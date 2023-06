Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Ποιες ταινίες θα προβάλλει τον Ιούλιο στο θερινό σινεμά του

Κλείσιμο

Το, η ενότητα υπαίθριωντου(ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται και τον Ιούλιο και προσκαλεί το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.Φέτος το καλοκαίρι, στο Park your Cinema προβάλλονται, επιλεγμένες από το(ΦΚΘ), που βλέπουν το μέλλον ως μια συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο. Παράλληλα, στο Park your Cinema Kids, οι ταινίες που επιλέγει το(AΤΗICFF), υπενθυμίζουν σε μικρούς και μεγάλους ότι η μαγεία μπορεί να κρύβεται πίσω από τις φαινομενικά πιο συνηθισμένες ιστορίες.Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνταιχάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).ΗΠΑ, 2018Σκηνοθεσία: Στίβεν ΣπίλμπεργκΣενάριο: Ζακ Πεν, Έρνεστ ΚλάινΠρωταγωνιστούν: Τάι Σέρινταν, Ολίβια Κουκ, Μπεν ΜέντελσονΒασισμένη στο μυθιστόρημα του Έρνεστ Κλάιν, η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, εκτυλίσσεται στο 2045, όταν ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής και του χάους. Η ανθρωπότητα έχει βρει τη σωτηρία στο OASIS, ένα σύμπαν εικονικής πραγματικότητας, το οποίο έχει κατασκευάσει ο εκκεντρικός Τζέιμς Χάλιντεϊ. Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει πίσω του μία αμύθητη περιουσία στον πρώτο άνθρωπο που θα βρει ένα ψηφιακό πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο OASIS. Έτσι ξεκινά ένας διαγωνισμός που συνεπαίρνει όλο τον πλανήτη. Όταν ο νεαρός Γουέιντ Γουάτς αποφασίζει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ρίχνεται σε ένα επικίνδυνο, πέρα από τα όρια της πραγματικότητας παιχνίδι θησαυρού μέσω ενός φανταστικού σύμπαντος μυστηρίου, ανακάλυψης και κινδύνου. Μια συναρπαστική εφηβική περιπέτεια από τον κορυφαίο μετρ του κινηματογραφικού παραμυθιού.Κυριακή 09/07, 21.00, ΞέφωτοΟι άνδρες με τα μαύρα (Men in Black)ΗΠΑ, 1997Σκηνοθεσία: Μπάρι Σόνενφελντ