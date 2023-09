46ο Φεστιβάλ Δράμας: Ο Χρυσός Διόνυσος στην ταινία «Αρκουδότρυπα» των Παπαδάκη και Ντινόπουλου

Χρυσός Διόνυσος: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου ΝτινόπουλουΑργυρός Διόνυσος - Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη: Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το ΑερολίνΒραβείο Ντοκιμαντέρ: Φῶς ἐκ Φωτός του Νεριτάν ΖιντζιρίαΒραβείο Σεναρίου: Μιχάλης Μαθιουδάκης, Αλέξης Κουκιάς-Παντελής για το ΑερολίνΒραβείο Drama Queer: Buffer Zone του Σάββα ΣταύρουΕιδικό Βραβείο της Επιτροπής: Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ηλιο να Δύει του Αστέρη ΤζιώλαΒραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Ανδρέας Μάρκου, Buffer Zone του Σάββα ΣταύρουΒραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Χαρά Κυριαζή, Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου ΝτινόπουλουΒραβείο Ηχου: Νίκος Κωνσταντίνου, Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου ΑντωνόπουλουΒραβείο Σχεδιασμού Hχου: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος, Στέλιος Κουπετώρης, Midnight Skin του Μανώλη ΜαυρήΒραβείο Μοντάζ: Μάριος Κλεφτάκης, Αριζόνες του Γιώργου ΗλιόπουλουΒραβείο Φωτογραφίας: Μανού Τιλίνσκι, Midnight Skin του Μανώλη ΜαυρήΒραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Πέτρος Σωτηρόπουλος & The Aqua Barons, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας ΜαυρογεώργηΒραβείο Ενδυματολογίας Ιουλία Σταυρίδου: Rectifier + Tzo, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη ΤσακαλέαΒραβείο Σκηνογραφίας: Αρτεμις Φλέσσα, Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας ΜαυρογεώργηΒραβείο Ειδικών Εφέ: Morgan Hildebrand & Aurélia Monnier, Fiona Bourgeois, Midnight Skin του Μανώλη ΜαυρήΒραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Ελίνα Τράντου, Good Girls Club: A Virginity Odyssey των Λήδας Βαρτζιώτη, Δημήτρη ΤσακαλέαGrand Prix 2023: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ ΡίβαςΒραβείο Σκηνοθεσίας: The Open House, Julieta LasarteΒραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2023»: Midnight Skin του Μανώλη ΜαυρήΒραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: Ανορθόδοξος του Κωνσταντίνου ΑντωνόπουλουΕιδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: Apostles of Cinema, Darragh Amelia, Gertrude Malizana, Jesse Gerard Moango, Cece MlayΕιδικές Μνείες: The River and the Labyrinth, Ian Capillé | The Age Of Innocence, Maximilian BungartenGrand Prix Βραβείο Φρίντα Λιάππα: Η Παρέλαση του Μιχάλη ΓαλανόπουλουΒραβείο Σκηνοθεσίας: Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου ΚολιούκουΒραβείο Ντοκιμαντέρ: Δημήτρης Κεχρής, για την ταινία Αθήνα, αγάπη μουΒραβείο Σεναρίου: Νίνα Αλεξανδράκη, για την ταινία της, Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάςΒραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Φαμπρίτσιο Μούτσο, για την ταινία Θερμοκήπιο του Γιώργου ΓεωργακόπουλουΒραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Μαρίνα Σιώτου, για την ταινία Το χάος που άφησε πίσω της του Νίκου ΚολιούκουΒραβείο Φωτογραφίας Ντίνος Κατσουρίδης: Γιώργος Καραβούλιας, για την ταινία Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς του Κωνσταντίνου ΣπανουδάκηΒραβείο Μοντάζ: Αντουάν Φλάχαουτ, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη ΓαλανόπουλουΒραβείο Σκηνογραφίας: Αναστασία Μαστρακούλι, για την ταινία Little doggie του Γιώργου ΝτούνηΒραβείο Σχεδιασμού Ηχου: Μάσιμο Ντελ Γκάουντιο, για την ταινία Η Παρέλαση του Μιχάλη ΓαλανόπουλουGrand Prix Almost Famous: Klette by Michael Abay, ΒέλγιοRising Star: Phalène, Sarah-Anaïs Desbenoit, ΓαλλίαStudent Queer Loud and Proud: Kokuryo: the untold story of bb. Undas 2019, Diokko Manuel Dionisio, ΦιλιππίνεςΒραβείο Animation - Asifa Hellas Yannis Vasileiadis: Teacups, Αλεκ Γκριν, Φίνμπαρ Γουότσον (Αυστραλία, Ιρλανδία)Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: The Tornado Outside της Μαρίας ΤομάζουDrama Green Award: Seagulls scream on the weekend by Maria Stuut, Frederik Stuut, ΟλλανδίαΕιδικό Βραβείο της Επιτροπής: Time to live by Hawar Rehimi, Ιράκ, ΙράνBest Kiddo Film: Crab day, Ross Stringer (Ην. Βασίλειο)Ειδική Μνεία: ATIVIO, pieces of wood, Juliette Boucheny (Γαλλία, Τόγκο)Αχινός, Αλεξ ΣολτςA Piece of Liberty της Αντιγόνης ΚαπάκαΒραβείο Finos Films: «The Station», Iσίδωρος Ροδαστάκης, Δημήτρης Κωτσέλης, ΕλλάδαΒραβείο ΕΚΚ: «My tears, a sea for Jakarta to sink», Andrea Nirmala Widjajanto, Annisa Adjam, IνδονησίαΒραβεία Mentorship: «Heaven on Earth», Μάρτιν Βαλέχος, Χιλή | «The Blind Man at the End of the World», Τζέικ Μουνιός, ΦιλιππίνεςΈπαινος Ενωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC): Σωτήρης Τζατζάκης για την ταινία Το Καλοκαίρι που Παρατήρησα για Πρώτη Φορά τον Ηλιο να Δύει του Αστέρη ΤζιώλαΒραβείο ΟΚΛΕ (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας): Αερολίν του Αλέξη Κουκιά-ΠαντελήΒραβείο Onassis Culture: Super του Νικόλα ΚούλογλουΒραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της ΕΤΕΚΤ (Εταιρίας Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης): Η Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο της Mαίρης ΚολώνιαΒραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου): Διάβαση των Αινεία Τσαμάτη, Κατερίνας ΜαυρογεώργηΒραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: The Silence Of The Banana Trees, Ενεος ΤσάρκαΒραβείο Ανθρωπίνων Αξιών Βουλής της Ελλήνων για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: Αχέροντας, Μανουέλ Μουνιόθ ΡίβαςΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ