Art Athina: Τι θα δουν οι επισκέπτες στην φετινή γιορτή της τέχνης

Κλείσιμο

Ιστορικά έργα τέχνης, νέες εικαστικές τάσεις που έρχονται από το εξωτερικό αλλά και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο design θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες της φετινής, που άνοιξε τις πύλες στοκαι θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Τέχνη, συμπερίληψη, βιωσιμότητα, εξωστρέφεια και καινοτομία είναι οι βασικές έννοιες που διατρέχουν τη μεγάλη γιορτή της τέχνης στην οποία συμμετέχουν 71 αίθουσες τέχνης από 11 διαφορετικές χώρες.Το πρόγραμμα της φετινής φουάρ περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες: Main όπου αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους, Design όπου γκαλερί και σχεδιαστές που συνδυάζουν άψογα την ομορφιά των παραδοσιακών ελληνικών τεχνικών με το πιο σύγχρονο, ευφάνταστο και πρωτοποριακό design δημιουργώντας αντικείμενα που διατρέχουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικής, και Projects όπου συμμετέχουν ανεξάρτητοι χώροι τέχνης, μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, αίθουσες που διευθύνονται από καλλιτέχνες, ατελιέ και μικρές νέες γκαλερί.Η Art Athina επιφυλάσσει όμως και άλλες εκπλήξεις που προκύπτουν μέσα από τις παράλληλες δραστηριότητές της. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει μεταμεσονύκτιες προβολές στον γειτονικό και έναν από τους παλαιότερους θερινούς εν λειτουργία κινηματογράφους, την «Αίγλη», να συμμετέχει σε περιπατητικές περφόρμανς στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου, να λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσβάσιμα σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Life is for all, να μείνει και μετά το πέρας της έκθεσης - ως τις 23.00 - για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα των βιντεοπροβολών, καθώς με φόντο το σιντριβάνι δημιουργείται ένας υπαίθριος κινηματογράφος στην κλίμακα μπροστά από το μέγαρο του Ζαππείου, να περάσει χρόνο στον μικρό εσωτερικό κήπο, που είναι εξοπλισμένος με έπιπλα από ανακυκλωμένα υλικά βασισμένα στην οπτική ταυτότητα της Art Athina 2024, από την Blue Cycle, να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά την εξειδικευμένη εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα που επιτρέπει στον επισκέπτη να δημιουργήσει τη δική του «γκαλερί» ενεργή και μετά το πέρας της φουάρ σε συνεργασία με την Art Volt αλλά και να κάνει μια στάση στο pop-up περίπτερο του οίκου Hermès για να πάρει μέρος στις πολλές διαφορετικές δράσεις που θα φιλοξενηθούν εκεί και να αποκτήσει το τεύχος του περιοδικού Le Monde d'Hermès (στην αλέα επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας).Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ περιλαμβάνει επίσης τις ενότητες «Talks» με συζητήσεις για τη σχέση των γκαλερί και των καλλιτεχνών, «Video» με προβολές έργων που πραγματεύονται τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τη σεξουαλικότητα και το συναίσθημα, «Performance» με έργα αφορούν μεταξύ άλλων στην ελευθερία και την έκφραση των ταυτοτήτων, τις δυναμικές της κοινότητας, τις (μη) ανθρώπινες σχέσεις και σε έννοιες όπως η φροντίδα, η οικολογία και η βιωσιμότητα, οι κρίσεις και οι επείγουσες καταστάσεις. «Kids' Educational Program» με δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, κολάζ, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού και ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα.Επιπλέον, για πρώτη φορά η Art Athina αποκτά τη δική της επίσημη εφαρμογή περιήγησης, η οποία και προσφέρεται δωρεάν στους επισκέπτες της σε συνεργασία με την Art Volt. Mέσω της ArtVolt X Art Athina 2024 ο χρήστης θα μπορεί να σκανάρει και να αποθηκεύσει τα αγαπημένα του έργα τέχνης χωρίς να χρησιμοποιείται η μνήμη του κινητού του και να μαθαίνει παράλληλα πληρφορίες για τους καλλιτέχνες της προτίμησής του και τις αίθουσες τέχνης που τους εκπροσωπούν. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δημιουργεί την προσωπική του «γκαλερί», η οποία θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας της Art Athina.