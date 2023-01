Κίνα: Επιτρέπει την προβολή ταινιών της Marvel μετά από 3,5 χρόνια απογόρευσης

Κλείσιμο

Το Χόλιγουντ επιστρέφει στην. Τρεισήμισι χρόνια μετά την απαγόρευση προβολής των ταινιών της, οι πύλες της χώρας ανοίγουν και πάλι για τις αμερικανικές κινηματογραφικές παραγωγές με πρωταγωνιστές σούπερ ήρωες.Η τελευταίατης Marvel που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους της Κίνας ήταν το «Avengers: Endgame», το 2019, ενώ οι πρώτες που θα κάνουν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, μετά την άρση της απαγόρευσης θα είναι οι «» και «».Εδώ και χρόνια όλες οι ξένες ταινίες πρέπει να εξασφαλίσουν το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές της Διεύθυνσης Κινηματογράφου της Κίνας (CFA). Δεκάδες μάλιστα είχαν αποκλειστεί είτε για λόγους λογοκρισίας ή και για την προστασία της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας.Ποτέ, ωστόσο, δεν δόθηκε σαφής εξήγηση για την απαγόρευση των ταινιών της Marvel. Φαίνεται ωστόσο ότι η Κίνα έχει πλέον αποφασίσει να χαλαρώσει τα αυστηρά μέτρα που ίσχυαν μέχρι προσφάτως στην εισαγωγή ξένων κινηματογραφικών παραγωγών. Ήδη μάλιστα έχει προβληθεί στους κινεζικούς κινηματογράφους το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια δολάρια.