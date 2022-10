Μπρους Σπρίνγκστιν: Ολική επαναφορά με άλμπουμ - έκπληξη και μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη

Κλείσιμο

«Μόνο οι σκληροί επιβιώνουν» προειδοποιεί ομέσα από τον τίτλο του νέου του άλμπουμ «» που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου. Το «Αφεντικό», όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο διάσημος Αμερικανός ροκ σταρ, επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα μουσικό αφιέρωμα στημουσική, αποκαλύπτοντας έτσι μια διαφορετική πτυχή του καλλιτεχνικού του προφίλ.Πιο συγκεκριμένα η νέα του δισκογραφική δουλειά θα περιλαμβάνει 15 μεγάλα τραγούδια της σόουλ ερμηνευμένα μοναδικά από την ανεπανάληπτη φωνή του. Ανάμεσά τους και τα κομμάτια «The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore», « When She Was My Girl», «. I Wish It Would Rain », « Don’t Play That Song», «Someday We’ll Be Together» κ.α.«Ήθελα να δημιουργήσω ένα album όπου απλά τραγουδάω. Και τι θα ήταν καλύτερο από το να τραγουδήσω κλασικά Αμερικάνικα τραγούδια από τα 60’s και 70’s;» σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος και προσθέτει: «Εμπνεύστηκα από καλλιτέχνες όπως οι Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray και Scott Walker μεταξύ πολλών άλλων. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να αποδώσω φόρο τιμής σε όλους τους καλλιτέχνες—και των τρομερών μουσικών τους. Ο στόχος μου είναι το νεότερο κοινό να ζήσει την εμπειρία της ομορφιάς και της χαράς του album, όπως εγώ όταν το άκουσα ολόκληρο. Ελπίζω να το χαρείτε όταν το ακούτε όπως εγώ όσο το δημιουργούσα».Αυτό θα είναι το 21ο κατά σειρά studio album του Σπρίνγκστιν που έρχεται δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου «Letter To You». Στο «Only The Strong Survive» υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες συμμετοχές όπως αυτή του Sam Moore στα φωνητικά, των The E Street Horns, του Rob Mathes στις ενορχηστρώσεις αλλά και των Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins και Fonzi Thornton στα backing vocals.Κάποια από αυτά τα κομμάτια οι πιστοί θαυμαστές του Μπρους Σπρίνγκστιν θα έχουν την ευκαιρία να τα απολαύσουν ζωντανά κατά την διάρκεια της μεγάληπου θα πραγματοποιήσει το 2023 σε Αμερική αλλά και Ευρώπη. Ήδη έχουν ανακοινωθεί αρκετοίόπου θα δώσει συναυλίες από τα τέλη Απριλίου και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Αθήνα δεν συμπεριλαμβάνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε αυτούς αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία....!