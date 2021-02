Foo Fighters: Αυτό είναι το νέο τους άλμπουμ που ενθουσίασε τους κριτικούς

«Medicine At Midnight» είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ των Foo Fighters που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τους κριτικούς να σπεύσουν να το υποδεχτούν με πολλές, θερμότατες κριτικές.

Το δημοφιλές συγκρότημα είχε αρχίσει να μάς δίνει από πέρσι μικρές γεύσεις της νέας του επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς μέσα από μεμονωμένα κομμάτια που κυκλοφορούσαν σταδιακά μεταξύ των οποίων τα «Shame Shame» , «final f*ck you to 2020», «No Son of Mine» και «Waiting on a War».

Ο ερχομός του «Medicine at Midnight» ολοκληρώνει και την συνεργασία της μπάντας με το Spotify, το οποίο παρουσίασε αποκλειστικό υλικό αλλά και ένα τεράστιο billboard στην Times Square.



Για τον εορτασμό του καινούριου δίσκου, η μπάντα με την 26χρονη μουσική διαδρομή θα παρουσιάσει μία ραδιοφωνική σειρά έξι επεισοδίων υπό τον τίτλο Medicine at Midnight Radio, στο Apple Music Hits. Κάθε μέλος της θα αναλάβει ένα επεισόδιο μίας ώρας κατά την διάρκεια του οποίου θα αναλύει τις προσωπικές του επιρροές αλλά και την δημιουργική διαδικασία πίσω από την ηχογράφηση του άλμπουμ. Οι απανταχού θαυμαστές τους μπορούν να συντονίζονται κάθε μέρα, από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στις 16.00 η ώρα PST, στο Apple Music Hits προκειμένου να ακούσουν τα επεισόδια.



