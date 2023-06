The Ellinikon Experience Park: Διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές και αθλητικές δράσεις

Κλείσιμο

Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ψυχαγωγίας και αναψυχής έχει ετοιμάσει το The Ellinikon Experience Park για αυτό το καλοκαίρι. Μέσα από δημοφιλείς δράσεις παραμένει σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας αξέχαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις, στο αγαπημένο αστικό Πάρκο της Αθήνας.Ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλη την οικογένεια ξεκινάει στο The Ellinikon Experience Park με την υπογραφή της «Μικρόπολις» - του μεγαλύτερου φεστιβάλ κοινωνικής ευαισθητοποίησης για παιδιά και γονείς. Από τις 20 Ιουνίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πλατεία Α’ του Πάρκου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικά αφιερώματα σε βραβευμένους δημιουργούς της μεγάλης οθόνης, κωμωδίες και πρόσφατα blockbuster, αλλά και αγαπημένες, κλασσικές ταινίες. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο και θα ενισχυθεί με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις για όλους.Οι προβολές ξεκινούν στις 21.00 και η είσοδος είναι δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας.Από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου, η Yoga instructor Νατάσσα Πουλοπούλου σας υποδέχεται στον κήπο Ζεν του Πάρκου, για να σας μυήσει σε χαλαρωτικές συνεδρίες Yoga Nidra με τη συνοδεία άρπας κάθε Τετάρτη, 19.30 - 20.30 και Hatha Yoga με τη συνοδεία hank-drum κάθε Παρασκευή, 19.30 - 20.30.Η είναι είσοδος δωρεάν με προκράτηση θέσηςκαιΗ ακαδημία καλαθοσφαίρισης Eurohoops με την υπογραφή του Θοδωρή Παπαλουκά, επιστρέφει για ένα ακόμα καλοκαίρι στο The Ellinikon Experience Park. Από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ιουλίου, η έμπειρη ομάδα προπονητών της Eurohoops Αcademy θα περιμένει παιδιά και νέους στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα μπάσκετ του Πάρκου για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλαθοσφαιρικής εκμάθησης και δημιουργικής απασχόλησης. Λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές θα ακολουθήσουν σύντομα.Το The Ellinikon Experience Park λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00 έως τις 23.00 και η είσοδος είναι δωρεάν. Η πρόσβαση γίνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικού. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών έχει δημιουργηθεί χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο.