Μαρκ Άλμοντ: Έρχεται τον Απρίλιο για συναυλία στην Αθήνα

Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης, με τα 40 χρόνια καριέρας, που σηματοδότησε τον new wave – pop ήχο των δεκαετιών 80 και 90, ο, έρχεται στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει μια, στις 28 Απριλίου, στοΗ υπέροχη των Soft Cell και των Marc and the Mambas, που διαθέτει μια ακαταμάχητη ικανότητα να μετατρέπει σε θρίαμβο ατμοσφαιρικότητας ακόμη και το πιο αδιάφορο τραγούδι, καταφθάνει στη χώρα μας πανέτοιμος να γοητεύσει ο ελληνικό κοινό.Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κομμάτια που τον ανέδειξαν ως μία από τις σημαντικότερες φιγούρες της ποπ μουσικής, μεταξύ των οποίων τα «Days of Pearly Spencer», «Tainted Love», «Something’s Gotten Hold of my Heart», «A Lover Spurned», «I Feel Love». Θα συμπληρώνεται όμως και από υπέροχες διασκευές που έχει κάνει στα τραγούδια του Jacques Brel όπως το «If You Go Away».Ο Μαρκ Άλμοντ εννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1959 στο Southport της Αγγλίας. Έχει δηλαδή γενέθλια μια ακριβώς μέρα πριν από τον Neil Tennant, των Pet Shop Boys, είναι όμως έξι χρόνια νεότερος του. Όπως οι περισσότεροι «αστέρες» του New Wave έτσι και αυτός ξεκίνησε ως φοιτητής καλών τεχνών.Το έτος κυκλοφορίας του το «Tainted Love» (1981) υπήρξε το μεγαλύτερο σε πωλήσεις single στη Μεγάλη Βρετανία ενώ μια από τις μεγαλύτερες επιτυχές της καριέρας του τη γνώρισε παρέα με τους Bronski Beat του Jimmy Sommerville διασκευάζοντας δύο hits της Donna Summer το «I Feel love» και το «Love to love you baby» τους έφεραν στο ΤΟΡ-5 της Βρετανίας. To 1992 διασκευάζοντας το ‘Days Of Pearly Spencer’, του David Mc Williams, φτάνει ως το Nούμερο 4 των charts της Βρετανίας.Προπώληση εισιτηρίων