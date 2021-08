Ελλάδα-Γαλλία: Κινηματογραφικές Συναντήσεις στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς

στον θερινό κινηματογράφο «

Με τη διοργάνωση ενός εκτενούς αφιερώματος στην κοινή κινηματογραφική ιστορία των δύο χωρών που τιτλοφορείται «γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία ημε τη συνεργασία της Γαλλικής Πρεσβείας, του Γαλλικού Ινστιτούτου, της Γαλλικής Ταινιοθήκης και του ΥΠΠΟΑ και με την υποστήριξη του CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), του ΕΚΚ () και του Αρχείου της ΕΡΤ. Το φιλόδοξο αυτόσχεδιάζεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.Μια πρώτη γεύση πήραμε τον Απρίλιο διαδικτυακά και τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, όπου καλεσμένοι Έλληνες σκηνοθέτες παρουσίασαν τις γαλλικές ταινίες της επιλογής τους: έργα που αγάπησαν, που τους σημάδεψαν ή τους ενέπνευσαν.Τον Σεπτέμβριο ακολουθεί το κυρίως αφιέρωμα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 του μήνα,ενώ ένα τμήμα του θα προβληθεί online το ίδιο διάστημα.Η ελληνογαλλική φιλία που σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, και δημιούργησε ένα δυνατό φιλελληνικό κίνημα στη Γαλλία, άφησε ως παρακαταθήκη μια συνεχή και γόνιμη επαφή στον πνευματικό κόσμο των δύο χωρών. Αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου αλλά και της στενής φιλίας μεταξύ του Ανρί Λανγκλουά (ιδρυτή της Γαλλικής Ταινιοθήκης) και της Αγλαΐας Μητροπούλου ήταν και η δημιουργία της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Αυτή́ η στενή σχέση συνεχίστηκε και μετά το θάνατο των δύο πρωταγωνιστών της και, σήμερα πια, με τον Κώστα Γαβρά, ως Πρόεδρο της Γαλλικής Ταινιοθήκης, έχει αποκτήσει γερές βάσεις.Θυμίζουμε πως στη διάρκεια των δεκαετιών 1960-1980, πολλοί ήταν οι έλληνες σκηνοθέτες που σπούδασαν στην περίφημη Γαλλική Σχολή Κινηματογράφου IDHEC (Τώνια Μαρκετάκη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αντουανέττα Αγγελίδη) ενώ μεγάλοι σκηνοθέτες όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος μαθήτευσαν στον Ζαν Ρους (από τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τον γαλλικό κινηματογράφο). Άλλοι, όπως ο Ροβήρος Μανθούλης, για να αποφύγουν τη Χούντα, εγκατασταθήκαν στο Παρίσι και έκαναν μια λαμπρή καριέρα στην τηλεόραση και στον κινηματόγραφο. Έτσι το ελληνικό πνεύμα αλλά και ιστορικές περιπέτειες του νεοτέρου ελληνισμού ενέπνευσαν κι άλλους σκηνοθέτες ή Έλληνες σπουδαγμένους στη Γάλλια.Αποκορύφωμα της αμφίδρομης αυτής σχέσης υπήρξε η πρόσφατη σημαντική συνεργασία μεταξύ των δύο Ταινιοθηκών για την αποκατάσταση και ψηφιοποίηση της ταινίας(1930) του Δημήτρη Γαζιάδη.Το μεγάλο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης έρχεται να αναδείξει αυτήν την πολύτιμη αλληλεπίδραση, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα 45 ταινιών, χωρισμένο σε τρεις θεματικές: Η πρώτη φωτίζει τον διάλογο μεταξύ Ταινιοθηκών από τον Ανρί Λανγκλουά έως τον Ζαν Ρους, τον Κλοντ Μπερί και τον Κώστα Γαβρά. Περιλαμβάνει ταινίες σταθμούς που σημάδεψαν τη σχέση μεταξύ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Γαλλικής Ταινιοθήκης. Ως φόρος τιμής για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του διεθνούς σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, θα προβληθεί η εμβληματική ταινία του Αλέξης Ζορμπάς που τιμήθηκε με τρία Όσκαρ: φωτογραφίας στον Γουόλτερ Λάσαλι, καλλιτεχνικής διεύθυνσης στον Βασίλη Φωτόπουλο και βέβαια το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Λίλα Κέντροβα, στο ρόλο της Μαντάμ Ορτάνς. Σε ειδική προβολή, θα παιχτούν οι Απάχηδες των Αθηνών του Δημήτρη Γαζιάδη.Η δεύτερη θεματική ενότητα διερευνά τις γαλλικές επιρροές στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα αναδείξει τις επιρροές του γαλλικού σινεμά στον ελληνικό κινηματογράφο με προβολές εμβληματικών ελληνικών ταινιών. Περιλαμβάνει την υποενότητα Νέοι Έλληνες Σκηνοθέτες σε Γαλλικά Φεστιβάλ στην οποία συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους νέους έλληνες σκηνοθέτες που διέπρεψαν στη μικρού μήκους, με ταινίες τους πρόσφατης παραγωγής, κάποιες μάλιστα από αυτές ελληνογαλλικές συμπαραγωγές, που έχουν βραβευτεί ή παρουσιαστεί στα φεστιβάλ των Καννών και του Κλερμόν Φεράν. Θυμίζουμε πως ο Βασίλης Κεκάτος υπήρξε ο πρώτος σκηνοθέτης που τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, για ταινία μικρού μήκους, με την Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από ταινίες-σταθμούς του Θόδωρου Αγγελόπουλου, του Δήμου Θέου και της Τώνιας Μαρκετάκη, μέχρι φιλμ της Αντουάνετας Αγγελίδη, της Μαρίας Γαβάλα και του Θοδωρου Σούμα.Στην τρίτη ενότητα προβολών που τιτλοφορείται «Η Ελλάδα στις γαλλικές παραγωγές», το αφιέρωμα θα εστιάσει στην απεικόνιση της Ελλάδας, τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης, στο γαλλικό κινηματογράφο. Ενδεικτικά, θα προβληθούν ταινίες των Ζαν Κοκτό, Ροβήρου Μανθούλη, Αδωνη Κύρου, Κώστα Γαβρά και Ζαν Ντανιέλ Πολέ.Παράλληλα, θα προβληθούν, σε ειδικές προβολές,, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης (με την παρουσία του σκηνοθέτη Ζαν Ζακ Αντριάν) ενώ ο ίδιο διάστημα (9-23 Σεπτεμβρίου) ηΤαινιοθήκη θα παρουσιάσει μια σειρά ταινιών και στην online πλατφόρμα της (online.tainiothiki.gr). Ταινία έναρξης, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, θα είναι οι Κυνηγοί του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ κατά την διάρκεια του 15νθήμερου τις ταινίες τους θα προλογίσουν οι: Γιώργος Αρβανίτης και Ζαν Ζακ Αντριάν, Εύα Στεφανή, Θάνος Αναστόπουλος, Αντουανέτα Αγγελίδη, Κώστας Φέρρης, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Θωμαδάκη καθώς και κάποιοι από τους σκηνοθέτες των μικρού μήκους ταινιών. To πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα μια συζήτηση για την συντήρηση και ψηφιοποίηση των ταινιών, στην οποία θα συμμετάσχει εκπρόσωπος της Cinematheque Francaise, του ΥΠΠΟΑ, και της Ταινιοθήκης. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/9 (19:30).Όπως σημειώνει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, στην δεκαετία 50-60 έχουμε την ανάδυση του πρώτου κύματος της κινηματογραφοφιλίας μέσα από τις προβολές των κλασικών γαλλικών αριστουργημάτων που στέλνονταν από την Γαλλική Ταινιοθήκη στην Ελλάδα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Λανγκλουά οι έλληνες σκηνοθέτες, πήγαιναν στην κινηματογραφική λέσχη Αθηνών, «για να ανασάνουν κινηματογράφο». Το δεύτερο κύμα της ελληνικής κινηματογραφοφιλίας αναπτύσσεται στην περίοδο της δικτατορίας και σηματοδοτεί την δημιουργία του Ν.Ε.Κ, που εμπνέεται από την Γαλλική Νουβέλ Βάγκ. Οι νέοι τότε σκηνοθέτες της γενιάς του ’60 είχαν μετατρέψει το νεοκλασικό της Κανάρη σε στέκι τους.Από το ταξίδι των Ελλήνων δημιουργών έως την αμοιβαία αναγνώριση και τον ενθουσιασμό του γαλλικού και του ελληνικού κοινού για τα κινηματογραφικά έργα των δυο χωρών, ο κινηματογράφος αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του αδιάκοπου πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας.Το αφιέρωμα «Ελλάδα-Γαλλία: Κινηματογραφικές Συναντήσεις», φωτίζει το έργο των σημαντικών δημιουργών, Ελλήνων και Γάλλων, που σφυρηλάτησαν τις κινηματογραφικές σχέσεις των δύο χωρών: από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Ζιλ Ντασέν, το Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Μιχάλη Κακογιάννη, μέχρι τον Κώστα Γαβρά, τον Ζαν Λικ Γκοντάρ, τον Φρανσουά Τριφό, τον Ερίκ Ρομέρ, τον Ρομπέρ Μπρεσόν, τον Ροβήρο Μανθούλη, αλλά και νεότερους όπως η Εύα Στεφανή, ο Θάνος Αναστόπουλος, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη.Μια μοναδική ευκαιρία για τον θεατή να παρακολουθήσει στην μεγάλη οθόνη ταινίες-σταθμούς των δύο χωρών .Ο σπουδαίος σκηνοθέτης, πρόεδρος της Γαλλικής Ταινιοθήκης, στον πρόλογό του, κάνει μια ανασκόπηση των πολιτιστικών σχέσεων των 2 χωρών, και ταυτόχρονα μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με τους Δελφούς, που επρόκειτο να επισκεφθεί, όταν η Μ.Κομνηνού του πρωτομίλησε για το αφιέρωμα:«Δελφοί, όπου η γαλλική τεχνογνωσία έφερε στο φως και στα μάτια του κόσμου όλου αιώνες ελληνικού πολιτισμού, όχι για να τον υφαρπάξει, αλλά για να τον προσφέρει στους κληρονόμους του, που δεν είχαν τότε τις γνώσεις για τέτοιου είδους αρχαιολογικές έρευνες (…). Στη Γαλλία, πάνε 126 χρόνια από τη γέννηση της κινούμενης εικόνας, του κινηματογράφου. Σ’ αυτόν, οι έλληνες κινηματογραφιστές και οι δημιουργίες τους βρήκαν τη θέση τους, τη συμπάθεια, ακόμα και τον θαυμασμό των γάλλων θεατών. Η ιδέα της Cinémathèque, άλλης μιας ελληνικής ρίζας λέξης που εμπνεύστηκε ο Henri Langlois στο Παρίσι, υιοθετήθηκε στην Αθήνα από την Αγλαΐα Μητροπούλου, την οποία ο Langlois θαύμαζε και υποστήριζε πάντα με αποφασιστικότητα. Από τότε, οι σχέσεις αυτές δεν διακόπηκαν ποτέ, για να φτάσουν στο σημερινό εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση και την απελευθέρωση της Ελλάδας»…ΠΕΜΠΤΗ 9/9Οι κυνηγοί (Θόδωρος Αγγελόπουλος, 1977)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9Ο γιος του Αμίρ είναι νεκρός (Ζαν Ζακ Αντριάν, 1975)Λουόμενοι (Ευά Στεφανή, 2008)Ξάδελφος, ξαδέλφη, πιρόγα γόνδολα (Ζαν Ρους, 1985)ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9Μια νύχτα με τη Μόντ (Ερίκ Ρομέρ, 1968)Τα χρώματα της Ίριδος (Νίκος Παναγιωτόπουλος, 1985)ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9Αμερικανική νύχτα (Φρανσουά Τριφό, 1973)Διαγωγή μηδέν (Ζαν Βιγκό, 1933)Η πτώση του οίκου των Άσερ (Ζαν Επστάιν, 1928)ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9Οι Διακοπές του Κυρίου Ιλό (Ζακ Τατί, 1953)Περί Έρωτος (Μαρία Γαβαλά, Θόδωρος Σούμας, 1982)ΤΡΙΤΗ 14/9Γράμμα από το Σαρλερουά (Λάμπρος Λιαρόπουλος, 1965)Διόρθωση (Θάνος Αναστόπουλος, 2007)ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9Διάλειμμα (Ρενέ Κλερ, 1924)Παραλλαγές στο ίδιο θέμα (Αντουανέττα Αγγελίδη, 1977)Ο κόσμος σου ανήκει (Ρομάν Γαβράς, 2018)ΠΕΜΠΤΗ 16/9Δυο φεγγάρια τον Αύγουστο (Κώστας Φέρρης, 1978)Τρεις μέρες στην Ελλάδα (Ζαν Ντανιέλ Πολέ, 1991)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9Μυριέλ (Aλέν Ρενέ, 1963)Η Σκύλα (Ζαν Ρενουάρ, 1931)ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9Οι Απάχηδες των Αθηνών (Δημήτρης Γαζιάδης, 1930)Ζ (Κώστας Γαβράς, 1969)ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ζιλ Ντασέν, 1957)Ο πορτοφολάς (Ρομπέρ Μπρεσόν, 1959)ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9Με κομμένη την ανάσα (Ζαν Λικ Γκοντάρ, 1960)Παρά λίγο, παρά πόντο, παρά τρίχα (Στέλλα Θεοδωράκη, 2002)ΤΡΙΤΗ 21/9Κα. Οι Μυρωμένες (Μ.Κλωνάρη- Κ. Θωμαδάκη, 1979-1980)Ακολουθούν οι ελληνικές μικρού μήκους ταινίες:Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς (Βασίλης Κεκάτος 2019)Electric Swan (Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, 2019)Third Kind (Γιώργος Ζώης, 2018)Route-3 (Θανάσης Νεοφώτιστος, 2019)Όλες οι φωτιες η φωτιά (Ευθύμης Kosemund Σανίδης, 2019)Πρώτος έρωτας (Χάρης Ραφτογιάννης, 2020)ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9Αλέξης Ζορμπάς/Zorba The Greek (Μιχάλης Κακογιάννης, 1964)ΠΕΜΠΤΗ 23/9Βάσσες (Ζαν Ντανιέλ Πολέ, 1964)Μεσόγειος (Ζαν Ντανιέλ Πολέ, 1963)Η τάξη (Ζαν Ντανιέλ Πολέ, 1973)Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις (Φρίντα Λιάππα, 1977)Οι παρακάτω ταινίες θα προβληθούν στην πλατφόρμα της Ταινιοθήκης online.tainiothiki.gr:Το μπλόκο (Άδωνις Κύρου, 1964Η διαθήκη του Ορφέα (Ζαν Κοκτό, 1960)Parlons cinéma, chapitre 21 Les anticours d'Henri Langlois (Harry Fischbach, 1977)Conversation avec Henri Langlois (Pierre-André Boutang, 1975)Κιέριον (Δήμος Θέος, 1968)Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (Ροβήρος Μανθούλης, 1997)Ιωάννης ο βίαιος (Τώνια Μαρκετάκη, 1973)