη)Κυριακή 17 Δεκεμβρίου11:00 – 15:00 | Αναψυκτήριο«Μυστήριο 156 Ιστορίες για την Ελευσίνα» από την ομάδα Exile RoomΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους (απαραίτητη η προκράτηση θέσης)17:00 – 19:00 | Αναψυκτήριο«BIKE BIRD» των Kari Klyve-Skaug & Odveig Klyve«LOUIS AND LUCA – MISSION TO THE MOON» του Rasmus A. SivertsenΠροβολές για παιδιά (είσοδος ελεύθερη)Η είσοδος στις προβολές εντός της κεντρικής αίθουσας στο Σινέ Ελευσίς γίνεται με κράτηση θέσης μέσω ticketservices.gr και στο χώρο του Φεστιβάλ στο Σινέ Ελευσίς.Τα έσοδα των δράσεων θα δωρηθούν στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής και την Φιλική φωλιά – Κέντρο Αγάπης ΕλευσίναςΗ είσοδος στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του τριημέρου είναι δωρεάν.