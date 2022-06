Tinos World Music Festival: Έρχεται τον Ιούλιο με παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στον λαϊκό μουσικό πολιτισμό με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία επιχειρεί το, που θα πραγματοποιηθεί την 1η, 2 και 3 Ιουλίου, μέσα από το νέο, τριετή κύκλο μουσικής δημιουργίας με τον τίτλο «Μετασχηματισμοί».Το Tinos World Music Festival εγκαινιάστηκε το 2013 στο νησί της Τήνου και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Δημιουργικό Μουσικό Νησί. Έχει φιλοξενήσει πάνω από 100 μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες θεατές από διάφορα μέρη του κόσμου. Καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ είναι η Μάρθα Μαυροειδή.Με τον κύκλο εκδηλώσεων «Μετασχηματισμοί» το φεστιβάλ στοχεύει να αναδείξει τη νέα μουσική κοινότητα που αναπτύσσεται γύρω από τις παραδοσιακέςτης Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου, αναζητώντας νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεξιοτέχνες παραδοσιακών οργάνων που εξελίσσουν τις τεχνικές των οργάνων τους, μετασχηματίζουν τα παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα δημιουργώντας νέα μουσικά είδη, σφραγίζοντας το αποτέλεσμα ο καθένας με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα. Οι μουσικοί αυτής της κοινότητας σπάνια έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε έναν θεσμό αφιερωμένο σε αυτά τα είδη.Ο κύκλος «Μετασχηματισμοί» θα αποτελείται από τρεις διαφορετικές εκδόσεις του φεστιβάλ (Μετασχηματισμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), σε τρεις διαδοχικές χρονιές (2022, 2023, 2024) και θα περιλαμβάνει συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες της Τήνου. Στόχος του τριετούς κύκλου είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα στην οποία νέες μουσικές τάσεις θα συνομιλήσουν μεταξύ τους μέσα από μουσικές συμπράξεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και θα συναντηθούν με ένα ευρύ κοινό, δημιουργώντας ένα μουσικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει τόσο την τοπική κοινωνία της Τήνου και των κοντινών νησιών όσο και ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό από άλλα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό.Το Tinos World Music Festival διοργανώνει για δεύτερη χρονιά δυο εκπαιδευτικά προγράμματα. Φέτος, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή προγραμματίζεται ένα εργαστήριο παραδοσιακού τραγουδιού για παιδιά και ενήλικες με θέμα «Από τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο» με τραγούδια που ταξίδεψαν από τη Μικρά Ασία και εντάχθηκαν στο ρεπερτόριο της νησιώτικης μουσικής (διδασκαλία: Διονυσία Παπούλη), αλλά και ένα εργαστήριο γνωριμίας με το λαούτο, (διδασκαλία: Μαρία Πλουμή). Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού το Σάββατο 2 Ιουλίου, ώρα: 11:00 - 13:00.«Απόηχοι της Μικράς Ασίας»Το Tinos World Music Festival εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Τήνου, σε μια συναυλία αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη σε όργανα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις μουσικές παραδόσεις της Μικράς Ασίας. Μέσα από τη ματιά νέων δημιουργών αυτά τα όργανα βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη μουσική δημιουργία.Naseem TrioΔημήτρης Μικέλης – ΟύτιAndrea Romani – Nέυ, φλάουτοΑπόστολος Σιδέρης – ΚοντραμπάσοΟι Naseem Trio είναι μια νεότευκτη σύμπραξη τριών μουσικών με κοινή τάση σε επιρροές ανεξαρτήτως κατεύθυνσης και γεωγραφικού προσανατολισμού και με έντονη διάθεση για μουσικούς διαλόγους και αυτοσχεδιασμό στο πλαίσιο πρωτότυπων συνθέσεων. Ο Δημήτρης Μικέλης παίζει ούτι και πιάνο. Ως μουσικός, έχει εντρυφήσει τόσο στην εκτέλεση όσο και στη σύνθεση, όπως επίσης και στη διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Η επιλογή των οργάνων υποδηλώνει τη διπλή ταυτότητα της παιδείας και αργότερα της καριέρας του, όπου οι επιρροές από Δυτικά και Ανατολικά μουσικά ιδιώματα λειτουργούν εν τέλει καταλυτικά στη διαμόρφωση της αισθητικής και προσωπικότητας του ως ερμηνευτή και δημιουργού. Μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό, αρχικά στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Παλαιστίνη, όπου δίδαξε πιάνο και ούτι στο Σύλλογο Al Kamandjati, ο Δημήτρης Μικέλης επιστρέφει στην ελληνική σκηνή και μαζί με τον Andrea Romani και τον Απόστολο Σιδέρη παρουσιάζει συνθέσεις, με ρίζες που εκτείνονται στη μεσογειακή και αραβική μουσική.Τάσος Πούλιος Κουαρτέτο: The Vitraux ProjectΤάσος Πούλιος – Κανονάκι, σύνθεση, επιμέλειαΓιάννης Πούλιος – ΒιολίΔημήτρης Τασούδης – Τύμπανα, ηλεκτρονικάΑπόστολος Σιδέρης – Κοντραμπάσο«Δεν παίζουμε παραδοσιακά, δεν παίζουμε jazz, μα έχουμε πάρει “μαγιά” από την παράδοση, και ελευθερία από την jazz. Ίσως να ανήκουμε σε μια αυτοσχέδια κατηγορία που θα την ονόμαζα Aegean World Jazz, καθώς μουσικά αφηνόμαστε στα ρεύματα του Αιγαίου τα οποία μας ταξιδεύουν άλλοτε στον Βόσπορο, άλλοτε στο Λιβυκό Πέλαγος και άλλοτε στον Ατλαντικό», αναφέρει ο συνθέτης και ιδρυτής του κουαρτέτου Τάσος Πούλιος. Μέλος μιας νέας δυναμικής γενιάς μουσικών που έχουν εντρυφήσει και εμβαθύνει στην παραδοσιακή μουσική, αλλά αναζητούν και ανακαλύπτουν νέες μουσικές προεκτάσεις χωρίς να αλλοιώνουν το πρωτογενές ύφος και ήθος. Ο Τάσος Πούλιος, δεξιοτέχνης στο κανονάκι, μέσω των συνθέσεων του, γεφυρώνει τους μουσικούς κόσμους της κινηματογραφικής μουσικής, της world jazz και της παράδοσης της Ανατολής, ενώ αναρωτιέται μαζί με τους ακροατές, για το πού σταματάει επιτελεστικά το ένα είδος και πού ξεκινά το άλλο. Το κουαρτέτο στέκει πίσω από αυτή τη θαμπάδα του μουσικού τοπίου, όμοια με τη θαμπάδα ενός vitraux, πίσω από το οποίο φαίνονται τα πάντα, μα τα αυστηρά περιγράμματα δίνουν τη θέση τους σε ομαλές καμπύλες.“Από τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο”Σπύρος Μπάλιος – ΒιολίΔιονυσία Παπούλη – ΦωνήΜαρία Πλουμή – ΛαούτοΤραγούδια και σκοποί από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αλλά και μελωδίες που ταξίδεψαν από την Μικρά Ασία και ενσωματώθηκαν στο ρεπερτόριο του Αιγαίου.«Με αέρα Βαλκανικό»People of the WindJames Wylie – ΣαξόφωνοFausto Sierakowski – ΣαξόφωνοΑλέξανδρος Ριζόπουλος – ΝταούλιΈνα εκρηκτικό τρίο με μουσικές εμπνευσμένες από την τέχνη του ζουρνά και τις εκστατικές μελωδίες της Μακεδονίας και των παλαιών βαλκανικών λαϊκών παραδόσεων. Οι σαξοφωνίστες Fausto Sierakowski (Γαλλία) και James Wylie (Νέα Ζηλανδία) μαζί με τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στο νταούλι σχημάτισαν το τρίο People of the Wind, το 2016 στη Θεσσαλονίκη, για να ερμηνεύσουν τις μελωδίες της Μακεδονίας και των Βαλκανίων με κύριο εργαλείο τους το σαξόφωνο. Η απόδοση των μουσικών των Βαλκανίων με ένα δυτικό όργανο όπως το σαξόφωνο είναι μια πρόκληση που έχει στόχο να εμπλουτίσει και να ανανεώσει αυτήν την τόσο ιδιαίτερη μουσική παράδοση.Balkan Bridges: Petar Ralchev - Θάνος ΣταυρίδηςPetar Ralchev – ΑκορντεόνΘάνος Σταυρίδης – ΑκορντεόνΧρήστος Τάσιος – ΚρουστάΔυο κορυφαίοι μουσικοί και σολίστες που όχι μόνο καταπιάνονται με τις μουσικές παραδόσεις της χώρας τους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν νέους ορίζοντες, καθώς συνδυάζουν το παρελθόν με το παρόν μέσω της μουσικής δημιουργίας, συναντιούνται σε ένα ταξίδι στη μουσική των Βαλκανίων. Ο Petar Ralchev, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς στη σύγχρονη βαλκανική μουσική σκηνή, δημιουργός ενός μοναδικού στυλ ερμηνείας με βασικά χαρακτηριστικά τη δεξιοτεχνία, την πλούσια σε αρμονία μελωδία και τον αυτοσχεδιασμό, αποτελεί έμπνευση για πολλούς νέους ακορντεονίστες σε όλο τον κόσμο. Ο Θάνος Σταυρίδης από την άλλη, από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς στον χώρο του ακορντεόν, θεωρείται πρωτεργάτης της Balkan σκηνής στην Ελλάδα. Μαζί τους στα κρουστά ο Χρήστος Τάσιος.«Στον Πύργο»Η τρίτη μέρα του φεστιβάλ πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στον Πύργο της Τήνου.Kelly Mayu DuetΚέλυ Θωμά – ΛύραMayu Shviro – ΤσέλοΤα δοξάρια της λύρας και του τσέλου πλέκονται σε ένα μαγικό χορό μελωδιών και ρυθμών μέσα από την εξαιρετική δεξιοτεχνία και μουσικότητα δυο σημαντικών μουσικών. Η Κέλυ Θωμά και η Mayu Shviro γνωρίστηκαν στο μουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» στην Κρήτη και μετρούν επτά χρόνια κοινής πορείας. Στις συναυλίες τους παρουσιάζουν ένα ρεπερτόριο από σύγχρονες modal συνθέσεις της Κέλυς Θωμά, παιγμένες στο τσέλο και τη λύρα, επηρεασμένες από διάφορες μουσικές παραδόσεις του κόσμου, δίνοντας έμφαση τόσο στον αυτοσχεδιασμό όσο και στη δημιουργική προσέγγιση αρχαίων ήχων. H Κέλυ Θωμά χαρισματική μουσικός και συνθέτρια, έχει κερδίσει τη δική της θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Mayu Shviro, δεξιοτέχνης στο τσέλο με σπουδές στην ευρωπαϊκή κλασική μουσική και στο mugam του Αζερμπαϊτζάν, διαμορφώνει έναν μοναδικό ήχο μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς και την εντυπωσιακή τεχνική της.Βασίλης Τριάντης ΚουαρτέτοΒασίλης Τριάντης – Λαούτο, κιθάραΒαγγέλης Καρίπης – ΚρουστάΑντώνης Καλιούρης – ΠνευστάΓιώργος Βεντουρής – ΚοντραμπάσοΟ Βασίλης Τριάντης, παρουσιάζει ένα ταξίδι με μουσικές από τη δισκογραφική του δουλειά «Πορτολάνος» καθώς και το νέο κομμάτι «Σεϊτάν Παζάρ» που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Λαουτίστας της παραδοσιακής μουσικής αλλά ταυτοχρόνως ένας σύγχρονος μουσικός, με επιρροές από διάφορα μουσικά είδη, αποτυπώνει στις συνθέσεις του τη συνύπαρξη των μουσικών του βιωμάτων. Μαζί του συμπράττει μια εξαιρετική ομάδα από μουσικούς, ενώ τα κομμάτια του πλαισιώνουν παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου καθώς και κομμάτια συνθετών που «καθόρισαν» ως ένα βαθμό τον καλλιτέχνη και εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της World Music σκηνής.H είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.