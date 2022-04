Η κορυφαία χορευτική ομάδα της Martha Graham στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ιστορική Ομάδα της Αμερικανίδας χορογράφου που καθόρισε με το έργο και το όραμά της την εξέλιξη της χορευτικής τέχνης στον 20ό αιώνα, ηέρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να επιβεβαιώσει τις διθυραμβικές κριτικές που έχει λάβει από τον διεθνή τύπο. Για τρεις βραδιές, την Παρασκευή 15,. το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Απριλίου θα παρουσιάσουν, σε, την νέα τους παραγωγή με τίτλο «Canticle for Innocent Comedians» (Ψαλμός για αθώους κωμωδούς) και τη χορογραφία «Acts of Light» (Φωτεινές χειρονομίες)..Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χορευτές της Martha Graham Dance Company, η οποία έχει πίσω της σχεδόν 100 χρόνια δημιουργικής καλλιτεχνικής πορείας -ιδρύθηκε στα 1926- με αμέτρητες παραστάσεις σε περισσότερες από 50 χώρες συναρπάζοντας εκατομμύρια θεατές, έχουν χαρακτηριστεί από τον αμερικανικό Τύπο «αγγελικοί αθλητές» ενώ οι παραστάσεις τους ταυτίζονται με «τον μοντέρνο χορό στα καλύτερά του».Πριν την έναρξη της παράστασης έχει προγραμματιστεί εισαγωγική ομιλία της Janet Eilber, καλλιτεχνικής διευθύντριας της Martha Graham Dance Company.Οι τρεις παραστάσεις της διεθνούς φήμης χορευτικής ομάδας εντάσσονται στον κύκλο Χορός στο Μέγαρο και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.Ο τίτλος Φωτεινές χειρονομίες (Acts of Light, 1981) του πρώτου έργου της βραδιάς, σε χορογραφία της Martha Graham, είναι εμπνευσμένος από έναν στίχο της αμερικανίδας ποιήτριας Emily Dickinson: «Σ’ ευχαριστώ για τις φωτεινές χειρονομίες σου, που ομόρφυναν ένα καλοκαίρι, ξεθυμασμένο πια». Το έργο είναι ένα τρίπτυχο που αποτελείται από τις επιμέρους χορογραφίες Κουβέντες εραστών, Θρήνος και Τελετουργικό για τον ήλιο. Βασίζεται σε μουσική του Carl Nielsen. Τα κοστούμια είναι των Halston και Graham, και οι φωτισμοί της Beverly Emmons. Οι Φωτεινές χειρονομίες ανέβηκαν για πρώτη φορά στις 26 Φεβρουαρίου 1981 στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζ. Φ. Κέννεντυ της Ουάσινγκτον.Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα η χορογραφία Ψαλμός για αθώους κωμωδούς (Canticle For Innocent Comedians), «ένας χορός χαράς, για τον κόσμο έτσι ακριβώς όπως είναι», όπως είχε πει η ίδια η Martha Graham. Αυτή η νέα παραγωγή της Ομάδας βασίζεται σε ιδέα της Janet Eilber, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Συνόλου από το 2005, είναι εμπνευσμένη από ομότιτλο έργο της Graham (1952) και περιλαμβάνει τα μέρη: Εναρκτήριος χορός και Ιντερλούδια, Ήλιος, Γη, Αέρας, Νερό, Φωτιά, Σελήνη, Αστέρια, Θάνατος/Αναγέννηση και Τελευταίος χορός. Ο Ψαλμός για αθώους κωμωδούς έκανε πρεμιέρα φέτος στις 19 Μαρτίου στο Κέντρο Σοράγια του Πανεπιστημίου Νόρθριτζ της Καλιφόρνιας, με επικεφαλής χορογράφο τη Sonya Tayeh και χορογράφους των επιμέρους ενοτήτων (βινιέτες) τους Alleyne Dance, Sir Robert Cohan, Jenn Freeman, Martha Graham, Juliano Nunes, Micaela Taylor και Yin Yue. Τη μουσική υπογράφει ο Jason Moran, τα κοστούμια η Karen Young και τους φωτισμούς η Yi-Chung Chen. Συνεργάτιδα χορογράφος, η Jenn Freeman.«Η επανάσταση της Μάρθας Γκράχαμ»Η Janet Eilber, καλλιτεχνική διευθύντρια της Martha Graham Dance Company, παρουσιάζει την τεχνική της Μάρθας Γκράχαμ και συνομιλεί με τον Δάφνι Κόκκινο, χορευτή και διευθυντή δοκιμών του Χοροθεάτρου «Πίνα Μπάους» του Βούπερταλ καθώς και διευθυντή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.ΠΕ 14/04 | 18:00-19:00 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΒANQUETΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, 30΄ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΈναρξη διάθεσης δελτίων: 07/04Εργαστήριο χορούEισαγωγή στην τεχνική και την κινησιολογική γλώσσα που εφηύρε η Μάρθα Γκράχαμ. To εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις καινοτομίες της Μάρθας Γκράχαμ, και ειδικότερα τις έννοιες της σύσφιξης (contraction) και της χαλάρωσης (release), που αποτελούν τη βάση του κινησιολογικού της λεξιλογίου. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν «φράσεις» και κινήσεις από χορογραφίες της Ομάδας, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στα έργα Acts of Light [Φωτεινές χειρονομίες] και Canticle for Innocent Comedians [Ψαλμός για αθώους κωμωδούς] που παρουσιάζονται στο Μέγαρο στις 15, 16 και 17 Απριλίου. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία στην τεχνική Γκράχαμ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗDenise Vale: επικεφαλής καλλιτεχνική συνεργάτης και διευθύντρια δοκιμών της Martha Graham Dance CompanyKY 17/04 | 11:00-12:30 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 12.00 €