Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με σειρά δράσεων

Ανοίγοντας τις πόρτες του δωρεάν στο κοινό αλλά και με μια ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις, προβολές, συναυλίες και εργαστήρια θα συμμετάσχει το(ΕΜΣΤ) στους εορτασμούς της. Συντασσόμενο απόλυτα με την την επιλογή ου Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) «να αναδείξει, μέσα από τον φετινό εορτασμό, τη δύναμη που έχουν τα μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης», έχει προγραμματίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων το οποί θα διαρκέσει μια εβδομάδα,, 20.30-22.30Θα προηγηθεί ξενάγηση στις 19:30 στην έκθεση της Συλλογής του ΕΜΣΤ από την επιμελήτρια, Άννα Μυκονιάτη (19.30-20.30)Οι μουσικοί της νεότερης γενιάς, Βασίλης Σούκας και Θοδωρής Ιωσηφίδης, περιηγούνται στο πλούσιο τοπίο της ρωσικής μουσικής του 20ού αιώνα, από τον όψιμο ρομαντισμό του Μέντνερ ως τη φουτουριστική γραφή του Προκόφιεφ και την οραματική πρωτοπορία του Σνίτκε.Συμμετοχή: Με το εισιτήριο γενικής εισόδου του ΕΜΣΤ (8€). Η διανομή των δελτίων εισόδου θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας μισή ώρα πριν την εκδήλωση (στις 20.00). Σε περίπτωση συμμετοχής στην ξενάγηση η ώρα προσέλευσης είναι στις 19.00.Η είσοδος θα είναι δωρεάν όλη την ημέρα και του Μουσείο θα είναι ανοιχτό έως τις 22.00.Ξεναγήσεις για το κοινό στην έκθεση της συλλογής από τους επιμελητές του ΕΜΣΤ Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή και Σταμάτη ΣχιζάκηΏρες ξεναγήσεων: 12.00,14.00,16.00Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας (έως 20 άτομα/ξενάγηση). Κάθε ξενάγηση διαρκεί περίπου 60’.DJ set στο καφέ από το πρωίΗ μουσική θα συνομιλήσει θεματικά με τα εκθέματα του ΕΜΣΤ και η εμπειρία της επίσκεψης στον χώρο του Μουσείου θα εμπλουτιστεί με ένα DJ set διάρκειας 12 ωρών αφιερωμένο ειδικά στη γιορτή της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Aπό ambient, new wave, electro ήχους έως leftfield, experimental και παραδοσιακή μουσική θα εναλλάσσονται σε ένα απρόβλεπτο ηχητικό κολάζ μουσικών εκπλήξεων από διαφορετικούς DJ.Αίθουσα Ομιλιών & ΠροβολώνΏρες προβολών: 14.00,18.00 και 20.00.Επιμέλεια: Σταμάτης ΣχιζάκηςΤο πρόγραμμα προβολών Βίλες και καταλήψεις. Ματιές στην καλλιτεχνική κοινότητα επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές -και ίσως και ασύμβατες- πτυχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της γεμάτης αντιθέσεις δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα, μέσα από την παρουσίαση δύο οπτικοακουστικών έργων:Το φιλμ «Griekenland alles inbegrepen» [Greece all inclusive], 1982, του σημαντικού Βέλγου σκηνοθέτη και καλλιτέχνη Τζεφ Κορνέλις, μεταφέρει την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα της εποχής στην Ελλάδα, μέσα από μία καταγραφή του πεδίου και των πρωταγωνιστών του. Μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στο βίντεο είναι οι Μανώλης Αναγνωστάκης, Θανάσης Τότσικας, Ίωνας Βορρές, Νίκος Κεσσανλής, Γιώργος Λάππας, Γιάννης Τσαρούχης, Μαριλένα Λιακοπούλου, Νίκος Χουλιαράς και Αλέξανδρος Ιόλας. (διάρκεια: 65΄)Το δεύτερο φιλμ, με τίτλο «Το κτίριο των καλλιτεχνών: η εμπειρία της κατάληψης της Γ' Σεπτεμβρίου 43, 1991», του σκηνοθέτη και συγγραφέα Μπάμπη Πλαϊτάκη, αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της ιστορικής κατάληψης του νεοκλασικού κτιρίου της οδού Γ' Σεπτεμβρίου από φοιτητές της ΑΣΚΤ. Στο φιλμ εναλλάσσονται αποσπάσματα της παράστασης της Ομάδας Εδάφους Το τραγούδι του Νάρκισσου και της Ηχούς, που πρωτοπαρουσιάστηκε στην κατάληψη, με συνεντεύξεις των ενοίκων του κτιρίου. (διάρκεια: 30΄)Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (έως 70 άτομα/ προβολή). Συνολική διάρκεια προβολής: 100΄.Ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.Το ΕΜΣΤ συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και, σε συνεργασία με τον Οργανισμό The Happy Act, πραγματοποιεί το ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Ψηφιακοί θησαυροί, βασισμένο στη χρήση ψηφιακών μέσων, το οποίο απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (12-22 ετών) που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργαστηρίων οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν, θα έρθουν σε επαφή με έργα της συλλογής του Μουσείου και θα δημιουργήσουν δικά τους.Συντελεστές: Ελισάβετ Ιωαννίδη, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης-Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια ΕΜΣΤΜαρία Καρακασίδου, Ειδική Παιδαγωγός TheHappyActΕιρήνη Ράπτη, Μουσειοπαιδαγωγός-Ειδική Παιδαγωγός TheHappyActΗ συμμετοχή είναι δωρεάν.Δηλώσεις συμμετοχής:Για δηλώσεις συμμετοχής στέλνετε e-mail στο learning@emst.gr (ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας).Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Σε κάθε εργαστήριο θα συμμετέχουν 12 άτομα.Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα θα συνοδεύεται από έναν μόνο συνοδό.