Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει ολονύχτιες δράσεις για την αυγουστιάτικη πανσέληνο

Τοανοίγει τις πύλες του για το κοινό τη νύχτα της. Την Τρίτη 1η Αυγούστου προσκαλεί το κοινό να διανυκτερεύσει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και να ζήσοει μια βραδιά διαφορετική από τις άλλεςΠροβολή ταινιών μέχρι το ξημέρωμα, silent disco πάρτι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, yoga, αλλά και βόλτες με θαλάσσια ποδήλατα στο Κανάλι περιμένουν όσους βρίσκονται στην Αθήνα για μια νύχτα στο Πάρκο με θέα το γεμάτο φεγγάρι. Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και διάθεση για ξενύχτι.Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερηΚάτω από την Πανσέληνο του Οξύρρυγχου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, η 1η του Αυγούστου μετατρέπεται σ’ έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο που η πόλη της Αθήνας δεν έχει ξαναζήσει ποτέ! Δυο animated σκυλάκια ανακαλύπτουν τον έρωτα τρώγοντας μακαρονάδα υπό το σεληνόφως, ένας άνδρας παρεξηγημένα κυνηγημένος από το μισό Μανχάταν δεν βλέπει την ώρα να ξημερώσει για να βρει τη λύτρωσή του, ένας insomniac μπλέκει ολονύκτια με τον κόσμο της παρανομίας στο Λος Άντζελες, ένας Αμερικανός κολεγιόπαις δέχεται μια μυστηριώδη δαγκωματιά που, σε συνδυασμό με την πανσέληνο τον κάνει να δει τη ζωή με πιο… ζωώδη ένστικτα κι ένας απέθαντος Κόμης διψά για φρέσκο αίμα με διορία την εμφάνιση των πρώτων αχτίδων του ηλίου, προτού αναγκαστεί να επιστρέψει στο φέρετρό του! Τι νύχτα κι αυτή!Το πρόγραμμα των ταινιών επιμελήθηκε ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης.Τρίτη 01/08, Ξέφωτο21.00 Η Λαίδη και ο Αλήτης / Lady and the Tramp (1955)22.30 Μετά τα μεσάνυχτα / After Hours (1985)Τετάρτη 02/08, Ξέφωτο00.15 Κυνηγητό μέσα στη νύχτα / Into the Night (1985)02.20 Ένας λυκάνθρωπος στο Λονδίνο / An American Werewolf in London (1981)04.05 Δράκουλας: Ο βρυκόλακας των Καρπαθίων / Dracula (1958)