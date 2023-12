«2049 – Οδηγίες χρήσης για το μέλλον της ανθρωπότητας»: Ένα βιβλίο που σκιαγραφεί τον κόσμο του αύριο

Κλείσιμο

Δύο ειδικοί στην πρόγνωση των τεχνολογικών τάσεων διεθνώς, οικαιερμηνεύουν πώς τα πρόσφατα ανθρώπινα επιτεύγματα θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο μέσα από το νέοτους με τίτλο «» που κυκλοφορεί από τις εκδόσειςΑπό τους έξυπνους οικιακούς βοηθούς και τις ιπτάμενες μετακινήσεις ως τις καθηλωτικές εμπειρίες ψυχαγωγίας και τους αισθητήρες μακροβιότητας, το «2049» αναλύει το πώς τα μεγάλα δεδομένα, η, το blockchain και η εκθετική ανάπτυξη τωνδιαμορφώνουν τον θαυμαστό καινούργιο κόσμο, και εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζεις σήμερα ώστε να είσαι προετοιμασμένος για το αύριο.Οι συγγραφείς μάς προτρέπουν να αγκαλιάσουμε την αβεβαιότητα ως απαραίτητη συνθήκη προόδου, και με σκέψη στραμμένη στο μέλλον να προετοιμαστούμε καλύτερα για την περίπτωση που τα πράγματα ανατραπούν.Ανάμεσα στις προγνώσεις τους συγκαταλέγονται και οι εξής: Στα επόμενα 3 χρόνια το Jurassic Park θα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν ήδη δοκιμές όπου εισάγεται DNA από τα εξαφανισμένα είδη σε ζωντανές κυτταρικές καλλιέργειες ζώων. Ως το 2028 ένας στους τέσσερις ενήλικες θα έχει μια σεξουαλική εμπειρία από απόσταση.Έως το 2049 οι αυξανόμενες θερμοκρασίες που προκαλούν ξηρασία και σκοτώνουν τα έντομα θα καταστήσουνσχεδόν το ήμισυ της γης που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια υψηλής ποιότητας καφέ μη καλλιεργήσιμη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θα αντιπροσωπεύουν το 50% του ενεργειακού μείγματος έως το 2030 και το 85% έως το 2050. Μέχρι το 2049 τα σπίτια μας θα είναι ημι-ζωντανοί τεχνητοί οργανισμοί – κλειστά συστήματα με μεταβολισμό, ανοσολογική απόκριση και μια προσέγγιση νευρικού συστήματος.Ο Δημήτρης Δημητριάδης είναι αφοσιωμένος στην «εξερεύνηση» του μέλλοντος. Είναι ειδικός στον σχεδιασμό των εταιρειών «του αύριο» και ερευνητής στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Έχει δώσει ομιλίες σε διεθνείς φορείς όπως το U.S. Department of State, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το TEDxAUEB κ.ά. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε έντυπα όπως η Herald Tribune, το Fortune, η Lifo, η Athens Voice κ.ά. Εδώ και πολλά χρόνια εκπαιδεύει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να δίνει συμβουλές στην ανιψιά του όταν εκείνος δεν θα είναι εκεί.O Γιάννης Σκορδάς σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Rotterdam School of Management. Είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στον σχεδιασμό αειφόρων και ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων. Έχει συνεργαστεί με startups και πολυεθνικές εταιρείες. Το ερευνητικό του αντικείμενο αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην καινοτομία και τη σύγχρονη οικονομική ζωή.