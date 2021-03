Moby: Επιστροφή με νέο άλμπουμ και βιογραφική ταινία - βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δυναμικά επιστρέφει οστη δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαίου, με τίτλο «». Μια πρώτη γεύση από τη νέα αυτή δουλειά μάς δίνει μέσα από το κομμάτι «Porcelain».Στο «Reprise» ο διάσημος μουσικός επαναπροσεγγίζει κάποια από τα σημαντικότερα έργα του. Συνοδευόμενος από την αξιόλογη, ο Moby έχει επανεκτελέσει κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που μάς έχει παρουσιάσει κατά την διάρκεια των 30χρονης μουσικής διαδρομής του μεταξύ των οποίων και τα «Go», «Extreme Ways», «Natural Blues» και «Why Does My Heart Feel So Bad?».Στο άλμπουμ θα συναντήσουμε και συμπράξεις με άλλους καλλιτέχνες όπως οιAlice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey & Víkingur Ólafsson.Την ίδια μέρα με το άλμπουμ εξάλλου έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το«Moby Doc» που είναι βασισμένο στη ζωή και την καριέρα του Αμερικανού καλλιτέχνη.