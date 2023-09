Μπράιαν Άνταμς: Ο διάσημος τραγουδιστής έρχεται τον χειμώνα στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Κλείσιμο

Παραδοσιακά οι συναυλίες διάσημων ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα πραγματοποιούνται το καλοκαίρι, ο φετινός χειμώνας, ωστόσο, μάς επιφυλάσσει, μια μεγάλη μουσική έκπληξη. Οθα ταξιδέψει στη χώρα μας στην καρδιά του χειμώνα προκειμένου να δώσει δύο, στιςστοκαι στιςστο, στη Θεσσαλονίκη.Ο διάσημος Καναδός τραγουδιστής – τραγουδοποιός επέλεξε ως πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του την Ελλάδα, από την οποία έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις, τέσσερα χρόνια πριν οπότε είχε έρθει ξανά για συναυλία. Και το ελληνικό κοινό όμως τον είχε υποδεχτεί με ιδιαίτερη θέρμη και ενθουσιασμό καθώς είναι πολλοί εκείνοι που αγαπούν τα τραγούδια του.Και δεν είναι οι μόνοι καθώς ο Μπράιαν Άνταμς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία μεταξύ των οποίων ένα Γκράμι ενώ υπήρξε τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και τέσσερις για Χρυσή Σφαίρα.Ο Καναδός καλλιτέχνης με την υπέροχη φωνή, που συνδυάζει τις ρομαντικές μελωδίες της μπαλάντας με τις δυναμικές ροκ ερμηνείες, έφθασε στο αποκορύφωμα της καριέρας του στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 με την κυκλοφορία του άλμπουμ «» το οποίο σάρωσε στην κυριολεξία, με το ομώνυμο τραγούδι να ανακηρύσσεται ως ένας από τους πλέον δημοφιλής ερωτικούς ύμνους σε ολόκληρο τον κόσμο.Από τότε κι έπειτα βγήκαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες του μεταξύ των οποίων και τα « Can't Stop This Thing We Started», « Please Forgive Me», « All for Love», «Have You Ever Really Loved a Woman?» κ.α.Έχοντας πλέον συμπληρώσει 40 ολόκληρα χρόνια μουσικής διαδρομής, στην διάρκεια της οποίας κυκλοφόρησε 17 δισκογραφικές δουλειές, συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ κ.α. και δραστηριοποιήθηκε σε καμπάνιες υποστήριξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Μπράϊαν Άνταμς έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή μουσική ιστορία.Η έναρξης της προπώλησης εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες του στην Ελλάδα αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.