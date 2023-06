Rotting Christ: Η δημοφιλής ελληνική μέταλ μπάντα τον Ιούνιο στο ΟΑΚΑ

Τέσσερα χρόνια μετά την ισοπεδωτική τους εμφάνιση στην παρθενική χρονιά του, οιεπιστρέφουν στο μουσικό φεστιβάλ. Θα δώσουν μιαστις 25 Ιουνίου, στο, λίγο πριν παίξουν οι headliners της βραδιάς, οι Ghost, πανέτοιμοι να αποδείξουν πως αποτελούν το σημαντικότερο ελληνικούσυγκρότημα όλων των εποχών.Με περισσότερα από 35 διαδρομής, οι Rotting Christ έχουν δώσει περισσότερες από 2000 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν κυκλοφορήσει13 albums που τους καθιέρωσαν στην ελίτ του extreme σκληρού ήχου παγκοσμίως.Από τις ανίερες black μέρες των Passage to Arcturo, Thy Mighty Contract, Non Serviam και Triarchy of the Lost Lovers, μέχρι τα dark metal διαμαντάκια των A Dead Poem και Sleep of the Angels κι από τα ατμοσφαιρικά έπη των Khronos και Theogonia μέχρι τα πρόσφατα Rituals και The Heretics, οι Rotting Christ κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνικού metal σε όλον τον κόσμο ως οι απόλυτοι μουσικοί πρεσβευτές της χώρας.Στα μνημειώδη live τους η ιαχή Non Serviam συνοδεύει κάθε τους κατεδαφιστική εμφάνιση, αφού το συγκρότημα έχει χτίσει το όνομά του και τη φήμη μέσα από τα θρυλικά σόου του.Προπώληση εισιτηρίων