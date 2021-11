Tectonics Athens: Ένα διαφορετικό μουσικό φεστιβάλ από την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετρώντας 27 διοργανώσεις σε διαφορετικές πόλεις του πλανήτη, το ανατρεπτικό» έρχεται για τρίτη χρονιά στηκαι σε άλλους χώρους που καλούν το κοινό να τους ανακαλύψει.Πώς θα ήταν ένας πλανήτης χωρίς τεκτονικές πλάκες; Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς μουσική; Τοέρχεται για άλλη μια φορά να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τον ήχο και τη μουσική και να «ταρακουνίσει» την Αθήνα,. Από διάφορους χώρους μέσα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έως το Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, από το Ρομάντσο έως το Παλαιό κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης (Βαλλιάνειο Μέγαρο), η τρίτη αθηναϊκή έκδοση του φεστιβάλ Tectonics συνεχίζει σταθερά να εξερευνά και να αναδεικνύει την υλικότητα του ήχου, σε μια εποχή όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και εικονικού θολώνουν. Aντικείμενα καθημερινής χρήσης σε ρόλο μουσικών οργάνων, πρωτότυπες ηχητικές εγκαταστάσεις, πολυφωνική μουσική, ο ήχος της σειρήνας ως σύμβολο αντίστασης και καταπίεσης, παραδοσιακά τραγούδια, κλασική μουσική σε νέες περιπέτειες, σύνθετες μουσικές φόρμες, μουσικά όργανα που βυθίζονται στο νερό, dance μουσική, ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, μπαρόκ ήχοι και goth ηλεκτρονική μουσική. Όλα χωρούν στο διεθνές φεστιβάλ μουσικής Tectonics.Το φεστιβάλ Tectonics έκανε το ντεμπούτο του στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας το 2012. Από τότε, έχει πραγματοποιήσει 27 διοργανώσεις σε διάφορες πόλεις. Κύριος επιμελητής του είναι ο φημισμένος μαέστρος Ilan Volkov, ο οποίος ξεκίνησε το φεστιβάλ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας. Το επίκεντρό του είναι η νέα μουσική, από την κλασική ορχηστρική μουσική έως τις σόλο αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις, την ηλεκτρονική μουσική, τα νέα όργανα, τις μουσικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα. Εκτός από την ανάπτυξη ενός ευρέος διεθνούς δικτύου καλλιτεχνών και την εμβάθυνση στο έργο τους, το φεστιβάλ εστιάζει επίσης στην εκάστοτε τοπική σκηνή, δίνοντας νέες και ασυνήθιστες ευκαιρίες σε καλλιτέχνες και κοινό να συναντηθούν και να εξελίξουν μια νέα σχέση.Την πρώτη μέρα του Tectonics Athens αντικείμενα καθημερινής χρήσης μεταποιούνται από τον Frédéric Le Junter σε μουσικά όργανα, προσωπικά αντικείμενα στο έργο “Spirit Catchers” της Annea Lockwood ανασύρουν αφηγήσεις, και ένα βιολοντσέλο βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το σώμα και τη φωνή της Judith Hamann.Η δεύτερη μέρα του Tectonics Athens συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη σύνθεση. Από ηχητικές εγκαταστάσεις μέχρι την dance μουσική, και από παραδοσιακά τραγούδια της Σικελίας μέχρι τις σύνθετες μουσικές φόρμες που ερμηνεύουν οι ΤΕΤΤΤΙΞ υπό τη διεύθυνση του εμπνευστή του Tectonics, Ilan Volkov. Ποιο είναι το μέλλον της κλασικής μουσικής; Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εγγενή αντίφαση της συγκεκριμένης ερώτησης; Η δεύτερη μέρα του Tectonics συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη σύνθεση. Στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ οι καθιερωμένες μουσικές έννοιες, όπως και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί και συσχετισμοί, αποκτούν ρευστή σημασία.Η επιβολή της ευρωπαϊκής μουσικής στους γηγενείς πληθυσμούς της Νότιας Αμερικής, η πολυφωνική μουσική της Αλβανίας, το μπαρόκ τσέμπαλο και η goth ηλεκτρονική μουσική, ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, ο ήχος της σειρήνας ως σύμβολο αντίστασης και καταπίεσης, αποτελούν μερικές από τις θεματικές της τρίτης και τελευταίας μέρας του Tectonics Athens. Παράλληλα, η ηχητική εγκατάσταση της Annea Lockwood, “A Sound Map of the Danube”, προσφέρει ένα χώρο αναστοχασμού και προβληματισμού αναφορικά με τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος.21:00 | Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα)Judith Hamann“Spirit Catchers” (Annea Lockwood, 1974)4 ομιλούσες φωνές (Κωστής Κηλύμης, Μάγδα Λαμπροπούλου, Annea Lockwood, Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου/ Bunny), προσωπικά αντικείμενα, τετραφωνική μίξη (Γιώργος Μιζήθρας)Frédéric Le Junter14:00-23:30 | Στέγη | Back of House“A Sound Map of the Danube“Ηχητική εγκατάσταση της Annea Lockwood17:00 | Στέγη | Galaxy StudioAnnea Lockwood, Ομιλία19:00 | Στέγη | Εκθεσιακός Χώρος -1Marina Rosenfeld + Marino Formenti: "aABCb", 202120:30 | Στέγη | Κεντρική ΣκηνήΤΕΤΤΤΙΞ“Thirteen Studies for Instruments” (Frederic Rzewski, 1977)“Saba” (Νίκος Γαλενιανός, 2017)“Traveller Song” (Cassandra Miller, 2017)Μουσική διεύθυνση: Ilan VolkovKlein22:30 | Στέγη | Μικρή ΣκηνήCassandra Miller – “Epirotika”I broke the vase00:00 | ΡομάντσοKMRULost GirlsIce_Eyes14:00-23:30 | Στέγη | Back of House“A Sound Map of the Danube“Ηχητική εγκατάσταση της Annea Lockwood15:00 | Στέγη | Galaxy StudioAura Satz, Ομιλία17:00 | Παλαιό κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης“Eupepsia/Dyspepsia - An Archive of Appropriations”Σύλληψη: Karin Harasser και Eva Reiter19:00 | Στέγη | Εκθεσιακός Χώρος -1Marina Rosenfeld + Marino Formenti: "aABCb", 202120:30 | Στέγη | Κεντρική ΣκηνήGrupi Lab (πολυφωνικό σχήμα)MMMD featuring Alem"L’âge de l’absolutisme"Guest: Κέλλυ Μητροπούλου22:30 | Στέγη | Μικρή ΣκηνήΚώστας ΤζέκοςAura Satz + Mazen Kerbaj – “Preemptive Listening”